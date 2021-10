Česko jako bruselská paštika. Ti, co si třicet let šetřili... Těžké vystřízlivění! Fiala ještě nevládne a známí umělci už se klepou

Z Česka se stane bruselská paštika. Nic dobrého nás nečeká! Oslavil jsem, že se komunisté nedostali do Parlamentu! I tak hodnotí známé osobnosti výsledky voleb. Mluvilo se o tom, zda by měl Andrej Babiš kandidovat na prezidenta, i o „zmizení“ tradiční levice. Došlo i na prezidenta Zemana. Zajímavou myšlenku nadnesl jeho dlouholetý přítel, spisovatel Jan Bauer.

reklama

Pro ParlamentníListy.cz promluvili kromě spisovatele Jana Bauera herci Ivan Vyskočil, Michal Gulyáš, hudebník a senátor Ladislav Faktor, moderátor Slávek Boura, hudební producent Aleš Trdla a několikanásobný bloger roku Ladislav Větvička. Ohledně pravděpodobné nové vlády padla slova i o tom, že na Babiše budeme ještě vzpomínat, i strach z případného prodeje Budvaru, pošty a podobně… nechybí ani vzkaz pro ty, kteří „necitlivě“ přistupují k otázce prezidentova zdravotního stavu.

Z Česka se stane bruselská paštika. Ať si socani ugrilují Hamáčka. A prezident?

Anketa Kdo by podle vás měl po letošních volbách sestavovat vládu? Andrej Babiš 79% Petr Fiala 14% Někdo úplně jiný 7% hlasovalo: 17865 lidí Michal Gulyáš a pokračuje.

„A teď konkrétně – zdražovat se bude, platy se zvedat nebudou, naopak se bude škrtit. A to proto, aby si otroci zvykli na takový standard, jaký jim faraoni nastolí. Sociální podpory se zarazí, ale ne ty, které zneužívá nepřizpůsobivá část občanů, ale ty, které by se naopak měly zvedat.“

K tomu, že tradiční levice ze Sněmovny v podstatě zmizela, podotýká.

„Levičáci jsou idioti. Socanů mi líto není. Ať si ugrilujou Hamáčka a sežerou si ho.“

Fotogalerie: - SPOLU vítěznou euforií

K situaci kolem prezidenta Zemana pak Michal Gulyáš říká: „Je mi líto, že člověk, který by měl uspořádávat své věci a odcházet důstojně, musí absolvovat hrůzy zleva, zprava, shora i zdola…“

K nepříliš „citlivému“ přístupu z některých míst ohledně zdravotního stavu prezidenta vzkazuje.

„Když se tomu někdo posmívá, tak vemte jed na to, že ten ‚hacker‘, co nás stvořil, ten to vidí a něco takovýho každýmu prdne do programu, aby za takový rouhání zaplatil.

Lidi jsou dobytek – a můžou bejt sebeslavnější, sebemocnější, sebebohatší ... není to ani k uplivnutí,“ nebere si servítky a dodává.

„A to už dávno nejsem příznivcem prezidenta!“

Psali jsme: Fandili jim, vyhráli s nimi. Určití novináři se skamarádili s politiky opobloku. A bylo to vidět... Máme prý velký problém Je to tady. Senát chce řešit schopnost Zemana vykonávat funkci. Havlíček zuří: Nevkus! Co ožralý Havel, vy hyeny? Vztek kolem Zemana. Už to přeteklo Převrat? Co spustila Stehlíková a jiní, nemá obdoby

Prodat Budvar, ČEZ, poštu? Nahrábnou si a pak…

Nic dobrého podle herce Ivana Vyskočila Českou republiku po těchto volbách nečeká.

„Bohužel zmizely strany, které se buď dobře, nebo alespoň nějak zastávaly takových těch obyčejných pracujících. A teď tam není nikdo, kdo by se nás zastal. A to je tedy veliký problém už jen proto, že ten výsledek voleb strašně narušil takové to vyvažování,“ míní herec a zamýšlí se.

Anketa Je v pořádku spekulovat o sesazení prezidenta Zemana ze zdravotních důvodů? Ano, mělo by se nad tím uvažovat 4% Ne, je to hyenismus 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3271 lidí

„Hujerovic Pekarová, no tak s tou snad není možné vydržet, tak ta tomu taky dá. A KDU-ČSL, ti budou přicmrndávat, protože chtějí být vždycky u všeho, aby měli nějaké příjmy, chlapci. Jak jsem říkal, nic dobrého nás nečeká,“ pokyvuje smutně.

Odpověděl i na otázku, zda by měl Andrej Babiš kandidovat na prezidenta.

„Nevím. Ale spíš bych viděl jeho lepší úlohu v opozici než na místě prezidenta, kde zase tolik pravomocí nemá,“ zamýšlí se dál a dodává.

„Ale přece jen… Andrej Babiš, když byl v koalici s ČSSD, za podpory komunistů, tak jim taky tak nějak vycházel vstříc. Ale teď, jako typický podnikatel, tak samozřejmě kouká napřed na svůj zisk. Naštěstí si zřejmě říkal – když já se mám dobře, ať se mají dobře i ti ostatní. To mu snad zůstane,“ doufá Vyskočil a na závěr podotýká.

