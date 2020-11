Český herec, 84 let: Covid? Hrajou si s námi. Je to celé jinak

reklama

Herci Miloni Čepelkovi je 84 let. Před více než 50 lety spoluzakládal Divadlo Járy Cimrmana. Nyní by ho dle jeho slov nepřekvapilo, kdyby lidé ztratili zájem o divadlo. On sám dle svých slov nejprve veškerá opatření chápal a byl poslušný. To je sice stále, ale jak říká, leze mu to hodně na nervy. "Trochu se zlobím, protože si myslím, že s námi někdo nahoře něco hraje a není to celé tak jednoznačné, jak je nám předkládáno. Samozřejmě tomu nerozumím, ale mám takový pocit, že ti nahoře chtějí, abychom se nescházeli a to je hlavní důvod všech těch příkazů a zákazů. Myslím si, že by bylo důležitější pátrat po tom, proč se v tom celý svět tak máchá. O tom se vůbec nemluví. Proč? Pořád jenom čísla, testy, ten je pozitivní, ten není. Je to divné, nelíbí se mi to," poznamenal Čepelka.

Hovoří tak i přesto, že bratr jeho snachy kvůli koronaviru dokonce zemřel. Podle jeho slov však šlo o příklad, kdy doktoři řekli, že by stejně asi umřel, jen o nějaký ten měsíc později. "Ono to tak jednoznačné s tím virem není. Nezdá se mi, že bych se musel příliš bát," dodal.

Svět se však podle něj rozhodně nevrátí tam, kde byl. "A kam se pošine, to se zatím nedá odhadnout," dodal. "Příliš se o budoucnosti nebavíme a neplánujeme, co bude, nebo nebude. Zaprvé to jde těžko odhadnout, zadruhé využíváme toho času k odpočinku od sebe. Ne, že bychom to potřebovali, ale je to k něčemu dobré, to zas nemohu popřít. Čekáme, až se budeme moci sejít a uvidíme," poznamenal pak k situaci kolem divadla.

Závěrem se pak vyjádřil i k tomu, zda Divadlo Járy Cimrmana zažilo někdy horší období než toto covidové. "Těžko říct, jestli horší, ale ještě nikdy takové, takže bych to nesrovnával. Samozřejmě, že když nás chtěli zakazovat a házeli nám klacky pod nohy, tak to napínavé a nepříjemné bylo, ale tohle je úplně jinak nepříjemné. Člověk se musí chtě nechtě vracet do minulých dob a říkat si, zda se nám to pomalu nevrací, což bychom opravdu nechtěli," uzavřel.

