ČSSD nepřesvědčila ANO, podpoří tak užší růst rodičovské

Senátní verzi, kterou prosazují opoziční strany, však považuje ČSSD za spravedlivější, konstatovala Maláčová. ANO podle ČSSD argumentuje především dopady na rozpočet.

Podle vládní verze schválené Sněmovnou dostanou od příštího roku přidáno z 220.000 na 300.000 korun rodiče novorozenců a ti, kteří budou dávku zrovna pobírat. Podle Senátu by se navýšení mělo týkat i rodičů s dětmi do čtyř let, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali. „Ačkoliv správným krokem by bylo podpořit nejspravedlivější verzi, z rozpočtových důvodů podpoří ČSSD vládní sněmovní verzi,“ uvedla Maláčová.

Maláčová v pondělí uvedla, že na ANO a jeho poslance bude apelovat, aby podpořili senátní verzi. „My tu debatu vedli, nebyla lehká, byla velmi upřímná, bohužel, ANO řeklo, že své stanovisko nemění a trvá na podpoře sněmovní vládní verze,“ uvedla Maláčová. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí uvedl, že by obrat ČSSD k senátní verzi považoval za nestandardní.

Maláčová dnes řekla, že původně byly na stole čtyři verze – nenavýšit příspěvek vůbec, navýšit jej pro rodiče nově narozených dětí, nynější sněmovní verze a nejširší senátní verze. Případné schválení druhé nejštědřejší verze, tedy sněmovní, by podle ní i tak bylo dobrou zprávou. Nejširší varianta by podle Maláčové měla širokou podporu, pokud by tomu nebránily rozpočtové důvody. Senátní verze může počítat s podporou opozice, dnes se k ní přihlásili lidovci, Starostové i TOP 09.

Sociální demokraté přímo neodpověděli na otázku, zda ANO hrozilo koncem koalice v případě, že by se ČSSD v hlasování odchýlila od společné dohody. „Kdyby se v jakékoli koalici stalo to, že by druhá koaliční strana hlasovala proti tomu, na čem se dohodli například v rámci rozpočtu, tak by se to určitě té první koaliční straně nemuselo líbit, a byl by to legitimní důvod potom vyvolat diskusi o různých věcech,“ uvedl šéf poslanců ČSSD Jan Chvojka.

