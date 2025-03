Chcíplá kobyla a Fiala ve svém světě. Nálož Karolíny Stonjekové

Stonjeková přiznala, že se jí občas stýská po dřívějších postojích premiéra Petra Fialy. Připomněla jeho výroky z doby, kdy byl v opozici a kdy podle ní ODS působila jako skutečně pravicová strana. „Stýská se mi po dobách, kdy Fiala říkal, že z Evropské unie nikdy nepřišlo nic dobrého. Po dobách, kdy říkal, že napravo od ODS už musí stát pouze zeď. Nebo po časech, kdy hrdě hlásil do světa, že kvůli snižování daní by byl ochotný jít i na barikády. A víme, co z toho nakonec bylo.“

Podle ní Petr Fiala ztratil kontakt s realitou a nevnímá, co se skutečně děje ve společnosti. Přesto dodala, že v tomto ohledu není výjimkou mezi politiky. „Žije v nějakém svém paralelním světě a vlastně neví, co se v tom našem skutečném světě vlastně odehrává. Fiala je pohlcen ve svém zvláštním ideologickém světě, kde se vládě daří, kde je vše růžové. Jeho duševní zdraví se netěší nějaké kdovíjak skvělé formě,“ dodala Stonjeková.

Zároveň upozornila na vnitřní napětí uvnitř ODS, které podle ní narůstá. Někteří členové strany jsou nespokojení s podobou kandidátek koalice SPOLU, jiní po mnoha letech ODS zcela opouštějí. „Fialova ODS, respektive to, co ještě z ODS zbylo, se otřásá v základech. Někteří jsou nespokojení s tím, jak byly sestavovány kandidátky koalice SPOLU. Jiní rovnou po desítkách let činnosti v této straně odcházejí,“ pokračovala komentátorka.

Fiala je ve fázi naprostého zoufalství

Stonjeková tvrdě zhodnotila současné postavení premiéra Petra Fialy. Podle ní se nachází ve fázi hluboké politické frustrace, protože se mu hroutí projekt, na který vsadil celou svou kariéru – koalice SPOLU. „Petr Fiala je ve fázi naprostého zoufalství. Koalice SPOLU je projekt, se kterým on spojil své politické bytí a nebytí. Zatím to podle vývoje preferencí spíš vypadá na to druhé.“

Podle Stonjekové premiér kvůli SPOLU obětoval ODS i její lidi. Kritizovala, že Fiala ustoupil koaličním partnerům na úkor vlastní strany, a dokonce nadřadil kandidáty jako Jana Lipavského nad dlouholeté členy ODS. „Dokázal kvůli tomu naprosto odvrhnout značku ODS. Dokázal kvůli tomu svoji vlastní stranu připravit o volitelná místa na kandidátce. Dokázal upřednostnit politické trpaslíky před vlastními lidmi. Dokonce dokázal před vlastními lidmi upřednostnit i někoho, jako je Jan Lipavský. Čili míra zoufalství je už opravdu velká,“ konstatovala.

Rebelie v ODS: Hejtman Kuba a rozpor o kandidátku

Opět poukázala i na narůstající nespokojenost uvnitř ODS, kterou podle ní dokreslila událost z minulého týdne. Jihočeský hejtman Martin Kuba veřejně kritizoval ministra financí Zbyňka Stanjuru za nedodržení dohody ohledně pořadí kandidátů koalice SPOLU v jižních Čechách. „Celkem hezky se nám ty karty odkryly minulý týden, kdy došlo ke dvěma poměrně zásadním věcem. První byla jakási rebelie, vedená jeho českým hejtmanem panem Kubou, který se pro ČTK svěřil s tím, že když před několika měsíci jednal s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou – s jakýmsi stínovým předsedou ODS –, že mu Stanjura slíbil, že na společné kandidátce SPOLU v jižních Čechách bude mít ODS první tři místa. Najednou se zjistilo, že to nejsou první tři, ale první dvě,“ řekla Stonjeková s tím, že z toho vyplývá i zásadní otázka o vnitrostranické demokracii v ODS.

