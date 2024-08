Češi tomu nerozumí. O umění mají rozhodovat osvícenci. Návrhář olympijské kolekce udeřil

Zatímco zahraniční časopisy Time a Forbes zařadily outfity českých sportovců pro zahajovcí ceremoniál letních olympijských her v Paříži mezi top nejpovedenější, část tuzemské veřejnosti slavnostní kostýmy a jejich tvůrce nešetřila kritikou. „Stručně řečeno. Bizarnost, nevkusnost, nereprezentativnost,“ komentoval kolekci například hudební producent a promotér Aleš Trdla, podle něhož uniformy českých olympioniků připomínají „spíše oděv k maškarnímu plesu, a ne ke sportovnímu klání“. „Holt některé kouřící hlavy už to s tou kreativitou ženou přes bohnickou linii,“ glosoval kolekci pro změnu herec Michal Gulyáš. „Můj vnitřní pocit mi říká, že ti sportovci půjdou za tajtrlíky. Ten, kdo si to na sebe vezme, se ale jako kašpar cítit nebude. Anebo ano, a pak bude kašpar dvojnásobný,“ vyjádřil se již počátkem července, krátce po zveřejnění kolekce, hudebník Vadim Petrov. Publicista Pavel Černocký zase návrháře Černého označil za „egomaniaka, posedlého touhou po pozornosti publika“.

Anketa Líbilo se vám zahájení olympiády? Ano 3% Ne 93% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9265 lidí

Autor kolekce si ovšem za svým dílem stojí. „Úkol pro mě a i zadání Českého olympijského výboru bylo udělat něco, čím zaujmeme celý svět během deseti sekund. Já jako designér znám pravidla, která musím v ten moment dodržet. Což je mimo jiné například to, že ta věc musí být výraznější než věc, kterou byste si oblékl normálně, když jdete do města, na kafe nebo do práce právě proto, že kamery na Seině snímaly z 50 metrů a najednou ty všechny detaily na těch věcech musí být tak velké, aby z těch 50 metrů byly vidět,“ vysvětluje návrhář Jan Černý v rozhovoru pro Český rozhlas Plus a dodává, že méně výrazné outfity na zahajovacím ceremoniálu zanikly.

Pozitivní odezva od kolegů z odvětví prý převážila negativní reakce, jichž na sociálních sítích rozhodně nebylo málo. „Všichni profesionálové z módy z Česka mi pořád gratulovali a fakt ty věci velmi ocenili. Byli velmi rádi, že vznikla taková současná věc, která nás bude reprezentovat. Lidé, kterých si vážím nejvíc, kteří pro mě moc znamenají, se kterými třeba léta pracuji a obdivuji je a jsou v byznysu mnohem déle než já, mi dávali krásnou zpětnou vazbu a mně to extrémně suplovalo ty různé hnidopišské názory nebo názory bez jakéhokoliv respektu, které občas vyšly,“ říká Jan Černý. „Na druhou stranu chápu úplně všechny skupiny. Úplně chápu ty, kterým se to líbí, úplně chápu ty, kterým se to nelíbí. Mně se také spousta věcí nelíbí, je to úplně v pořádku. Chápu i ty, kteří si potřebují rýpnout do někoho za obrazovkou anonymně online, protože rozumím, že se nemají kde vyjádřit,“ dodává s tím, že žádnou „konstruktivní kritiku“ ke svému dílu prý nezaznamenal. „Odborníci a kolegové z branže mi zatím dávali chválu,“ chlubí se.

Za odmítavým postojem části české veřejnosti k jeho kolekci designér Černý spatřuje strach z nového. Češi jsou podle něj ve srovnání s jinými národy „málo naučení žít s uměním“, což prý může být i následkem toho, že málo chodí na výstavy do galerií. „Já si myslím, že u nás lidé neví, jak se mají dívat na umění, neví, jak se mají dívat na design a jak ho mají číst,“ domnívá se návrhář. Jaké navrhuje řešení? „Já si myslím, že se prostě musí dít tyto momenty, jako se staly s olympiádou, že prostě musí být ti osvícení lidi na těch pozicích, kteří rozhodujou o tom, jaké umění nebo jestli umění a design bude veřejně vidět a na těch veřejných místech vidět,“ myslí si designér. „A když se to bude ukazovat dál a dál a o těch věcech budou mluvit lidé, kteří jsou adekvátně vzdělaní k tomu a budou vysvětlovat ty věci lidem v médiích, tak si myslím, že postupně se to zlomit může,“ je přesvědčen Jan Černý.

Baví ho prý přemýšlet nad tím, jakou moc má móda v našem životě. „Najednou o mně začaly vycházet články třeba i na různých dezinformačních webech, typu Parlamentní listy, kde opravdu jako oni na mě útočili tak, že mě chtěli diskreditovat jako osobu, což já vnímám jako největší pochvalu v této negativní souvislosti,“ holedbá se návrhář. „Pro tyto lidi, kteří podle mě smýšlejí východně, asi byla moje kolekce tak šokující, tak jim narušila jejich pravidla, jejich přemýšlení nad světem, nad životem a nad lidmi, že měli potřebu mě zdiskreditovat, aby je to neohrozilo. To mi přijde, že je obrovská síla jednoho outfitu, který jsem vytvořil na olympiádu,“ má jasno Černý.

