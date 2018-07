Chlastat a vřískat, kopnout si do Ruska a mávat vlajkou Ukrajiny, smál se muž od Fica mládežníkům. Ti se sešli a provedli mu toto

„Festival Pohoda. Rok co rok se hamburgerové děti společně setkají, aby se mohly bohapustě zchlastat. Pár si jich přijede poslechnout hudbu, ale smysl Pohody je jiný. Je to neoliberální odvar „Festivalu politické písně“. A vlastně je to ještě lacinější než v bývalém režimu. Žádné velké hodnoty, žádné společenské ideály. Kariéra, konzum, prachy, párty a individualismus. A samozřejmě, máš být „slušný“ čili nenávidět Fica. Nic jiného není potřeba. Už stačí jen pít a vřískat. Brave new world,“ začíná svůj naštvaný příspěvek filosof Blaha.

„Kaščák, který od Kisky dostal za organizování politických párty dokonce státní vyznamenání, dělá každý rok poctivě všechno pro to, aby propagoval americké války, nenávist vůči Rusku či neoliberální trapárny. Protože o to ve skutečnosti jde. Hudba je vedlejší. Alespoň pro organizátory,“ pokračuje Blaha s odkazem na slovenského hudebníka Michala Kaščáka, který festival Pohoda organizuje.

Podle Blahy někdy s brainwashingem mladých pomůže například prezident Andrej Kiska. „V minulosti se na Pohodě třepetaly ukrajinské vlaječky… Tento rok si Kaščák na pomoc pozval Pussy Riot. Holky sice neumí ani hrát, ani zpívat, ale znesvětily pravoslavný kostel v Rusku, takže jsou wow. Základem je kopnout si do Ruska. Nebo do Slovenska. To je trendy, to letí,“ píše Blaha o festivalu Pohoda.

„Mimochodem, z ruských kostelů si prý je potřeba dělat terč posměchu, ale mešity, pozor, tam končí všechna sranda, mešity jsou cool! Kaščák jednu postavil na festivalu. Protože je spolu s Pussy Riot tak velký bojovník proti náboženské bigotnosti, tak takhle velkolepě oslavuje islám – protože islám je to nejliberálnější náboženství světa. A kdyby „Pussynky“ znesvětily mešitu v Saúdské Arábii, určitě by jim neuřezali ruce, nohy, naopak, mávli by rukou a možná by jim dali i řidičák. Protože Saudi jsou super a zlí Rusové, kteří až tak likvidují punk, že si Pussy Riot koncertují po Evropě,“ pokračuje Blaha.

„Přeji hamburgerovým dětem hodně zábavy. Ať si užijí největší politickou párty roku a hlavně, ať se nebouří proti tomu, kdo si z nich dělá nástroj pro svou politickou kampaň. Vlastní vůdce je třeba milovat, děti. Bouřit se musíte proti tomu, co přikáží ti nahoře. Protože to je to skutečné hrdinství. To je ta sladká rebelie, i pivo po ní chutná lépe. Jen jedná rada na závěr, milí mladí přátelé. Když to přeženete s alkoholem, ať to raději neskončí na Kaščákově mešitě. Všechno je v pohodě, jen toto ne. To už by nebyl liberalismus, ale xenofobie,“ uzavřel svůj text ironicky Blaha.

To ale nebylo ze strany Luboše Blahy všechno. V sobotu se na adresu festivalu vyjádřil znovu – tentokrát šil do slovenského prezidenta Andreje Kisky. Ten se nezúčastnil vzdání holdu obětem Slovenského národního povstání v Kališti, které bylo během druhé světové války vypáleno Němci. Stejně tak se neúčastnil připomínky svatého Cyrila a Metoděje. Na účast na festivalu Pohoda si ale čas vyhradil. „Když může přijít mezi hamburgerové děti a udělat si trapné PR mezi těmi, kteří ještě nemají dostatek poznatků ani životních zkušeností, a které proto dokáže nejsnáze manipulovat – tak samozřejmě přijde,“ píše Blaha.