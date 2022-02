ČT vyhrála volby. Kartel. Babiš nadával a uniklo to

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš si o sobě myslí, že by byl dobrým prezidentem. Vyjádřil se tak v rozhovoru se třemi mladíky, kteří ho několika běžnými otázkami přivedli do varu. „Oni vám to stále melou do hlavy. Česká televize vyhrála volby. Společně s koalicí Spolu. To je politický kartel. Díváte se na televizi?“ vypálil v jednu chvíli od plic.

I když člověka nikdo nenutí vstupovat do politiky a vždy tak každý činí dobrovolně, šéf hnutí ANO Andrej Babiš si v rozhovoru pro Aktuálně.cz postěžoval, jak je politika hrozná a doporučil lidem, aby se politikou neživili. Sám si přitom koupil obytné auto, aby mohl jezdit za občany a vykládat jim, jak se dívá na svět. To vše rok před prezidentskou volbou. Ačkoli kandidaturu na prezidenta přímo nepotvrdil, přesto se zdá, že Babiš do klání o Hrad vstoupí. Myslí si o sobě, že by byl dobrým prezidentem.

„Všichni mi říkají: Musíte kandidovat. Ale nemusím. Starám se o sebe. Mám výživového poradce, v neděli nepracuji, zhubl jsem,“ uvedl Babiš. „Byl bych ale dobrý prezident. Pomáhal bych firmám, aby měly ve světě zakázky, to by mě bavilo,“ prohlásil v poslanecké kanceláři.

Dal to najevo v trochu netradičním rozhovoru, který vedl se třemi osmnáctiletými studenty, kteří chtěli Babiše poznat osobně a zeptat se ho na některé věci. Například na to, proč tak neuvěřitelným způsobem zadlužil celou Českou republiku, všechny Čechy, Moravany a Slezany.

A Babiš se rozčílil.

„Není pravda, že jsem zadlužil republiku. Proč to říkáte?“ vmetl Babiš okamžitě studentům. „Oni vám to stále melou do hlavy. Česká televize vyhrála volby. Společně s koalicí Spolu. To je politický kartel. Díváte se na televizi?“ vypálil další otázku.

Mladíkům doporučil, aby podnikali a pořádně si spořili a vyprávěl jim, co všechno ze svého pohledu dokázal jako premiér. Mladí muži se po odchodu z jeho poslanecké kanceláře shodli na tom, že Babiš příliš nevystupuje jako politik, ale jako podnikatel a všude, kde může, tak sám sebe chválí. „Až moc tlačil na to, jak on je ten dobrý, příliš mluvil o sobě," podotkl jeden ze studentů.

Vedle oněch tří mladíků za Babišem do poslanecké kanceláře přijeli i jiní občané. Většinou šlo o jeho příznivce, kteří jsou přesvědčení, že Babiš udělal pro lidi opravdu hodně, jak ostatně sám často opakuje.

