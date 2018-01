Celý SSSR byl jedna dlouhá okupace Ukrajiny, začíná se ozývat z Kyjeva. A z Ruska přišla odpověď jako břitva

Ukrajina slaví sto let od vyhlášení nezávislosti a nyní zvažuje, jak se postaví k období, kdy byla součástí Sovětského svazu. Kyjev by tuto dobu chtěl vyhlásit okupací, pokud se k tomuto kroku ale skutečně rozhodne, bude mít problém, Rusko bude chtít získat zpět uzemí, která se k Ukrajině připojila právě za sovětských časů.

Moskva se proti návrhu vyhlásit okupací roky 1920 až 1991, kdy byla Ukrajina součástí SSSR, bouří. Západoukrajinská republika byla vyhlášena v roce 1918 na východě Haliče se Lvovem jako hlavním městem. Deník MF DNES napsal, že o rok později se spojila s lidovou republikou, která v lednu 1918 vyhlásila nezávislost na bolševickém Rusku. Nezavislá Ukrajina zanikla v roce 1920, když si její území rozdělily Polsko a SSSR.

Nyní ředitel ukrajinského institutu paměti národa Volodymyr Vjatrovyč navrhl tato desetiletí prohlásit za „období okupace“. „Řeč je o sovětské okupaci, a to od počátku ustanovení bolševického a poté komunistikého okupačního režimu,“ dodal historik. Podle něj by měly být přijaty politické a zákonodárné kroky, které by jasně ukázaly návaznost ukrajinské státnosti na nezávislý stát. Jenž tu prý existoval do doby sovětského státu.

Má to ale háček, jestli Ukrajina skutečně bude trvat na tom, aby toto období bylo bráno jako sovětská okupace, bude muset uzemí k ní připojené Rusku vrátit. Stejně jako například Polsko měla Ukrajinská lidová republika po roce 1945 po celý čas exilovou vládu, která se rozpustila v roce 1992, když po rozpadu Sovětského svazu získala Ukrajina znovu nezávislost.

Část Ukrajinců však brala existující Ukrajinskou sovětskou socialistickou republiku v rámci SSSR za svůj stát a více než statisíce ukrajinských vojáků položilo v sovětských jednotkách život za druhé světové války, což značí jak okupaci, tak i právní problém. Když vezmeme totiž Ukrajinskou lidovou republiku v jejím největším rozsahu, byla zhruba o sto padesát tisíc kilometrů čtverečních menší než nynější Ukrajina.

„Pokud Ukrajina vyhlásí dobu trvání Sovětského svazu za období okupace, bude muset vrátit polovinu svého území. Charkov, Dněpropetrovsk a Donbas nebyly do sovětské doby součástí Ukrajiny,“ varoval poslanec ruské dumy a předseda výboru pro euroasijskou integraci Leonid Kalašnikov. Některá území byla k Ukrajině připojena v roce 1920, 1926,1939 a Krym v roce 1954.

V pobaltských státech, které se pod sovětskou nadvládu dostaly v roce 1939 a znovu poté v roce 1948, je doba připojení k SSSR obbvykle zvaná jako okupace.

autor: nab