Černo. Bez elektřiny. Zkušený Ivan Hoffman vidí budoucnost

„Budoucnost patří elektřině. Ukazuje se ale, že to bude drahá budoucnost, protože má patřit elektřině zelené,“ říká Hoffman ve svém komentáři v Českém rozhlase Plus. Zelená elektřina je navíc podle něj nestabilní. „Větrník potřebuje vítr, turbína vodu, solární panel chce slunečno. Když nefouká, přijde sucho anebo se zamračí, alternativci ostrouhají,“ varuje Hoffman.

Čistá energie navíc podle něj není tak čistá, jak se tváří. „O devastaci planety výrobou čisté zelené energie ani nemluvě. Vše, co se tváří eko, má nějaký kolaterální háček, o kterém se takticky mlčí. Kdyby se totiž vedlejší náklady a škody započítaly do ceny, mnohé z toho, co považujeme za samozřejmé, by se rázem ukázalo být neekonomickým, předraženým, ztrátovým,“ má jasno Hoffman.

Trvat na tom, že budoucnost musí být zeleně elektrická, podle něj znamená riskovat, že občas elektřina nebude. „Shodují se na tom četní energetici a ekonomové. Technici konstatují, že bez stabilních zdrojů je blackout jen otázkou času, a ekonomové vysvětlují, že nedostatečná nabídka při rostoucí poptávce zvedne ceny do oblak,“ vidí budoucnost temně Hoffman.

Odvrátit takovou temnou elektrickou perspektivu navíc bude podle Hoffmana problém, protože je o ní politicky rozhodnuto shora. „O tom, zda a za kolik budeme svítit či jezdit, se rozhoduje v zeleném Bruselu. A protože tím zeleným Bruselem jsme i my, nepřipadá v úvahu vyrobit si pro sebe tolik elektřiny, kolik potřebujeme. Byl by to zločin proti unijní integraci i proti Zelenému údělu. Byl by to krok zpět do marnotratně vysvícené minulosti. A byla by to těžká prohra progresivního zeleného citu s chladným konzervativním rozumem,“ štve zelená politika Hoffmana.

Jedinou cestou je podle Hoffmana to, že se zmenší poptávka, protože lidé na nic nebudou mít peníze. „I v drsné elektrické budoucnosti ovšem můžeme spoléhat na to, že naše výdaje budou odpovídat obsahu naší peněženky, respektive výši našeho konta. Pokud tedy nesedneme na lep lichvářům a nevykoledujeme si exekuce. Zdražování je limitováno pravidlem, že kde nic není, ani čert nebere,“ upozorňuje Hoffman.

Zelená elektřina tak podle něj není nic jiného než čirý byznys. „Konec konců, jestliže v minulosti byli Zelení přirovnáváni k melounu, zvenčí zelený, uvnitř červený, pak řez dnešním melounem by ukázal, že je uvnitř tržně asociálně modrý,“ říká Hoffman.

