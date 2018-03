Čapí hnízdo? Takových triků jiných podnikatelů já znám spoustu. Radim Jančura pořád věří, že Babiš nepříšel krást

Podnikatel Radim Jančura se v rozhovoru pro server E15.cz vyjádřil mimo jiné k premiérovi v demisi a k šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi. On sám však do politiky jít nechce.

„Pan Babiš si šel do politiky ohlídat své zájmy. To by ale zvládl i bez toho, stačilo, kdyby si najal pár lobbistů, jako nepolitik by své zájmy ohlídal efektivněji. Takhle je nejsledovanějším člověkem v Česku. Politická situace je patová, nejlepší by byly předčasné volby,“ míní Jančura, který Babiše zná a věří mu.

„To platí pořád, nevím ale, jestli zvládne z patového výsledku něco sešněrovat,“ dodal. Na jeho postoji nemění nic ani kauza Čapí hnízdo, ani kauza ohledně Babišovy spolupráce s StB. „Čapí hnízdo je stará minulost. Kdyby všichni podnikatelé měli pykat za podobné triky, a já jich znám spoustu, přišli bychom o tisíce nejvyšších byznysmenů v Česku. To by byla genocida,“ řekl jasně Jančura. Do spekulací, zda Babiš zasahoval do Generální inspekce bezpečnostních sborů právě kvůli kauze Čapí hnízdo. „To nevím, je to v rukou příslušných orgánů,“ podotkl.

I přes chválu Babiše jsou však některé záležitosti, za něž by jej Jančura zkritizoval. „Například v dopravě se nesnaží jít sám do detailu, nechává to na odpovědnosti ministra. Je spousta věcí, které může dělat lépe. Pořád mu ale věřím, že nepřišel krást. Bohužel byl dříve podnikatel a upřímně, žádný byznysmen, ani já, nemůže mít tak čistou minulost, aby na vás někdo něco nenašel,“ míní dále Jančura s tím, že nejde o daňové úniky, ale o věci, jež jsou na hraně zákona či morálky.

„Měl by dostat šanci, zda umí vládnout. Pokud něco podělá, budu první, kdo ho ukřižuje, a nebude kupovat jeho párky,“ dodal Jančura.

A vyjádřil se i ke spojenectví Babiše s prezidentem Milošem Zemanem. „Je to asi, jako když jsem dítě ve školce, a nikdo mě tam nemá rád. Tak jsem šťastný alespoň za kamarádství s lumpem, aby mě ostatní nezbili. Zeman mu zbyl,“ podotkl Jančura.

