Česko čekají těžké časy, přiznal Skopeček. Jde o energie

Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8409 lidí



Schopnost dané směřování změnit je podle Skopečka složitá s tím, nakolik „byla mocná a silná ideologie“ s ním spojená. Ovlivnit situaci z Česka má být složité kvůli našemu zapojení do Evropské unie, byť podotýká, že bychom zřejmě měli malou šanci dění proměnit, i kdybychom se mohli rozhodnout jít jinou cestou.



Názory, že se obejdeme i bez energetické soběstačnosti, Skopeček odmítá s tím, že vzhledem k tomu, že je Česko jednou z nejprůmyslovějších zemí, stabilní a konkurenceschopnou energetiku potřebujeme. „Takže já jsem přesvědčen, že soběstačnost je pro Českou republiku naprostou prioritou,“ zdůraznil.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Připomenul rovněž, jak skončila „velká slova a teze o solidaritě mezi národy“ během covidové krize. „Takže představa, že přestane svítit a foukat v Německu a to bude mít nedostatek elektřiny a bude muset – stejně jako se to už dělo mnohokrát – dovážet ‚špinavou‘ elektřinu z Polska a my ji v tu chvíli budeme také potřebovat, tak nám Německo řekne: ‚Tak si ji vemte, my sice také nemáme, ale dáme ji vám…‘ To je úplně iluzorní věc a to považuji za něco velmi nebezpečného,“ zhodnotil poslanec.



Obává se, že vzhledem k cenám emisních povolenek skončí uhelné elektrárny již před jejich plánovaným uzavřením, ale zároveň nebudou dostavené plynové elektrárny, na které se spoléhalo coby náhradu za uhlí před dostavením nových jaderných bloků. „Spoléhalo se na plyn, ale ono tu vzniká další okno, protože plynové elektrárny nebudou dostatečně brzo, abychom nějakým způsobem překlenuli cestu k jádru,“ poznačil. Právě jaderné zdroje vnímá Skopeček do budoucna jako základ našeho energetického mixu.



V pohledu na to, že bychom neměli opouštět dosavadní zdroje energií, dokud za ně nemáme adekvátní náhradu, by Skopeček souhlasil s předsedou stínové vlády hnutí ANO a exministrem průmyslu, dopravy a obchodu Karlem Havlíčkem. Státu podle místopředsedy Poslanecké sněmovny nakonec nezbude nic jiného než udržovat při životě uhelné elektrárny i přesto, že se výrobcům jejich provoz kvůli zdražování emisních povolenek nebude vyplácet. „Nějaký mechanismus tam budeme muset najít a bezesporu to bude pro daňového poplatníka dražší varianta, než kdybychom před lety řekli, že to do roku 2033 nezvládneme,“ zmínil.

Fotogalerie: - Cestou energetické bezpečnosti

Odmítá rovněž tvrzení, že by byly obnovitelné zdroje nejlevnější, jelikož si podle něj musíme uvědomit, nakolik jsou konvenční zdroje energií zatěžovány regulacemi či emisními povolenkami a obnovitelné zdroje naopak uměle zvýhodňované dotacemi a nejrůznějšími výhodami. „Kdybychom škrtli zátěž v podobě zdanění či emisních povolenek, byť vím, že to ze dne na den nejde, tak by ta cena elektřiny byla úplně někde jinde,“ zaznělo.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde: