Černochová, Pekarová... „Chtějí na Ukrajině dál vraždit?“ Klaus velmi ostře do kamer

Válečný konflikt na Ukrajině by měl být podle exprezidenta Václava Klause „přerušen“. Uvedl příklady. „Přerušena válka byla v Koreji. Tedy tam, kde zůstala vojska Severní Koreje a Jižní Koreje a kde se 70 let nic nestalo. Podobně přerušena válka byla na Kypru,“ řekl.

„Přerušit válku je třeba za uznání statu quo, tedy ve stavu, v jakém je to dnes,“ uvedl, že těžko se válka na Ukrajině přeruší tak, že se vše vrátí na hranice před dvěma lety, to si myslet je podle něj „dětinský názor“.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Zřejmě tím narážel na ministryni obrany Janu Černochovou (ODS) či na předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09), kterým opakovaně jejich iniciativu ve vojenské podpoře Ukrajiny vyčítá a jim podobné již dříve nazval „gaučovými generály“.

Podle Klause chtějí bojovat do posledního žijícího vojáka a do posledního vystřeleného granátu. „To se na mě nezlobte, to přeloženo do lidského jazyka, znamená, že chtějí, aby se nadále vraždilo. Takhle ošklivě je potřeba to říci našim některým političkám,“ řekl Klaus.

A že válka na Ukrajině skončí pouze mírovým řešením, že musí dojít k „zastavení války za každou cenu a za hledání podmínek“.

„Svět je fatálně rozpolcen na téma rusko-ukrajinského válečného konfliktu. Jedna půlka světa říká: rychle zastavme vraždění, ničení a pak jednejme. A druhá půlka – hloupě, podle mého názoru – říká: válčeme, válčeme, zabíjejme, rozbíjejme všechno, a pak někdy dopadne nějaký výsledek. Takhle je názorově rozdělen celý svět,“ poukázal na to, že kvůli tomuto odlišnému názoru přerušila česká vláda konzultace s vládou Slovenska.

