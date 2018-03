Celkem jedenáct Iráčanů bez potřebného víza odhalila v dodávce policie v Brně

Policie odhalila v noci na sobotu v dodávce na benzince na dálnici D1 v Brně 11 Iráčanů bez cestovních dokladů a potřebných víz. Byly to dvě rodiny se šesti nezletilými dětmi, uvedla dnes ve zprávě mluvčí policie Lenka Drahokoupilová. Posádku vezl v dodávce další Iráčan s povoleným pobytem v Německu, kam auto mířilo. Rodiny skončily ve středisku v Zastávce u Brna, řidiči hrozí až dva roky vězení.

Cizinecká policie zastavila dodávku Mercedes-Benz Vito Tourer na 192. kilometru dálnice ve směru na Prahu na benzínové čerpací stanici. „Řídil ho státní příslušník Iráku s povoleným pobytem v Německu. Ve vozidle cestovalo 11 státních příslušníků Iráku bez cestovních dokladů a víz, jež by je opravňovaly ke vstupu a pobytu na území České republiky,“ uvedla Drahokoupilová.

Podle ní to byly dvě rodiny se šesti dětmi, které se balkánskou cestou dostaly do Maďarska a tam požádaly o mezinárodní ochranu. „Nečekaly však na dokončení řízení o mezinárodní ochraně a pokračovaly za pomoci převaděče přes Českou republiku do Spolkové republiky Německo,“ dodala Drahokoupilová.

S cizinci podle ní policie vedla správní řízení o povinnosti opustit území. Poté rodiny skončily v přijímacím středisku pro cizince v Zastávce u Brna. Řidič je podezřelý z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice, za což mu hrozí až dva roky vězení.

Psali jsme: Soudy poslaly do vazby posádky dvou kamionů s migranty Na Plzeňsku byly zadrženy dva kamiony plné migrantů. Řidiče bude stíhat policie V Česku bylo loni nelegálně 4 738 cizinců Senátor Valenta: Ať se třeba Brusel postaví na hlavu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab