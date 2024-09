Carlson na pódiu s Kennedym. Výbušné: Deep State v USA. EU cenzuruje. Covid, umlčování

Tucker Carlson ve svém živém vystoupení promluvil k publiku krátkým projevem. Ukázal, že rozdělení společnosti je všude, i v USA i v jednotlivých státech Spojených států. „Charakteristickým znakem každé fungující a šťastné společnosti je spravedlnost. Férovost. I malé děti chápou, když je něco nespravedlivé. Dal jsi mé sestře dvě sušenky. A mně jsi dal jen jednu. To vás ovlivní po zbytek vašeho života. To ovlivní vztah mezi sourozenci více než cokoli jiného. Chcete zničit vztah mezi svými dětmi, což je to nejhorší, co můžete dětem udělat. Upřednostňujte jedno před druhým, to je to nespravedlivé. A děti mají pronikavý smysl pro spravedlnost, který nikdy nezmizí, protože je to zakódováno v tom, kým jsou. Mají to v genech. Narodily se s tím. Všichni to máme v genech. Narodili jsme se s tím. Víme, když je něco nespravedlivé. A ta nejnespravedlivější věc, kterou můžete udělat, je potrestat lidi, kteří se snaží ze všech sil a dodržují pravidla. A to zahrnuje každého jednotlivého člověka v této místnosti ze státu Kalifornie, který je držen v opovržení a nenávisti lidmi, kteří řídí váš stát,“ vypálil Carlson do zaraženého publika.

„Neprovádím žádné vloupání do domů. Nevplížil jsem se sem nelegálně z cizí země. Platím své zatracené daně. Proč? Z jakého důvodu mě nenávidíte?“ ptal se sugestivně za nenáviděného občana USA Carlson.

A dodal, že vláda by měla lidem líbat nohy a děkovat jim za to, že jsou, jací jsou. „Děkuji vám, svědomitý, etický Kaliforňanče, že jste toto místo vylepšili, že jste nevyhazovali odpadky z okna svého auta, že jste si sjednali pojištění auta, že jste neřídili opilí, že jste se nepřipojili k pouličnímu gangu, že jste platili daně, že jste financovali celou tuto groteskní šarádu, které říkáme vláda,“ pronesl Carlson to, co by měla podle něho říkat vláda.

Ale nic takového se podle Carlsona neděje. „Všichni tito lidé naprosto pohrdají produktivními, kreativními, svědomitými, zákona dbalými občany státu,“ zkonstatoval a řekl, že se pak není co divit, že se lidé z Kalifornie stěhují do jiných států USA, kde se k nim chovají s větší úctou.

Poté na pódiu uvítal Viveka Ramaswamyho, spisovatele, neúspěšného republikánského kandidáta na prezidenta, který dal svou podporu Donaldu Trumpovi.

Vivek Ramaswamy přiznal, že právě dopisuje knihu, která se bude jmenovat Pravda. A tak se Tucker Carlson hned zeptal, kde ta pravda je.

„Bůh je skutečný. Existují dvě pohlaví. Fosilní paliva jsou požadavkem pro lidskou prosperitu. Obrácený rasismus je rasismus. Otevřená hranice není hranice. Rodiče určují výchovu svých dětí. Nukleární rodina je největší formou vlády, která je lidstvu známá. Kapitalismus nás pozvedá z chudoby. V USA existují tři větve vlády, nikoliv čtyři. A americká ústava je nejsilnějším a největším garantem svobody v lidské historii,“ vyjmenoval Ramaswamy deset pravd, které naplňují jeho novou knihu.

Poté se Ramaswamy pokusil vysvětlit rok 2016 i obvinění Trumpa, že byl zvolen jako ruská loutka. „Vraťme se do roku 2016, kdy došlo k obvinění z ruského vměšování do voleb na podporu Donalda Trumpa. Ve skutečnosti to bylo americké vměšování do amerických voleb prostřednictvím Steeleova spisu, ale propraného prostřednictvím příběhu o skutečném ruském vměšování. A ve skutečnosti existoval ruský prostředník, který udržoval tento pokus o vměšování se do voleb ohledně Trumpova podvodu s tajnou dohodou s Ruskem,“ připomněl Ramaswamy.

A přešel k volbám v roce 2020. „Opět platí, že vměšování do domácích voleb je systematickým potlačováním příběhu o notebooku Huntera Bidena. Nestalo se to prostřednictvím ruské vlády. Stalo se to tím, že americké společnosti sociálních médií jednaly na pokyn aktérů hlubokého státu v americké vládě, které potlačily pravděpodobně příběh, jehož potlačení změnilo výsledek prezidentských voleb v roce 2020. A co říkaly? Řekly, ne, ne, ne, to byla ruská dezinformace,“ popsal situaci v USA.



