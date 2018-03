Chce útočit, účtovat a mstít se, pustil se do Zemana komentátor

Prezidentu Miloši Zemanovi se ve čtvrtečním inauguračním projevu podařilo zpřítomnit rétoriku padesátých let, kdy v jedné větě pronesené papalášem byl člověk obviněn i odsouzen bez nároku na řádný proces – tak popsal část ceremoniálu ve svém komentáři v Lidových novinách Martin Zvěřina. „Jestli mluvil Zeman těsně po zvolení o pokoře, byla to z včerejšího pohledu indispozice. Prezident chce útočit, účtovat a mstít se,“ uvedl.

Celkově své první prezidentské období zhodnotila hlava státu kladně, a to prý především proto, že se coby prezident setkával s občany a jezdil společně s podnikateli do zahraničí. Co se mu nelíbilo bylo to, že se v Česku málo bojuje s ekonomickou kriminalitou. V té souvislosti začal pak být Zeman konkrétnější, než by se podle některých poslanců slušelo. Komentátor Zvěřina připomněl, že Zeman jmenoval jednoho podnikatele, kterého se podle prezidentových slov patří potrestat a v tom směru prý sám nepřestane intervenovat.

Jestli to podle komentátora myslel Zeman byť jen vteřinu dobře, zcela jistě se mu to prý vymklo z rukou. „Bylo to jako když papaláš v jedné větě obviní a odsoudí člověka bez nároku na řádný proces,“ dodal. Dále připomněl, že prezident zaútočil i na některá česká média. „Asi je také hodlá ‚napravit‘,“ poznamenal Zvěřina, který je přesvědčen o tom, že jestli po svém znovuzvolení Zeman hovořil o pokoře, pak to vzhledem ke včerejšímu projevu byla pouhá chvilková indispozice. „Prezident chce útočit, účtovat a mstít se,“ zdůraznil.

Co se týká prezidentovy vize do budoucna, chtěl by prý být zastáncem aktivního občanství. Někteří občanští aktivisté si ale podle Zvěřiny prý léčí svůj komplex méněcennosti právě veřejnou aktivitou. „Jak máme rozlišit špatnou a dobrou občanskou aktivitu? Inu, podle prezidenta, on je mírou všeho,“ řekl ironicky a dodal, že i o dobrých a špatných podnikatelích má rozhodovat prezident, stejně tak o novinařině. „Skoro to vypadá, jako láska k autokracii,“ uzavřel komentátor.

autor: nab