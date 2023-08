Češka v Británii, zdravotní sestra. Za covidu špiněna, nyní spustila tento projekt

reklama

Rédová porovnala, jak český zdravotní systém obstál v době covidové, a jak obstál ten britský. „Myslím, že britský systém kolaboval už dávno před covidem, covid mu zasadil fatální ránu a my ji teď intenzivně pociťujeme, proto také probíhají intenzivní demonstrace lékařů, zdravotníků ve Velké Británii. A co se týká toho českého zdravotnictví, ještě před třemi lety bych vám řekla, že je na nejlepší úrovni, co jsem zatím měla možnost celosvětově porovnat. V dnešní době si tím už nejsem tak úplně jistá, když zjistíme, že nemáme základní léky - antibiotika a léky na tlak,“ uvedla zdravotní sestra v pořadu O čem se mlčí.

Důvodů, proč je britský systém v podstatě před kolapsem, je podle Rédové mnoho a nikdo je vůbec neřeší. „Příčinou je populace, Británie má kolem 65 milionů obyvatel, jenom Londýn má asi devět milionů. Ten zdravotnický systém není nastaven pro všechny stejně, jsou tam neskutečně dlouhé čekací doby, nečekáte týdny, ale měsíce, také se někdy ani nedočkáte. Je tedy otázkou času, kdy to dopadne i na nás zdravotníky,“ pokračuje Rédová s tím, že v Česku je vše podstatně rychlejší. „Když jdete v Česku k obvodnímu lékaři, tak vás ihned pošle na to, co je potřeba."

„Pokud v Británii někdo uvažoval o soukromém sektoru nebo pojištění, tak tam není regulované, to znamená, že nepokrývá urgent, nepokrývá gynekologii a nějaké predispozice, které jsou již známé. Takže ani to nijak nepomáhá. Není tam ani prevence screeningová, spousta věcí se ani neodhalí,“ popisuje Rédová, že plošná péče v Británii se velmi horší.

Protože politici jen slibují a nejsou za nimi vidět výsledky, rozhodla se Rédová pracovat na projektu Pro pomoc. „My jsme se rozhodli, že nechceme jen slibovat, mluvit, ale že chceme vidět činy, protože tak já si představuju politiku - vidět za námi činy. S naším týmem jsme vytvořili stránky propomoc.cz, kde v jednoduchých větách i videích navedeme cílové skupiny, to jsou důchodci, invalidní důchodci a maminky s dětmi, navedeme je na jednotlivé body, na co vše mají nárok a jak to jednoduše získat,“ přibližuje Rédová, podle které spousta lidí vůbec neví, na co má nárok a stydí se požádat o pomoc nebo zápasí se systémem.

Politici nastavili náš stát jako nepřátelský vůči vlastnímu obyvatelstvu. Je Rédová připravena na tento střet? „Myslím si, že ano. Se státem bojujeme už třetím rokem, takže jsme připraveni,“ pokyvuje zdravotní sestra.

Vzpomněla také na to, jak Jan Cemper z Manipulátorů chtěl zpochybnit její kvalifikaci, protože vystoupila proti neadekvátním covidovým opatřením. „Pan Cemper v podstatě prohlásil, že nejsem zdravotník, jeho statusy převzal Seznam.cz a to vygradovalo v mé fyzické napadení. Já jsem na pana Cempera podala žalobu a podle posledních informací by soudní proces měl proběhnout někdy na podzim,“ dodává Petra Rédová, která se těší na to, až se s Cemperem potká osobně.

