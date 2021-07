Chodí za nimi a lžou! Pirátská kampaň na seniory, Ondřej Hejma se neudržel

Komentátor a frontman kapely Žlutý pes už má jasno v tom, co bude znovujmenovaný ministr Adam Vojtěch dělat na ministerstvu. Zametat stopy a zahlazovat problémy. A pak od „páníčka“ něco dostane. Ve své show se opřel také do Pirátů, kteří se snaží přemlouvat seniory. Podle Hejmy „bezostyšně lžou“, například o jejich přístupu k přijetí eura. Doufá, že senioři Pirátům na jejich řeči neskočí.

Hejma se pak začal věnovat minulosti Adama Vojtěcha. Připomenul, že současný ministr býval kdysi členem ODS. A to v dobách, kdy toto členství nebylo tak populární. Po dvou letech své členství pozastavil a dva roky na to byl vyloučen. To už ovšem byl dle Hejmy „Babišův člověk“. Podotknul, že Adam Vojtěch není lékař, ale právník.

Babiš se prý k Vojtěchovi choval jako k onuci a Vojtěch na sobě nechal dříví štípat. Ale když přišel covid, začalo to „být hustý“. Instrukce Andreje Babiše a jeho našeptávačů totiž často šly proti sobě a nakonec byl Adam Vojtěch z vlády vyhozen. A po orloji ministrů se zase vrátil. „Za ten rok a půl, co ta epidemie trvá, se na ministerstvu ohřály nejen stovky miliard korun, které protekly bůhví odkud bůhví kam a bylo jich tolik, že to bylo na jednoho ministra moc, takže proto se možná střídali, ale hlavně se tam napáchala celá řada nerozumných věcí, které se dnes ukazují na světle božím,“ odkázal Hejma na rozhodnutí soudů, které shodily řadu opatření.

Vojtěchův úkol podle komentátora bude zamést stopy a zahladit největší problémy. „A když se mu to podaří, tak ho určitě nemine odměna od jeho páníčka Andreje Babiše. Už měl jednou skoro jistýho velvyslance ve Finsku, nakonec to neklaplo, musel zase do roboty na ministerstvo. Ale myslím, že když to dotáhne, tak to bude dobrý,“ míní komentátor. Nicméně je podle něj možné, že veřejné mínění se otočí proti postupu ministerstva. Jako vlaštovku bere, že Adam Vojtěch byl (nepravomocně) zbaven občanství ve své rodné vsi.

Hejma soudí, že stejně jako předtím, se bude hledat viník. Jako se jím na jaře stali lyžaři a v létě dovolenkáři. A nyní jsou to mladí lidé, takže všichni vědí, na koho si kdyžtak stěžovat. Komentátor je ovšem toho názoru, že zásadní problémy na podzim nepřijdou, protože situace je jiná.

Varuje Vojtěcha, aby se nestavěl za nesmysly (zde se Hejma odvolává na názor primáře Balíka), jako je očkování krátce po prodělání nemoci. Prý to může být jenom voda na mlýn těm, kdo vakcíny zpochybňují.

Andrej Babiš se podle něj prohlásí na podzim za vítěze nad covidem „To bude jako Josif Visarionovič Stalin po velké Vlastenecké válce. Bude to hrdina a bude všemi ctěn,“ zaglosoval s lehkou ironií. Co je mu ale divné, je, že mu ostatní strany jdou na ruku. Z toho soudí, že i ony chtějí udržovat restrikce. „Vážení přátelé, bude to vopruz, ale musíme to vydržet, musíme to představení dokoukat až do konce. A teprve potom budeme psát recenze, bude se podtrhávat a sčítat, budou zasedat poroty a hodnotit umělecký a technický výkon, případně trestní zodpovědnost,“ říká Ondřej Hejma.

Věnoval se také nápadu, který se v Česku objevil, že by si ti, kdo odmítli očkování a následně covidem onemocněli, hradili péči sami. Ti, kdo to prosazují, jsou podle něj ještě měkoty. V Čečně totiž místní vládce Ramzan Kadyrov vyhlásil heslo „Očkujte se, nebo máte padáka“. A kdo nebude očkován, nebude mít prý ani právo na lékařskou péči. Místní komentátoři by si proto měli podle něho dávat pozor, aby se čečenskému vůdci nezačali podobat.

Hejma se věnoval dále kampani Pirátů. Povšiml si, že Piráti, konkrétně Ivan Bartoš, vyrazili za seniory a spekuloval, že si předseda uvědomil, že hlas seniora je taky hlas. Ale Bartoš prý seniorům „bezostyšně lže“, když jim říká, že o přijetí eura momentálně neuvažuje, členství v NATO podporuje a je proti uprchlickým kvótám. Hejma namítá, že Piráti jsou zastánci evropské integrace, jejíž součástí je i přijetí eura, a pro euro by hlasovali.

Také zmínil, že Piráti obviňují seniory z toho, že se nechávají zmanipulovat řetězovými maily. Což od nich není hezké. „Já teda jsem senior a ještě jsem žádnej řetězovej mail nedostal. Ale evidentně to mezi seniory koluje. A představte si, ti neuvěřitelní senioři tomu věří, čtou ty servery, které jim tam doporučují a normálně podle toho hlasují, podle svého názoru, podle svého vlastního rozumu,“ žasl ironicky Ondřej Hejma.

„Je to hrůza, tohle nám Piráti přinášejí, prodají nás za 30 stříbrných Evropské unii natotata. A měli bychom si uvědomit, že tenhle kult mládí je mimořádně nebezpečný. A byl zneužit těma nejhrůznějšími režimy. Ať už to byl Hitler nebo Gottwald. Nová mládež, mládež Gottwaldova, všichni kupředu, levá. Pryč se zkušenostmi, se starci u koryt, už abysme u těch koryt byli my,“ varoval komentátor. A doufá, že na jejich řeči senioři neskočí.