Carlson, Ramaswamy a Kennedy na pódiu. (Screen: profil T. Carlsona na X)

A vysvětlil, že v tom vidí vzorec. „V roce 2016 došlo k domácím pokusům o vměšování se do voleb, ale ty je vedou skrz ruskou kouřovou clonu. Takže tentokrát, když vidím Merricka Garlanda na ministerstvu spravedlnosti, jak sedí pod Bidenovou administrativou a najednou obviňuje Rusy z vměšování se do voleb, nemám žádná fakta kromě toho, že řeknu, že se můj radar vypne a řekne: chci vědět, kde to vměšování se do voleb vlastně začíná,“ zmínil Ramaswamy obvinění tří vlivných podcasterů v USA, kteří byli obvinění z podléhání a rozšiřování ruských dezinformací a jejich videa začala z internetu mizet. „Ruské vměšování se do voleb mi opět jen naznačuje, že to může být součástí vzorce toho, co jsme viděli v letech 2016 a 2020. Myslím, že tohle je jen začátek salvy,“ dodal.

A dal k dispozici návod, jak se chovat. Netutlat své názory, nestydět se za ně. „Riziko, které musí každý z vás podstoupit, je, když jste jedinou osobou v místnosti, která věří tomu, co děláte. Proboha, vstaň a řekni to. Řekněte to s páteří. Neomlouvejte se za své přesvědčení. Říkejte na veřejnosti to, co budete říkat v soukromí u jídelního stolu a mohli byste někoho urazit.

Dalším hostem živé show Tuckera Carlsona byl Robert F. Kennedy Jr. Ten se hned pustil do těžkého tématu covidu a cenzury.

„Každá vláda, která dokáže umlčet své kritiky, má licenci na jakýkoli druh zvěrstva. A skutečně, když to vláda zjistila, že může cenzurovat náš projev na začátku roku 2020. Umlčela lékaře, umlčela matky, umlčela lidi, kteří říkali, počkejte, existují jiné alternativy k tomu, co děláte. Lockdowny nebudou fungovat. Masky za sebou nemají žádné nápisy, sociální distancování není žádná věda. Tito lidé byli umlčeni. Byli očerňováni, byli démonizováni. A jakmile vláda zjistila, že jí to projde, šla po všech našich ostatních ústavních právech,“ popsal Kennedy.

A poukázal na to, že podobná politika umlčování pokračuje i po covidu. Ukázal na slova viceprezidentky a kandidátky na prezidenta Kamaly Harrisové o sociální síti X. „Viceprezidentka Harrisová tento týden vydala prohlášení, ve kterém řekla, že Elon Musk by si měl dávat pozor, protože pokud by zneužil svobodu projevu na Twitteru, že by mu toto privilegium bylo odebráno,“ řekl a zdůraznil, že svoboda slova není žádné privilegium, ale ústavou dané právo.

„Harrisová uspořádala tiskovou konferenci, na které řekla, že tyto společnosti musejí být potrestány za šíření dezinformací a nenávistných projevů na internetu. Kandidát na viceprezidenta Waltz pak řekl, že první dodatek nechrání dezinformace,“ ukázal Kennedy na kandidáty Demokratické strany a dodal, že je to lež. „Ústava chrání svobodu slova. Tečka. Chrání veškerý projev, jakýkoliv projev.“

Popsal, kam se dostaly západní země. „Nyní jsme svědky vzniku totalitarismu ve všech západních demokraciích jako nic, co jsem si kdy dokázal představit. Evropa již nemá svobodu projevu. Evropská unie oficiálně cenzuruje informace na internetu. A víte, šéf Evropské komise, muž jménem Thierry Breton, nedávno poslal dopis Elonu Muskovi, ve kterém uvedl, že pokud odvysílá nesestříhanou verzi, živý rozhovor s prezidentem Trumpem na síti X, dostane pokutu až 6 % hodnoty společnosti. A pak Francie, o týden později, zatkla Pavla Derova, zakladatele Telegramu, když přistál s letadlem načerpat palivo ve Francii. To je obzvláště alarmující, protože Francie měla stejně silnou vášeň a tradici pro svobodu projevu, jakou jsme měli v této zemi během americké revoluce,“ hřímal do publika Robert Kennedy.

Se směrem, kterým se vydat a ubránit se nárůstu totalitarismu, navázal Vivek Ramaswamy. „Prvním krokem k zastavení vzestupu tohoto autoritářství po celém světě je nejprve ho natrvalo zastavit zde ve Spojených státech amerických. A myslím si, že je to obzvláště důležité, dokonce i pro svět, protože i když se podíváte na Francii, ale natož na ostatní země, žádná z těchto zemí nedala první dodatek na první místo. USA ano,“ apeloval Ramaswamy.

V závěru diskuse Kennedy popsal, že se změnila jak Republikánská, tak i Demokratická strana USA. „Nyní došlo k inverzi, kdy se Republikánská strana stala stranou obyčejných lidí, pracujících lidí, střední třídy, a Demokratická strana se stala stranou Wall Streetu, vojensko-průmyslového komplexu, velkých farmaceutických firem, velkého zemědělství, velkých technologických společností, velkých bankovních systémů a všeho, co Donald Trump nazývá hlubokým státem. Což je ta pavučina finančních zájmů, která je zbytečně malou konspirací, ale je to spiknutí vlastních zájmů, které fungují společně v tandemu, aby posunuly bohatství nahoru, aby potlačily totalitní kontrolu a transformovaly tuto zemi z příkladné světové demokracie na korporátní kleptokracii a velmi, velmi utlačovatelský oligarchický systém, ten druh systému, za jehož svržení jsme bojovali v roce 1776,“ popsal Kennedy realitu v USA.