ČSSD ven z vlády? Zazněl strach z Okamury. A nejen to

Politická matadorka Alena Gajdůšková (ČSSD) na sociální síti Facebook vysvětlila, jak se staví k hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiš (ANO). Ve stranickém referendu hlasovala proti vstupu sociální demokracie do vlády. Většina jejich spolustraníků se ale rozhodla jinak. Gajdůšková to tedy respektuje, respektuje existující koalici a upozorňuje, že prezident Miloš Zeman dal opakovaně najevo, že pokud vláda padne, pověří sestavením vlády vítěze voleb, tedy stávajícího premiéra Andreje Babiše.

Takže premiérem pravděpodobně zůstane Babiš a navíc by se mohl opírat ohnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury.

„Ujišťuji vás, že být ve vládě strana, která se netají příslušností k evropským extrémistům s rétorikou jejich některých členů blízkou neonacismu, by byl určitě pro jméno ČR větší problém, než osobní problémy A. Babiše. A i kdyby ta vláda padla jako celek, pak už prezident jasně řekl, že A. Babiše jmenuje premiérem znova. Takže opět žádný výsledek. Z pohledu sociální demokracie to není zrovna pohodlná situace. Ve Sněmovně nikdo neútočí na ANO, ani její členy. Zato všichni útočí na nás, sociální demokraty. Zkrátka vadíme my a hlavně náš program“ napsala poslankyně na sociální síti.

Je to prý dlouhodobý boj, ale sociálním demokratům se prý daří ten program přece jen prosazovat. ČSSD podporuje seniory, hendikepované spoluobčany i zaměstnance a věnuje pozornost podpoře regionálního školství. A teprve pokud by se toto přestalo dařit, sociální demokraté by prý neváhali odejít z vlády.

Gajdůšková má za to, že dnes se lidem daří relativně dobře, zatímco za vlád Václava Klause, Mirka Topolánka či Petr Nečase a Miroslava Kalouska (TOP 09) se neměli dobře a Gajdůšková by si nepřála, aby se ty časy opět vrátily. Proto ČSSD z vlády neodejde.

„Závěrem ještě jedno – vždycky jsme jako sociální demokraté úzkostlivě dbali na to, abychom byli právním státem. Jsem přesvědčena o tom, že v právním státě neuteče před odpovědností nikdo, ani premiér. A jen soud v právním státě může rozhodnout o vině. I o tom premiérovi. Tož tak...“ uzavřela své prohlášení.

