Ceny energií, inflace. Co čekat? Ekonom Pikora tuší. Zde jeho doporučení

„Když se díváme na vývoj HDP a očekávání do budoucna, tak má růst, má být někde kolem tří procent, což není špatné. Můžeme říkat, že řada zemí, jako Čína, rostou rychleji, ale řada zemí je na tom taky hůř. Vedle toho nám klesá nezaměstnanost, máme aktuálně nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii. To nám všichni můžou závidět. A to je kombinace úžasná k tomu životu. Protože žít v ekonomice, kde sice je třeba větší růst, ale zároveň je tam třeba větší inflace, v Pobaltí máme dvoucifernou inflaci a zároveň tam mají třeba vysokou nezaměstnanost, tak to je samozřejmě nepříjemné. Ale my jsme v situaci, kdy máme opravdu strašně nízkou nezaměstnanost a mám pocit, že si toho jako Češi nevážíme. Máme prostě vynikající mix těch makroekonomických indikátorů. Ano, je pravda, že některé věci by mohly být ještě výš, ale ta nezaměstnanost je podle mě to klíčové, to nejdůležitější ze všeho,“ poznamenal ke stavu v životu v České republice Pikora.

Dále se rozhovořil o energetické krizi a o tom, jak to vidí s energiemi do budoucna. „Je to hlavně otázka toho, co se teď děje v Rusku a na Ukrajině. Vyšponovalo to ceny plynu. Jsme hodně vysoko. Já očekávám, že ta situace na Ukrajině se dříve či později uklidní. Je složité říct, zda se uklidní za půl roku nebo za rok, ale jakmile se uklidní, tak vznikne prostor i pro to, aby ty ceny energií se umoudřily a vrátily se k nějakým rozumným hodnotám. Pravděpodobně se už nevrátí tak nízko, jako byly, ale zároveň to nebude na té úrovni, že budeme říkat, že to je dvakrát třikrát dražší, ale bude to jenom o trochu dražší,“ sdělil Pikora.

Dalším tématem byla inflace. „Ta inflace půjde ještě nahoru, že by měla být dvouciferná, to mi přijde jako pesimistický scénář, nicméně nelze vyloučit. Problém je to spíš pro eurozónu, kde jsme říkali, že některé země, zejména to Pobaltí, ty už tu dvoucifernou inflaci mají, a to z toho důvodu, že Evropská centrální banka musí držet nízké úrokové sazby ne jako Česká národní banka, která je docela razantně zvýšila, a to, že je zvýšila, je příslibem toho, že ta vysoká inflace nebude u nás dlouho, že dříve či později vyprchá,“ zmínil. „Proto je možné, že tady měsíc dva bude nad deset procent, ale prostě to bude velmi krátkodobé a celkem rychle se vrátí k rozumnějším hodnotám. To už nelze říct ovšem o těch zemích eurozóny, kdy se snaží za každou cenu zachraňovat jih Evropy, nezvyšují úrokové sazby a výsledkem tedy bude to, že tu inflaci budou mít vysokou,“ podotkl.

