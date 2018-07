Chov tygrů? Lidé si dokazují, že na to mají, míní Jurečka

„Zprávu jsem vnímal jako zprávu, která ukazuje na problém, jež se tady začíná více objevovat. Lidé si pro byznys pořizují čím dál častěji větší šelmy. A bohužel dochází k tomu, co jsme mohli vidět,“ poznamenal k problematice nelegálního chovu Jurečka.

„Ten problém je tady poměrně výrazný. Legislativa řeší hlavně papíry, nikoliv dodržování podmínek chovu,“ sdělil Jurečka. Kolik chovatelů je tady ilegálně, nechtěl spekulovat. Problematiku chovu těchto velkých zvířat by dle jeho slov měla řešit rovným dílem dvě ministerstva, zemědělství a životního prostředí. On sám by rád viděl centrální registr šelem. „V čí je prospěch kratochvíle, že chovám šelmu? Měl by být vyšší zájem zvířete, zda má chovatel odpovídající podmínky a proč danou šelmu chová,“ poznamenal také exministr Jurečka. On sám vidí za chovem šelem to, že si lidé dokazují, že mají na to chovat šelmu.

„Samozřejmě, že tady je i spousta chovatelů, kteří to dělají poctivě. Ale stát by měl zvažovat, kdo by měl být chovatelem,“ řekl Jurečka.

Řeč pak byla i o množírnách psů. „Jak to řešit, když byznys nelegálního chovatele podporují ti lidé, kteří si od něj kupují štěňata, aniž by řešili legálnost?“ poznamenal Jurečka.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Závěrem se pak hovořilo i o kůrovci či o církevních restitucích. „Soudný člověk, který zná legislativu, si musí být vědom, že retroaktivita je velmi těžce přijatelná v právním státu,“ sdělil k případným návrhům dodanění církevních restitucí Jurečka.

