Cenzura s podporou vlády USA, to je jisté. Spisovatel Shellenberger, který přijede do Prahy

Michael Shellenberger se nezdráhá vyslovovat kontroverzní názory. O globálním oteplování a o řadě dalších tématech. Na paškál si vzal i svobodu slova.

„Vlády, nevládní organizace a média říkají, že dezinformace a nenávistné projevy podkopávají demokracii, ale ne. To, co ohrožuje demokracii, je válka proti svobodě slova ze strany vlád, nevládních organizací a médií. Budoucnost závisí na naší schopnosti odolat nastupující totalitě,“ konstatoval.

V jednom z rozhovorů, které uveřejnil na svém webu, prohlásil, že když jsou politici, novináři a filantropové přistiženi při něčem nezákonném nebo špatném, odejdou ze scény.

„Někdy za to jdou do vězení. Někdy jsou veřejně zahanbeni. A někdy se vymlouvají. … To nebyl případ cenzury. Navzdory tomu, že byli politici, novináři a filantropové opakovaně odhalováni za to, že uvalili nebo požadovali stále větší on-line cenzuru, stále vznášejí své požadavky. Od prezidenta Joea Bidena přes New York Times až po George Sorose, politici, novináři a filantropové neochabují ve své snaze kontrolovat, co se smí a nesmí říkat a slyšet na platformách sociálních médií,“ konstatoval.

V podcastu University of Austin prohlásil, že pro Spojené státy je naprosto zásadní držet se 1. dodatku Ústavy USA o svobodě slova, který mimo jiné umožňuje objevovat se na veřejnosti i s nacistickými symboly. „Bylo to součástí, myslím, součástí tradice Spojených států a prvního dodatku. A myslím, že stále je,“ poznamenal Shellneberger.

„Moji rodiče byli velmi pokrokoví. Rozhodně jsem byl dítě ovlivněné radikální levicí. A v té době byla levice velmi pro svobodu slova. A bylo to něco, co skutečně, myslím, spojovalo dohromady to, co byste mohli považovat za radikálnější levici a za spravedlivější liberální levici,“ pokračoval publicista.

„Dostávám se do roku 1989, roku, kdy jsem absolvoval střední školu, a Nejvyšší soud rozhodl, že lidé mají právo pálit americkou vlajku. V této otázce to byli progresivisté, liberálové, kteří byli na straně práva upalovat, a konzervativci, kteří byli proti,“ pokračoval.

Zdálo se mu, že je jasně dáno, co lze považovat za svobodu slova.

Až jednoho dne přišel zásah facebooku.

„Pak ale facebook zcenzuroval příspěvek o mé knize a vše, co jsem napsal, bylo přesné, a byl to pro mě opravdu šokující zážitek, opravdu hrozný zážitek. Bylo to opravdu ponižující,“ konstatoval Shellenberger.

Pak viděl, jak v roce 2021 cenzuroval exprezidenta Trumpa, který by se do Oválné pracovny Bílého domu rád vrátil.

Podle Shellenbergera nabírá na síle fenomén Cancel Culture, která z publicistova pohledu usiluje o zcenzurování celé řady témat a nejhorší podle něj je, že se tak děje za přihlížení a případně i s podporou vlády. Shellenberger dal najevo, že o tom nepochybuje.

Shellenberger zdůraznil. Že k tomuto fenoménu přispěly sociální sítě, na nichž, viděno jeho očima, lidé žijí v sociálních bublinách, ve svých akváriích a v těch se utvrzují ve svých mnohdy demagogických názorech na to, co ještě je svoboda slova a co už má být zakazováno.

„A když pak někdo navrhne jinou myšlenku, pak je to mnoha lidmi považováno za něco nemorálního, že by někdo měl jiný názor než oni, dokonce je to bráno jako druh násilí. A tak vidíte, jak se se slovy zachází jako s násilnými činy, což je velmi, velmi nebezpečné z mnoha různých důvodů, jedním z nich je, že ve skutečnosti svým způsobem relativizuje násilí v reálném světě,“ kroutil hlavou Shelleneberger.

V rozhovoru se rozhodl vysvětlit, proč je podle něj nutné nechat ve veřejném prostoru zaznít i nenávistné projevy.

„V poslední době jsem se nechal inspirovat Darrellem Davisem. Je to afroamerický bluesový hudebník, který přiměl nejméně 200 členů Ku-Klux-Klanu, aby se odhalili tím, že s ním osobně vedli velmi lidský rozhovor. A nyní je velkým zastáncem svobody slova. Říká: ‚Ne, prosím, musíte nechat nenávistné projevy existovat. Musíte mít nenávistné projevy, protože jinak nemáte šanci proti nim argumentovat‘.“

Michael Shellenberg dorazí před polovinou června do Prahy. Do českého hlavního města ho pozvala Společnost na obranu svobody projevu (SOSP), kterou spoluzakládal tvůrce počítačových her Daniel Vávra.

„Ve čtvrtek 13. června 2024 odpoledne pořádáme výjimečnou akci určenou pouze pro zvané hosty, která se v Česku hned tak nebude opakovat. Do Prahy přijede debatovat oceňovaný americký novinář Michael Shellenberger, jeden z autorů Twitter Files, s přednáškou Válka proti svobodě projevu: Proč vlády směřují k cenzuře a jak se tomu bránit,“ napsala k chystané akci SOSP.

V říjnu 2023 byl Shellenberger mezi signatáři Westminsterské deklarace varující veřejnost před údajně rostoucí cenzurou ze strany vlád, mediálních společností a nevládních organizací.

V závěru roku 2023 byl Shellenberg hlavním řečníkem na konferenci Genspect. V tomto projevu zdůraznil současný nárůst genderové dysforie, která je výsledkem genderové afirmační kultury. „Vytváříme pomocí ideologických prostředků a sociálních médií genderovou dysforii. … Toto jsou ideologicky řízená selhání civilizace,“ varoval tehdy.