„Ale jinak také tedy není taková levicová protiváha tomuhle ‚spolku‘. Tomu já ale nedávám moc dlouhého trvání. Ti spolu nevydrží. Pan Fiala je natolik panák a manekýn, který není schopný to udržet, nemá tu sílu, jako měl císař pán.“

Fotogalerie: - ANO je druhé

Zeman? Trošku to vypadá jako záměr… Předčasná radost SPOLU?

„Čeká nás především dlouhé vyjednávání, čemuž nahrává i Zeman v nemocnici. Ono to trošku od něj vypadá jako záměr. Já nemůžu samozřejmě posoudit jeho zdravotní stav, ale… je to takové hodně divoké,“ zamýšlí se nad situací po volbách spisovatel Jan Bauer a dodává.

„Já se bojím, že nová vláda nebude do Vánoc, a kdoví, jestli bude do poloviny příštího roku. To je taková radost předčasná od té koalice SPOLU. Vždyť toho ještě moc nevyhráli, a kdoví, jak to ještě všechno dopadne,“ krčí rameny spisovatel.

Jak moc se bude případně dál za nové vlády zdražovat a jestli nás čeká velký „útlum“ sociální politiky, je prý zatím těžké odhadnout.

„Je těžké najednou všechno utnout a udělat nějaké drastické ekonomické opatření. To prostě nejde v současném stavu,“ míní a na to, jak moc levice v těchto volbách pohořela, podotýká.

Anketa Jste spokojeni s výsledky voleb? Ano 8% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 25045 lidí

Na otázku, zda by měl Andrej Babiš kandidovat na prezidenta, zareagoval velmi jasně.

„Ne! Chraň nás pánbůh. Já si myslím, že natolik má rozum, že to neudělá. Ani by podle mne nebyl zvolený,“ myslí si Bauer.

Ohledně prezidentova zdravotního stavu pak říká. „Veřejnost by měla znát zdravotní stav svého prezidenta. Dokonce něco takového říkal už asi před devíti lety sám Zeman. Já se obávám jedné věci, že se ti hoši ze Senátu budou snažit Zemana z toho vypoklonkovat, a teď záleží na tom, jaký ten jeho zdravotní stav skutečně je.

Pokud není tak hrozný, tak ten Zeman jim to spočítá tedy všem. Pokud je, tak se bude hrát ze strany prezidentské kanceláře taková ta zdržovaná. Nebudou nic rozhodovat, vláda Babiše tady bude trvat ještě dlouho, dokud jí nevysloví Sněmovna nedůvěru. Ale zase vzhledem k tomu, že ANO neprohrálo tak strašně, tak si myslím, že ten Babiš tam navzdory těm volbám nějaký ten pátek ještě vydrží,“ míní Bauer a těm, kteří se vyjadřují k prezidentově zdravotnímu stavu, vzkazuje.

„Pokud projeví účast, to je slušnost. Horší jsou už takové ty výkřiky na sociálních sítích, aby už natáhl bačkory a podobně. Tak to je nechutné.“

Psali jsme: Dorazit Babiše měl Miroslav Kalousek. Plán ztroskotal dřív, než začal Ti jsou smutní. Klimaaktivisté. Nová vláda? Zase nic „Koněv“ Kolář ministrem zahraničí. Pekarová šéfkou Sněmovny. Už se to peče Nic vám nedáme. Pekarová hned po volbách začala štěkat na Babiše a vyhrožovat mu

Komunisté nebudou po více než 70 letech v Parlamentu. Slavil jsem…

„Oslavil jsem, že jsem se dožil okamžiku, kdy komunisté po více než sedmdesáti letech nebudou v Parlamentu. To ovšem neznamená, že tam nebude levice. Ve vládě bude celkem pět stran a o žádné vysloveně pravicové nevím,“ uvedl hudebník, podnikatel a senátor Ladislav Faktor a pokračoval.

„Jestli se bude zdražovat, o tom vláda nerozhoduje, respektive tam její pravomoc nesahá. Pořád tu ještě máme sice značně poškozený, pokroucený a regulacemi zasažený, ale stále ještě volný trh. Tady vládě vzniká prostor pro jeho uvolnění, jinak dojde velmi rychle k ještě větší krizi. Kam sáhne stát svou regulací, tam sedm let tráva neroste, viz stav našeho stavebnictví. Pro vládu to bude velmi těžké období, hodně lidí uvěřilo, že se o ně stát dokáže postarat,“ varuje Faktor.

Odpověděl i na otázku, zda by měl Andrej Babiš kandidovat na prezidenta.

„Pan Babiš bude teď mít hodně starostí. Myslím, že nečekal, že by se tak rychle mohl někdo jiný posadit na Ministerstvo financí a další úřady, které dosud kontroloval. To je pravděpodobně hlavní motiv pro to, aby za podpory prezidenta obstruoval vznik nové vlády, musí získat trochu času, aby po sobě uklidil, co půjde. Myslím, že naše země dokáže vygenerovat dost lepších kandidátů,“ sdělil svůj názor.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdražovat se bude zřejmě všechno. A Babiš kandidátem na prezidenta?

