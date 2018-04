ČT už má dost toho, že je terčem Jaromíra Soukupa a některých politiků. Chystá žaloby

Šéf soukromé TV Barrandov Jaromír Soukup se ve svém pořadu Kauzy Jaromíra Soukupa ostře obouval do České televize, kritice jejího hospodaření dokonce věnoval i celé díly svých pořadů. Ta mu za to přislíbila, že to celé bude mít ještě dohru a že se bude nepravdivým a manipulativním pomluvám bránit, a také tak činí. Připravuje žaloby na Soukupa a TV Barrandov. Bránit se prý bude také proti útokům některých politiků.

Server iHNed.cz poukázal na to, že Soukup tvrdí, že se žalob nebojí. „Všechna tvrzení mám podložena důkazy. O jejich hospodaření a činnosti budeme informovat s podstatně větší intenzitou než doposud. Nevím, co budou v ČT dělat, pokud se už teď vztekají,“ nenechal se odbýt Soukup, podle kterého hospodaření České televize nepodléhá žádné kontrole. Na co přesně chce prý Česká televize žalobu podat, neuvedla. „Vedení má strach, že by je to mohlo u soudu poškodit a snížit šance na případnou výhru,“ míní server.

Mimo jiné se Česká televize chce prý také bránit proti výrokům politiků, kteří vulgárně a agresivně napadají práci redaktorů zpravodajství. „Například místopředseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) nazval redaktora Jana Nováka ‚ksindlem‘. Dosud ČT žádnou takovou žalobu nepodala,“ připomněl iHNed.cz, podle kterého v televizi panuje obava, že by v případě prohry dodali kritikům další munici pro útoky. „Chceme mít jistotu, že budeme mít množství důkazů, abychom případné soudy vyhráli,“ uvedl zdroj z vedení ČT.

„Tolerance ČT k útokům ze strany politiků končí. Podle mých informací se chce televize začít bránit. To se dříve nedělo,“ popsal serveru iHNed.cz radní Zdeněk Šarapatka, podle kterého se útoky začaly vyostřovat poté, co loni šéf hnutí ANO Andrej Babiš nazval Reportéry ČT „zkorumpovanou pakáží“.

„Tolerance ČT k útokům ze strany politiků končí. Podle mých informací se chce televize začít bránit. To se dříve nedělo," popsal serveru iHNed.cz radní Zdeněk Šarapatka, podle kterého se útoky začaly vyostřovat poté, co loni šéf hnutí ANO Andrej Babiš nazval Reportéry ČT „zkorumpovanou pakáží".





