Policejní stát. Na Brity poštvali detektivy za kritiku migrace

Americký spisovatel, novinář, filozof a stoupenec svobody slova Michael Shellenberger dal na sociální síti X prostor pro průchod své nespokojenosti. „Je to oficiální. Spojené království je nyní oficiálně policejním státem. Stalo se přesně tím, před čím varoval Orwell. Kritizujte masovou migraci a můžete očekávat, že vám domů přijde policie. A soudci vám za špatné úmysly udělí delší tresty než za mnoho násilných trestných činů,“ napsal Shellenberger.

It's official. The UK is now officially a police state. It has become precisely what Orwell warned about. Criticize mass migration and you can expect the police to come to your home. And judges will give longer sentences for wrong think than many violent crimes. pic.twitter.com/GEMs7CvwST — Michael Shellenberger (@shellenberger) July 26, 2025

V příspěvku odkazuje na slavného britského spisovatele George Orwella, autora dystopického románu 1984, v němž popsal totalitní režim kontrolující každý aspekt života jedince, včetně myšlení.

Aby nebylo pochyb, k čemu se vyjadřuje, přiložil Shellenberger odkaz na novinový článek, který informuje o vzniku nové policejní jednotky. Elitní policisté mají monitorovat protiimigrantské příspěvky na sociálních sítích. Speciální tým má nově monitorovat sociální média a sledovat protiimigrantské nálady. Detektivové budou vybráni z řad policie po celé zemi, jejich cílem bude odhalovat známky potenciálních občanských nepokojů.

Divize, kterou sestavilo ministerstvo vnitra, se má snažit „maximalizovat shromažďování informací ze sociálních médií“ poté, co byly policejní složky kritizovány za svou reakci na nepokoje a šířící se protesty před azylovými ubytovnami. V sobotu se davy shromáždily ve městech Norwiche, Leedsu a Bournemouthu, a další protesty jsou plánovány na neděli.

Tensions simmered across the UK as protests erupted over the weekend, with demonstrators voicing fears and frustrations about the use of hotels for migrants. pic.twitter.com/tOH2ZT3QjV — Daily Express (@Daily_Express) July 27, 2025

Vicepremiérka britské vlády Angela Raynerová minulý týden varovala kabinet, že vláda musí jednat a řešit „skutečné obavy lidí“ ohledně imigrace. Kritici však v sobotu večer označili plány týkající se sociálních médií za „znepokojivé“ a vyjádřili obavy, zda nepovedou k omezení svobody projevu.

Místo ulic budou policisté sledovat sociální sítě

Chris Philp, stínový ministr vnitra, řekl, že premiér Keir Starmer nemůže hlídat ulice, takže se místo toho snaží hlídat názory. „Zřizují centrální tým, který bude monitorovat, co zveřejňujete, co sdílíte, co si myslíte, protože hluboko uvnitř vědí, že veřejnost nekupuje to, co prodávají,“ vyjádřil se člen Konzervativní strany a exministr vnitra.

A dodal: „Labouristé přestali předstírat, že opravují Británii, a snaží se ji umlčet. Toto je premiér, který rád promění Británii v policejní stát, ale nebude deportovat zahraniční zločince, nebude hlídat na hlavních ulicích ani nebude financovat policejní činnost v první linii. Labouristé se bojí veřejnosti, labouristé veřejnosti nevěří, labouristé veřejnost ani neznají.“

Psali jsme: Parlament ve Walesu projednává novinku: Trestání politiků za lhaní

Nigel Farage, lídr strany Reform UK, uvedl: „Toto je začátek státní kontroly svobody projevu. Je to zlověstné, nebezpečné a je třeba proti tomu bojovat. Reform UK to udělá.“

Nová jednotka s názvem Národní tým pro vyšetřování internetové inteligence bude působit v Národním koordinačním centru pro policii (NPoCC) ve Westminsteru. Rozhodnutí zřídit ji je dáváno do souvislosti s kritikou úřadů za to, co někteří považují za rázný přístup k sociálním médiím, včetně rozhodnutí soudce poslat Lucy Connollyovou, matku dítěte vdanou za konzervativního radního, na 31 měsíců vězení kvůli pobuřujícímu příspěvku po útocích v Southportu. NPoCC zajišťuje centrální plánování a řešení „celostátně významných protestů“ a občanských nepokojů. Vedla také operaci Talla, celostátní policejní reakci na pandemii covidu, která zahrnovala vymáhání pravidel lockdownu.

Tensions simmered across the UK as protests erupted over the weekend, with demonstrators voicing fears and frustrations about the use of hotels for migrants. #DailyExpress https://t.co/6xIMuZZwP8 pic.twitter.com/yF9kzxPeNF — Express Politics (@ExpressPolitics) July 27, 2025

Plány na zřízení nové jednotky se objevily v dopisu, který poslancům zaslala ministryně policie Diana Johnsonová. Politička v něm uvedla: „Zvažujeme doporučení, která v této oblasti vydal výbor pro vnitřní věci Dolní sněmovny a Inspektorát Jeho Veličenstva pro policii a hasičský a záchranný sbor, včetně vytvoření Národního týmu pro vyšetřování internetového zpravodajství jako součásti Národního koordinačního centra policie. Tento tým vytvoří kapacitu pro monitorování informací ze sociálních médií a bude poskytovat poradenství v oblasti jejich využití k informování při operačním rozhodování. Bude se jednat o specializovanou funkci na národní úrovni, která bude využívat internetové zpravodajské informace k pomoci místním silám zvládat hrozby a rizika pro veřejnou bezpečnost. Financování v letech 2025–2026 bude nutné zvážit v souladu s finančními prioritami, ale jsem si jistá, že tento nový centrální tým pomůže vybudovat kapacity napříč ozbrojenými silami s cílem maximalizovat využití informací ze sociálních médií.“

Zpráva doporučila zřízení nového policejního systému s „posílenou kapacitou pro monitorování a reakci na sociální média na národní úrovni“.