„Jakkoli to teď po volbách vypadá jednoznačně, obávám se, že čas ukáže, že až tak jednoduché to nebude. Očekávám různé zámotky a zmatky. Naši zemi nečekají lehké roky a připravme naši trpělivost a vědomí na to, že nám život zase začne házet pořádné klacky pod nohy. Bude se zdražovat zřejmě úplně všechno, inflace raketově vyskočí a budoucí vláda se dostane do drtivého tlaku sociálních problémů s pokusem o snižování deficitu. Sám jsem zvědav, co a jak bude,“ zamyslel se nad povolební situací i moderátor Slávek Boura.

„A absence levice? Myslím, že všechny strany, které budou v předpokládané vládě, si nemohou dovolit fungovat jen pravicově. Dnes je čas rozkročených rozhodnutí, která s pravolevou politikou až tolik nebudou souviset. Zřejmě to bude vláda hasičů, kteří se budou snažit hasit požáry ekonomiky a rozhoupaného sociálního smíru. A pan Babiš prezidentem? Bude-li chtít kandidovat, pak jistě kvůli sobě a svým osobním záměrům, nikoli ve prospěch naší země.

Vítězství probruselských přisluhovačů a totální fiasko levice

„Výsledky voleb vnímám, přestože moje seskupení neuspělo, jako vítězství probruselských přisluhovačů a totální fiasko levice včetně novodobých neomarxistů – Pirátů, za což jsem rád. Mrzí mne propad asi milionu víceméně vlasteneckých hlasů. Co tedy teď očekávat? Jelikož dosavadní vláda mnohdy jen neúčelně rozdávala a také doba covidová nám v kontextu se stabilitou financí příliš nepomohla, určitě nějaké zdražování přijde. Přesto si myslím, že by to tak drastické být nemuselo, bude také záležet, jestli střední stav znovu nastartuje. K tomu je nezbytné absolutní uvolnění proticovidových opatření, hlavně ve službách. Je nutné přiznat, že jakákoli vláda po covidu to jednoduché mít nemůže. Nutné je však dodat, že pokud bude v Poslanecké sněmovně chybět jakákoli levicová opozice, pak se tolik sociální dopady na běžné obyvatelstvo zdůrazňovat nebudou a vláda může tím víc na ordinérního člověka v běžných domácnostech tak trochu zapomenout. Chci věřit, že to tak snad nebude,“ hodnotí výsledky voleb a uvažuje o dalších měsících pro Českou republiku hudební producent Aleš Trdla.

Kandidovat na prezidenta by podle něj Andrej Babiš neměl.

„Určitě nikoli. Premiér Babiš rozděluje evidentně společnost, což potvrdily tyto volby, které byly spíš referendem o něm samotném. Myslím, že premiér Babiš i v mnohých předvolebních debatách předvedl, že moc diskutovat neumí a mnohé situace emočně nezvládá. A takový by být prezident rozhodně neměl. Prezident by měl více lidi spojovat a umět být i trochu nad věcí, nežli to u takových politiků, jakým je i Andrej Babiš, vidíme. Z morálního hlediska bychom jistě vedli také širší polemiku. Na závěr jedno subjektivní vnímání. Můj prezident by měl především umět správně a spisovně česky. Tohle poslední pan BABIŠ nesplňuje vůbec. Tady je to školním ohodnocením bohužel nedostatečná,“ uzavírá producent.

Fotogalerie: - Smutný Hamáček

Vzpomínat na Babiše? Levice multikulturní, probruselská… zkáza pro tuto zemi!

„Pokud vytvoří vládu těch pět stran, které opilé nečekaným úspěchem se už třesou na to, aby si rozdělily vládní trafiky, pak teprve budeme mít vládu levice. Bude to levice multikulturní, probruselská a bude to taková zkáza pro tuto zemi, že na Babiše budeme vzpomínat,“ míní několikanásobný bloger roku Ladislav Větvička a dodává. Ekonomické trendy, nastartované kvantitativním uvolňováním a urychlené koronovým podfukem povedou k rozvratu světa, jak ho známe. Jsme na prahu nové éry a všechny ty green dealy, gendery, segregace lidí, šikana a fašizace budou mít katastrofální dopad na naše životy. Lituji všechny, kteří jsou zadluženi hypotékami, leasingy a kteří si třicet let šetřili formou životních a jiných pojištění. Bude to těžké vystřízlivění…“

Psali jsme: „Babiš otevřel sejf. Na deskách bylo Fialovo jméno.“ Výhra ve volbách přestává platit Matěj Hollan jásá: Skončila ČSSD, to nejodpornější na levici. Teď je šance na restart Zeměkoule mu bude malá, smál se Kalousek Babišovi v povolebním odpoledni. Pak mudroval o ležícím prezidentovi Přejde vás radost. Pod líbivými hesly zaplatíme všechno. A draze. Režisér tuší návrat toho nejhoršího po Listopadu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.