Koalice SPOLU je „chcíplá kobyla“

Karolína Stonjeková nešetřila ostrou metaforou, když hodnotila současný stav vládní koalice SPOLU. Podle ní jde o politický projekt, který jednorázově zabodoval, ale následně zcela ztratil dech a smysl své existence. „Koalici SPOLU nazývám chcíplou kobylou, protože si myslím, že to opravdu tak je. To je kůň, který dokázal jednorázově uspět, zabodovat v jednom závodě – v jedné velké, pardubické – nicméně hned poté, co doběhl do cíle, se sklátil k zemi a už nikdy pořádně nevstal.

V tuto chvíli už je to pouhá mrtvola, kterou se snaží někdo na ten start znovu odvést a doufá, že ji ještě nějakým způsobem postaví na nohy, tak aby ten kůň dokázal alespoň proběhnout cílovou rovinkou,“ uvedla komentátorka.

Menší partneři nic neriskují, ODS platí nejvyšší cenu

V tomto kontextu poukázala na asymetrii uvnitř koalice, kde podle ní menší strany – tedy KDU-ČSL a TOP 09 – pouze těží z partnerství, aniž by nesly odpovědnost nebo politické ztráty. Veškerá rizika i následky prý zůstávají na bedrech ODS. „A problém je i v tom, že ti dva menší partneři nenesou žádné náklady. Ti tím mohou jenom získat. Ten, kdo ty náklady nese a kdo za to bude nakonec muset splatit tu nejvyšší cenu, bude ten hlavní – ten, kdo nese ty trpaslíky na svých bedrech. V případě ODS cena, kterou za to zaplatí, bude naprosto neúměrně vysoká,“ zdůraznila Stonjeková.

V souvislosti s koalicí SPOLU se vrátila i k otázce možného vlivu lidoveckého elektorátu. „Navíc vy nevíte, co udělá disciplinovaný a kroužkování navyklý lidovecký volič. V takovém Olomouckém kraji by se ODS mohla divit, co z těch voleb vzejde,“ poznamenala.

Značka ODS může po volbách zaniknout

Poté, co Stonjeková hovořila o tom, jak projekt SPOLU může mít pro Občanskou demokratickou stranu fatální důsledky, dodala, že vše směřuje k tomu, že po podzimních parlamentních volbách ODS jako samostatná značka přestane existovat. „Všechno směřuje k tomu, že po podzimních parlamentních volbách značka ODS přestane existovat, protože Petr Fiala ji s klidem obětuje na oltář koalice SPOLU. Nastane tam nějaké sloučení z toho, co zbylo z lidovců, z topky a z toho, co zbylo z ODS. Budeme tady mít koalici SPOLU. Vyhlídky v tomto směru opravdu nejsou růžové,“ dodala.

Mimo jiné komentátorka na žádost diváků popsala svou představu ideální vlády, která by měla vzniknout po nadcházejících podzimních parlamentních volbách. Zdůraznila, že klíčová je síla, odvaha a schopnost nezabřednout do vnitřních sporů. „Přála bych si vládu, která bude mít dostatek síly, dostatek odvahy na to, aby řešila věci, které je potřeba řešit. To znamená, aby ta vláda se neutápěla v nějakých vnitřních třenicích.“

Podle Stonjekové politici často ztrácejí energii v boji uvnitř vlastní strany, což jim pak brání řešit důležitější problémy země. „Obrovsky náročné je pro každého politika ukočírovat své okolí, svou politickou stranu, své spolupracovníky v té straně. Tam se často svádějí ty nejurputnější boje. Boje tak složité, že potom na řešení těch velkých věcí už těm politikům často nezbývá ani energie, ani čas, ani nálada.“

Vyjádřila naději, že budoucí vláda bude stabilní, soustředěná a skutečně akceschopná. „Přála bych si tedy, aby ta vláda byla dostatečně pevná v kramflecích na to, aby co nejméně řešila samu sebe a vztahy mezi jednotlivými ministry a jednotlivými koaličními stranami. A více řešila věci, které je potřeba řešit.“