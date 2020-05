Češi by měli žít během povodní či koronaviru, budí to v nich to nejlepší, pronášel v ČT Mádl za přizvukování Tvarůžkové

reklama

Na otázku, co dělá v době koronavirové krize, Mádl odpověděl, že vytvořil video 'Zachraň bábu, zachraň dědka' a moderátorka Tvarůžková doplnila, že toto video inspirovalo řadu dobrovolnických akcí.

Psali jsme: Zachraň bábu, zachraň dědka, rozjel akci Jiří Mádl. Ale ozvalo se: Cože? Co dodat

Krize dle něj odhalila mnoho věcí, zesílila dobré i špatné. 'Přihřál polívčičku' umělcům, kteří dle jeho slov svou schopností mobilizace občas mohou společnost až štvát. Podle něj jeho kolegové komunikovali vše, co měli, a zapojovali se do různých aktivit. V politice naopak odsoudil, že si mnoho lidí na krizi chtělo nahnat body nečestným způsobem. Nicméně podle něj převažují pozitivní věci nad negativními.

Prohlásil, že se sám trochu zastyděl, když nejdříve situaci zlehčoval, protože netušil, že zajde tak daleko. Komentoval i Čínu a její chování, že se ukázalo, jak jsou partneři v ní nejen v politice, ale i v obchodě nespolehliví. „Já doufám, že si to lidé budou pamatovat,“ dodal. „Češi by měli žít během povodní nebo koronaviru, protože to v tu chvíli v nich budí to nejlepší,“ řekl s nadsázkou.

Upozornění na disciplínu, co se týče roušek, jsou podle něj v principu správně, i když by prý pomohlo, kdyby lidé místo zahlcení linek policie vyšli ven a s lidmi mluvili přímo. „To možná je ta naše nátura, trošku,“ poznamenal.

Jemu samotnému krize narušila některé plány, ale u známých je to horší. „Já jsem ještě trochu tzv. lehkoživka, nemám rodinu a nesu zodpovědnost jenom za sebe. Ale co vím, mým kolegům to způsobilo velké trable,“ pravil Mádl s tím, že první zasažený byl gastrobyznys a pak kultura. „Tam vím, že mi bylo nepříjemné, že se to v jednu chvíli obracelo proti nim a oni zvolili ten nejsprávnější krok a rozhodli se pomáhat. Takže to byl asi nejlepší lék na tu společenskou nevraživost vůči nim,“ zhodnotil počínání některých umělců.

Tvarůžková zmínila, že někteří umělci volí prozatimně jinou dráhu. „To nejsmutnější, nebo co mě nejvíc vyděsilo ve smyslu hrozby pro umění samotné, když mi kolega říkal, že muzikanti začínají prodávat nástroje,“ prohlásil Mádl a řekl, že nejtěžší bude lidi udržet v jejich profesích, protože hudebník, který prodá housle, už v branži nezůstane. Zda je vládní příspěvek dostatečný si netroufl hodnotit, i když prý určitě pomohl. Nicméně, největší problém dle něho nastane v roce 2021.

Došlo i na výročí Pražského povstání. Mádl mínil, že je stále důležité si ho připomínat. „My jsme stále ve sféře zájmů určitých zemí, byť třeba trochu jiných, ono se to těžiště nárokování si menších států určitě přesouvá, ale myslím, že je potřeba si to pořád připomínat,“ poznamenal.

Také se věnoval sociálním sítím, konkrétně Facebooku, který podle něho adoptovala starší generace. A mladí lidé prý mají 'přirozenou selekci'. „Už vidí, už cítí, jak ten zdroj vypadá, jak je to napsané, že je to blbost, rozklinkou si nějaké profily a trošku líp se v tom orientují,“ prohlásil. Prý ho to trápí, protože i jeho rodinní příslušníci jsou oběti 'tohoto nového systému'. A slova regulace by se tolik nebál. „Já si myslím, že ten internetový svět bude mít právo existovat plně, pokud bude mít úplně stejná pravidla jako ten neinternetový svět,“ mínil a dodal, že na internetu už se vyřizují finanční převody i společenský život, tedy za to, co někdo píše na internetu, by měl mít dotyčný plnou odpovědnost. A falešné profily by dle něho měly mizet.

