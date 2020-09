Češi v Číně, dávejte si pozor! Hrozí zatýkání? Je zde vážné varování

Předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi za cestu na Tchaj-wan vůbec nic nehrozí, myslí si bývalý zpravodaj České televize v Číně Tomáš Etzler. V rozhovoru pro DVTV rovněž nenašel jakékoli větší nepříjemnosti, které by z cesty Vystrčila České republice hrozily. Čína sice podle jeho slov může členům delegace zakázat vstup na své území, to ale jako pohromu nevnímá. „No a co? Tak se nepodívá do Číny. Podívá se znovu na Tchaj-wan,“ prohodil k Vystrčilovi s tím, že si nedovede představit, jak „nám může Čína ublížit“. „Tchaj-wanci nejsou komunisti – to nejsou lháři. Oni dodrží slovo,“ věří pak, že by delegace mohla mít větší štěstí, jak Zeman se slibovanými čínskými investicemi. A u prezidenta zůstal. „Lokajství některých vládních činitelů,“ řekl a pronesl, čí zájmy dle něj Zeman hájí.

reklama

Anketa Je dobře, že Miloš Vystrčil jel na Tchaj-wan? Je to dobře 10% Není to dobře 90% hlasovalo: 2960 lidí



Upozornil, že vše nemusí skončit jen u rétoriky. „Čína bere rukojmí,“ řekl a informoval o zatknutí dvou Kanaďanů, kteří jsou již přes rok v zemi drženi, či o zadržení australské novinářky čínského původu. S oběma zeměmi prý Čína nemá v současnosti dobré vztahy a takto se to reflektuje.



Předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi však dle něho nic nehrozí. „On nemá s Čínou vůbec nic společného,“ uvedl s tím, že dle jeho mínění nic nehrozí ani samotné České republice, jelikož doposud s Čínou nemáme nikterak silné obchodní vazby.

Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

Kdo by si však nyní měl dávat větší pozor, jsou čeští občané v Číně. „Kdybych byl českým občanem v Čínské lidové republice, tak si dávám opravdu pozor, abych nezadal jakýkoliv důvod být zatčen nebo jakkoli popotahován,“ myslí si.



A co pokud by pevninská Čína upřela Vystrčilovi na své území přístup? „To může. No a co? Tak se nepodívá do Číny. Podívá se znovu na Tchaj-wan,“ prohodil Etzler k odepření vstupu. To by prý mohlo potkat i další členy Vystrčilovy delegace.



Kromě této nepříjemnosti nám ale zřejmě nic nehrozí. „Nedovedu si představit, jak nám může Čína ublížit.“ Je to však podle Etzlera oboustranné a my „nemůžeme ublížit Číně“.„Jsme pro ně bezvýznamná malá země, která svým lokajství některých vládních činitelů – ať už je to prezident Miloš Zeman, (ministr vnitra) Jan Hamáček a spol. – v podstatě vybídla k této rétorice svým bezpáteřním chováním,“ pravil. Prý jsme si tón, jak s námi může Čína mluvit, nastavili prostřednictvím Zemana sami. RNDr. Miloš Vystrčil ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Reakce premiéra Andreje Babiše (ANO) na čínskou kritiku, že jsme suverénní země, je podle Etzlera adekvátní, byť mohla být mnohem silnější. „Víme, jaký to je člověk, on se prostě necpe do nějakých velkých mezinárodních konfliktů. V Číně byl okraden,“ shrnul s tím, že by jej zajímal Babišův osobní názor. Co jej však zaráží, je mlčení hlavy státu.



Až se šéf horní komory vrátí, tak možná prý budou pokračovat čínské útoky, nakonec však má dle novináře vše „vyšumět“.



Došlo i na příspěvek hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka s odkazem na politiku prezidenta Václava Havla. „Česká republika vedla od dob prezidenta Václava Havla směrem k zahraničním partnerům politiku komunikace. Nyní jsme se dostali jako jediní v Evropě na cestu konfrontace, která roztáčí spirálu nepřátelských aktů a prohlášení,“ napsal mluvčí s tím, že to „není dobrá zpráva pro budoucnost“.

Fotogalerie: - Zemanova čínská rapsodie

„Víte co? Já toho člověka ani nechci komentovat,“ ohodnotil jej Etzler. Ovčáčkovy výroky vnímá jako „zdroj smutné zábavy“.



Na to, co výprava přinese, si máme počkat, zatím máme očekávat luskouny. Později by ale mohlo dojít na spojení Prahy s Tchaj-pejí a spolupráce. Opakování čínského scénáře velmi slabých investic dle něj nehrozí. „Tchaj-wanci nejsou komunisti – to nejsou lháři. Oni dodrží slovo, které dali,“ věří. Dodává, že prezident Zeman „nikdy nereprezentoval Českou republiku, ale reprezentoval PPF“.



Respektování politiky jedné Číny Českou republikou podle zpravodaje ohrožené není, jelikož se Vystrčil během svých vystoupení zcela vyvaroval jakékoliv podpory tchajwanského separatismu. Psali jsme: Vystrčil, Babiš a důchodci. Dominik Hašek udeřil Česko překročilo červenou čáru, řekl čínský ministr. Takhle ne, zastalo se nás Německo Havel a Kubera spokojeně pokuřují, chválí lídr ODS Vystrčila Vystrčil promluvil v tchajwanském parlamentu: „Já jsem Tchaj-wanec“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.