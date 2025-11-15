Trump válku s Čínou prohraje. Šokující předpověď na „digitální frontě“

Ekonom Pavel Šik publikoval analýzu, kterou nazval: „Závody v AI, aneb jak Jensen Huang (CEO Nvidie) mluví o tom, že Čína je ‚nanosekundy‘ za USA v polovodičích a AI a že exportní omezení mohou způsobit, že USA v umělé inteligenci prohrají…“
Na svém facebookovém účtu se vyjádřil: „Častokrát jsem psal, že sankce nefungují, a i když Trumpa podporuju a v lecčems ohledně sankcí chápu, ohledně polovodičů a čipů dělá možná stejnou chybu, jako dělá Unie u energií. Sankce totiž ještě nikdy v historii nepřinesly kýžený výsledek.“
Dále vysvětluje, že Nvidie, jejíž čipy umožnily současný boom, je americká firma, která se ale nezabývá přímo výrobou čipů, nýbrž jejich navrhováním. „Tu výrobu poté přebírá thajwanská firma TSMC a i korejský Samsung. Kdysi v šedesátkách jistý Gordon Moore řekl, že se počet tranzistorů v integrovaném obvodu (čipu) zhruba zdvojnásobí každé dva roky, ale později byl sám překvapený, že to platilo déle než si myslel,“ uvedl Šik.
Píše také, že dnes se vyrábějí čipy s technologií 3 až 4 nm, což znamená, že na jednom mm2 je třeba 200 až 290 miliónů tranzistorů. „A to dosáhnete jen určitými metodami a potřebujete určité stroje. A tyhle stroje, využívající pro výrobu čipů plazmu a laser, vyrábí doposud pro tuhle miniaturizaci pod 7 nm jako jediná společnost na světě nizozemská společnost ASML. Tajwanská TSMC má 100 jejích strojů, Samsung cca 50. Takže když chcete nějakou zemi zbrzdit ve vývoji jako Spojené státy Čínu, zakážete třeba nejen export Nvidia čipů, ale i ASML strojů do Číny tak, jak to udělal Trump od roku 2023 resp od 2019,“ vysvětluje Šik.
Čína měla prohrát, místo toho experty překvapila
Objasňuje i Trumpovu motivaci pro kontroverzní krok. „Experti mu totiž tvrdili, že výrobní technologie EUV = Extreme Ultraviolet, což je nejmodernější litografická technologie využívaná v ASML strojích, je příliš hluboce zakořeněna v dodavatelském řetězci ovládaném Západem a že Čína nikdy nebude schopna monopol rozbít. Jenže nyní se možná děje takové malé zemětřesení a to mnohem dřív, než i ti realističtější experti čekali,“ upozorňuje ekonom.
Nic ale podle něj není černobílé. „Zaprvé prodeje Nvidie a ASML do Číny tvořily cca 20 až 30 procent, a když vám odpadne takový obrat, může se stát, že nemáte třeba na vývoj svých produktů. Ale oslabení vlastních firem je jen jeden problém sankcí. Čína totiž nebrečela a nestála smutně v koutě. Čína se naštvala, začala interně diskutovat, organizovat a rozhodla se, že se stane soběstačnou,“ tvrdí odborník.
A pokračuje ve vysvětlování: „Čínští lídři v polovodičích Huawei spolu s SMIC, kteří doposud uměli vyrábět jen čipy s ca 7 nm (pouze ca 100 miliónů tranzistorů na mm2, se rozhodli za notného přispění vlády vyrobit stroj, který umí vyrábět čipy 3 až 4 nm. A jak to dopadá? Zdá se, že se jim průlom povedl, testy stroje probíhají v zařízení Huawei v Dongguanu od začátku 2025, koncem roku by měla být spuštěna zkušební výroba a pokud se bude dařit, příští rok se spustí ostrá výroba. A nejen to, zdá se, že se Huawei se SMIC podařilo trochu pozměnit proces litografické technologie, což by znamenalo, že stroj bude jednoduší, levnější a energeticky úspornější, než technologie ASML. Ve srovnání docela zásadně, zatímco stroj od ASML stojí cca 350 miliónů USD, u čínského stroje se dle zdrojů mluví o cca 50 miliónech USD. To ještě samo neznamená, že když máte technologii na výrobu, tak se vám podaří navrhnout stejně výkonný čip jako Nvidia. Bohužel to ale pro nizozemský ASML může znamenat, že se dostane do ještě větších problémů, než už díky sankcím je.“
Jak to dopadlo s továrnou na čipy, kterou se chlubila Pekarová
Ale zřejmě to podle Šika bude problém i pro Nvidii. Její CEO Huang proto volá po uvolnění exportních omezení USA, aby americké firmy jako jeho Nvidia zůstaly konkurenceschopné. Huang říká, že čínský polovodičový průmysl má masivní talent pool, intenzivní pracovní kulturu, konkurenci mezi regiony a silnou podporu vlády. Vysvětluje, že restrikce exportů, které snižují příjmy Nvidie, by se mohly obrátit proti USA, protože firmy jako Nvidia potřebují konkurovat globálně.
„Pamatujete, jak se Pekarová chlubila továrnou na čipy? To se jednalo o TSMC, který se nakonec umístil v Drážďanech a evropští politici se chvástali, jak s fabrikou do Evropy přijde High-tech. Ale i přes velké evropské dotace přišel TSMC nakonec jen se staršími výrobními procesy pro čipy 28nm, 22nm, a 16/12nm pro standardní průmyslové využití do praček, myček nebo aut, přičemž výroba by měla být spuštěna příští rok,“ vysvětluje ekonom.
Zatím jediný závod na čipy 3 až 4 nm v Evropě je závod americké firmy Intel v Irsku, který Unie dotovala před dvěma lety 5 miliardami eur a měl by dle plánu do konce tohoto roku masově vyrábět. Jenže Intel je firma, které tak trochu ujel vlak, firma zaostává za konkurenty v klíčových oblastech jako AI, ztratila dominanci v CPU a bojuje s finančními ztrátami. A ani ty čipy, které bude Intel vyrábět v Irsku, nejsou vhodné pro umělou inteligenci. V pololetí Intel hlásil ztrátu 2,9 miliardy USD, a tak si druhou fabriku, kterou plánoval postavit v Německu, nakonec v červenci s konečnou platností rozmyslel a plán zrušil, což je pro Německo katastrofou. A i pro Polsko, kde byla zrušena jeho další fabrika, kde se měly čipy balit.
„Takže nás v EU se problém závodu v umělé inteligenci mezi Čínou a USA netýká, my se můžeme klidně dál soustředit na to, jak snížíme CO2,“ připodotkl odborník sarkasticky.
A připojil poznámku, že zveřejněný obrázek ukazuje stroj ASML EUV, který má zhruba velikost autobusu.
autor: Naďa Borská