Ministryně také zmínila vyšetřování výboru ohledně postupu policie při nepokojích z loňského léta. Dozorčí orgán HMICFRS uvedl, že policejní činnost „nedrží krok s rychle se rozvíjející povahou online komunikace“ a je příliš „pasivní“ tváří v tvář dezinformacím na sítích.

Ve zprávě se uvádí: „Nepořádek v roce 2024 ukazuje, že policie musí jednat ihned a lépe reagovat na rizika. Musí si uvědomit, že online obsah by mohl obsahovat důležité informace.“

Orwellovská cenzura a „Ministerstvo pravdy“

Obavu z těchto plánů vyjádřili aktivisté za svobodu projevu. Policie v Essexu čelila už loni kritice, když vyslala policisty do domu publicistky Allison Pearsonové kvůli jejímu příspěvku na serveru X. Zjistilo se také, že ministři během pandemie zřídili tajnou dezinformační jednotku, která byla obviněna z potlačování svobody projevu. Rebecca Vincentová, prozatímní ředitelka organizace Big Brother Watch, vyjádřila obavy, že by se nový vyšetřovací tým mohl zaměřit na kontrolu názorů publikovaných online.

„Plán ministerstva vnitra na vytvoření nové policejní jednotky pro monitorování sociálních médií je znepokojivý a děsivě připomíná jednotky pro boj s dezinformacemi z éry covidu, které se staly předmětem rozsáhlého veřejného pobouření. Není jasné, jak policie využije shromážděné informace, nebo zda se pokusí zasahovat do online obsahu, jako to dělaly tyto orwellovské jednotky dříve, ale naše poselství je jasné – éra Ministerstva pravdy skončila. Zdroje by měly být vynaloženy na řádnou fyzickou policejní kontrolu k zajištění veřejné bezpečnosti spíše než na sledování online projevů,“ uvedla Vincentová.

K odhalením došlo v době, kdy Donald Trump, jehož administrativa kritizovala přístup labouristů ke svobodě projevu, přijel na pětidenní návštěvu Spojeného království. Americké ministerstvo zahraničí minulý týden prohlásilo, že rostoucí regulace sociálních médií v Evropě se rovná „orwellovské“ cenzuře.

Ministr vědy Peter Kyle prohlásil, že vláda by mohla „zavřít“ online platformy, jako je například Muskova síť X, pokud nebudou dodržovat nové zákony o online bezpečnosti. Změny, které vstoupily v platnost minulý pátek, vyžadují, aby firmy hostující obsah pro dospělé zavedly „vysoce účinné“ kontroly věku, jako je například porovnávání fotografií s doklady totožnosti, aby se zabránilo osobám mladším 18 let v přístupu na jejich stránky. Rovněž technologické společnosti byly vyzvány, aby zajistily řádné vymáhání minimálního věkového limitu 13 let nebo aby jejich stránky byly radikálně přepracovány tak, aby byl obsah pro děti bezpečný. Během několika hodin, co vstoupila v platnost opatření v rámci zákona o online bezpečnosti, byly záběry protestů před ubytovnami pro uprchlíky pro uživatele ve Spojeném království nedostupné.

Unie za svobodu projevu, skupina vedená Georgem Youngem, uvedla: „Pokud máte ve Spojeném království standardní účet X – což je pravděpodobně většina britských uživatelů – zdá se, že se vám nemusí podařit zhlédnout žádné záběry z protestů, které obsahují násilí.“

Snímek obrazovky, který sdílel Benjamin Jones, jeden z ředitelů skupiny, ukazoval místo jednoho příspěvku štítek obsahu s textem: „Vzhledem k místním zákonům dočasně omezujeme přístup k tomuto obsahu, dokud X neodhadne váš věk.“

UK Migration Clashes ERUPT! Starmer Sweats as ‘SUMMER OF RIOTS’ Begins? - SF620 https://t.co/CsnxOYpVgO — Steven I Szabo (@Shooter11b) July 27, 2025

Unie svobody projevu dodala, že si je vědoma nejméně jednoho cenzurovaného příspěvku, který ukazoval, že probíhá zatčení. Systém blokování zpravodajských informací ze sociálních médií je součástí širšího zásahu proti kriminalitě, jehož cílem má být obnovit důvěru veřejnosti v policejní práci.

Policie v Devonu a Cornwallu zaměstnala právníky specializující se na antisociální chování, kteří budou pracovat na urychlení stíhání. Policie v Humberside využívá mapování v reálném čase, aby hlídky mohly navštěvovat „nově vznikající problémová místa“.

Mluvčí ministerstva vnitra uvedl: „Tento nový tým pomůže policejním složkám sledovat informace v reálném čase a chránit komunity před incidenty a mimořádnými událostmi dříve, než se vyhrotí. V rámci vládního plánu změny obnovujeme policejní činnost zaměřenou na priority veřejnosti, včetně snížení kriminality s využitím útočných nožů a násilí páchaného na ženách, potlačování krádeží a asociálního chování a zajištění toho, aby se lidé cítili bezpečně v ulicích.“

Psali jsme: „To je za hranou.“ Nápis na billboardu SPOLU. Kovářová varuje Pomsta za zesměšňování vlády? Na Vidláka možná dopadne nový zákon Ukrajinka z SPD: I naši už chtějí, aby válka skončila. Hrozí konflikt na desítky let „Nezasloužíte si.“ Dana Drábová se odmlčí. Toto vzkázala Čechům