Český umělec v New Yorku: Trump je rasista. Lynčování. Rasismus všude. Ať jsou bílí rádi, že černoši nechtějí pomstu

Klávesista a hudební producent Ondřej Pivec, který již deset let žije v New Yorku, tvrdí, že americký prezident Donald Trump je rasista. „Ve společnosti nastolil dojem, že je v pořádku se chovat xenofobně,“ říká Pivec v souvislosti s masovými protesty, které zuří po celých Spojených státech. Protesty eskalovaly po zveřejnění brutálního zákroku bělošského policisty na Afroameričana, který způsobeným zraněním podlehl.

„Hodně to se mnou hýbe, protože v podstatě všichni moji kamarádi jsou Afroameričani. Není to nic nového, všichni jsme to věděli, že to takhle je, a teď to opět vešlo do popředí. Přijde mi, že ty protesty jsou teď větší, už jsou z toho opravdu unavení,“ narážel Pivec na podobné brutální zákroky bílých policistů na černochy v minulosti. „Tentokrát je to ale dobře zdokumentované, proto to budí takové vášně,“ dodal Pivec v rozhovoru pro DVTV.

Podle producenta, který vlastní i cenu Grammy, šlo o připomínku lynčování. „Z toho, co jsem viděl, tak mi to normálně připomínalo lynčování, přetahovali ho tam z jedné strany auta na druhou a on se nebránil, byl v už v poutech,“ komentoval záběry policejní brutality Pivec.

„Bohužel je stále dost Američanů, kteří takto smýšlejí a svůj názor ještě dlouho nezmění. Jsou to ti samí, kteří volili prezidenta Trumpa,“ má jasno Pivec. „Trump je stoprocentní rasista, ve společnosti nastolil dojem, že je v pořádku se chovat xenofobně,“ dodal.

To, jak je rasismus v Americe zakořeněný, bylo podle něj největší překvapení, které ho ve Spojených státech čekalo. „Ta hloubka toho problému je velká. Tohle je jen velký mediální případ, ale rasismus je všude přítomný, skrývá se v detailech, v maličkostech každodenního života. Bílá Amerika může být jenom ráda, že černoši chtějí jen rovnoprávnost, a ne se pomstít za staletí útlaků,“ dodal Pivec.

