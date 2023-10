Chtějí dovnitř. Střílejí do dveří... Zděšení Izraelci volají z napadených měst o pomoc

Palestinské hnutí Hamás dnes ráno na Izrael vypálilo z obléhaného pásma Gazy tisíce raket. Jeho ozbrojencům se dále podařilo proniknout na izraelské území v jižních oblastech země, kde probíhají pouliční boje. „Jsme ve válce a vyhrajeme,“ prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu.

Podle CNN se sirény v Izraeli kvůli raketovému útoku z Pásmy Gaza rozezněly v sobotu brzy ráno a ještě půl hodiny po poledni místního času stále houkaly.

Na sociální síti X se mezitím šíří záběry zajatých izraelských vojáků a ukořistěných tanků. Na jednom z videí skupina ozbrojenců vytahuje přímo z tanku bezvládné tělo vojáka, kterého na zemi ještě lynčují. Identifikovat příslušnost zmíněného vojáka nelze, ale podle typu tanku patří k ozbrojeným silám Izraele.

Obyvatelé napadených měst na jihu Izraele sdělili izraelské stanici Channel 12, že se útočníci snaží dostat do jejich domovů. Prosí o pomoc. Jeden z místních informoval moderátora telefonicky, že se se svou rodinou, včetně dvou dětí ve věku 7 a 9 let, zabarikádoval v bezpečnostní místnosti, zatímco ozbrojenci stříleli do dveří. Iraelský policejní komisař Kobi Šabtaj vyzval zabarikádované lidi, aby zůstali v bezpečí. Slíbil, že budou zachráněni.

Ve městě Aškelon na jihu Izraele byl po raketovém útoku zasažena Rutenbergova uhelná elektrárna, která je druhou největší elektrárnou v zemi. Právě 140tisícový Aškelon je pod kontrolou ozbrojenců hnutí Hamás, kteří ho kontrolují.

Israel's second largest power plant, Rutenberg Power Station, came under rocket fire on the Mediterranean coast in Ashkelon, Israel. pic.twitter.com/K2NQvYqYuN

Hamas militants have entered the Israeli cities of Ashkelon and Sderot



Ashkelon is located on the shores of the Mediterranean Sea, 7 kilometers from the Gaza Strip border. Residents are posting videos of Islamists patrolling a square in the city center with assault rifles on… pic.twitter.com/YlkNrA2nO1