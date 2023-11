Chtěli, ať taky podepíše. Vyplavalo na semináři o covidu odsouzeném Pekarovou

reklama

Veškeré podvody, lhaní, porušování ústavy a zákonů musíme analyzovat, pojmenovat, zveřejnit. „A taky potrestat viníky, kteří nesou odpovědnost za zbytečně mrtvé, za zbytečně ohrožené a postižené, za nesmírné stamiliardové škody a za masívní zneužívání veřejných peněz. Pokud jde o masívní covidovou hysterii a očkovací propagandu, byla SPD bohužel jedinou parlamentní stranou, která se k ní nepřipojila a která protestovala proti veškerému omezování svobod a práv občanů. A sami jsme také prostřednictvím našeho právníka podali v tomto ohledu úspěšnou ústavní stížnost,“ prohlásil předseda SPD Tomio Okamura v úvodním vystoupení na semináři s názvem „Vakcinace proti onemocnění covid-19 – současný pohled“, který se na půdě Poslanecké sněmovny uskutečnil pod záštitou jeho stranického kolegy a lékaře Vladimíra Zlínského.

V úvodním panelu odborníků zdůraznila ambulantní neuroložka Jaroslava Chlupová, že nejvíc nežádoucích účinků představují neurologické problémy. „V neurologii máme spoustu onemocnění, jejichž příčina se nezjistí. Ale u všech neurodegenerativních onemocnění může být takovým prvním impulzem kromě nějakého viru také očkování jakoukoli vakcínou, takže covid z toho nemůžeme vyjmout. Jsou to různorodé potíže, které jdou napříč celým neurologickým spektrem. Jedná se o postižení jak periferního, tak centrálního nervového systému, zánětlivé, autoimunitní, kognitivní poruchy, demence, rychlý rozvoj parkinsonismu, amyotrofická laterální skleróza. To je opravdu alarmující,“ konstatovala neuroložka a poukázala na dva americké lékaře Paula Marika a Pierra Koryho, kteří určili novou nemoc – poškození vakcínami. Původně léčili pacienty s covidem, ale nyní se věnují pacientům, kteří byli poškozeni očkováním.

Po třetí dávce očkování se u pacienta rozvinula ALS

Ve svém příspěvku vylíčila také případy dvou svých pacientů. Oba patřili do ohrožených skupin, neboť u nich byl primárně revmatický problém, ale byli stabilizovaní. „Jeden ve věku 60 let, od roku 2018 byl na kortikoidech, ale ve stabilizovaném stavu. V červnu 2021 se naočkoval druhou dávkou vakcíny. Po něm se u něj rozvinula slabost pravé dolní končetiny. Byl hospitalizován, uzavřelo se to s tím, že se jedná o kořenový syndrom. Bohužel se v lednu 2022 ještě naočkoval třetí dávkou vakcíny. Už předtím pozoroval jakousi dysfunkci, nevýkonnost a únavu. Když potom za mnou přišel v březnu na kontrolu, už tam byly fascikulace, tedy samovolné záškuby svalových vláken, slabosti horních a dolních končetin a potvrdila se amyotrofická laterální skleróza. V současné době je imobilní, pohybuje se pouze pomocí invalidního vozíku,“ popsala Jaroslava Chlupová příběh jednoho z pacientů.

Dokud bude dýchat, bude se snažit dostat vědce do vězení

Konstatovala, že to, co se děje, je obrovský medicínský problém, který se týká hlavně lékařů. „Nemůžeme to říkat jen lidem v ambulancích, ale je zapotřebí otevřít toto téma na veřejnosti a nespoléhat na názory nějakých autorit. Protože je spousta pacientů, kteří se na nás obracejí s tím, že chtějí nějakou pomoc, poněvadž už za rok až dva obešli různé specialisty a nikdo jim není schopen pomoci, takže z mého pohledu by to chtělo vytvořit nějaká centra, kde se bude diagnostikovat a terapeuticky doporučovat lidem, co tedy mají dělat. Já se dva roky setkávám s nejrůznějšími pacienty, neboť u nás v ambulanci se neobjednává, takže ke mně chodí lidé z ulice. Vidím u nich, že opravdu došlo k nárůstu neurologických problémů od těch úplně nejjednodušších až po ty vážné včetně ALS, které se rozvinuly po druhé, třetí dávce očkování,“ uvedla neuroložka Jaroslava Chlupová.

S vystoupením většiny panelistů se rozcházel příspěvek molekulárního imunologa Václava Hořejšího, který byl jednou z nejznámějších mediálních tváří dvouletého covidového období. Když skončil svou řeč, přistoupila k jeho místu jedna žena ze sálu a vmetla mu do tváře: „Jak se můžete podívat do očí mně, mámě, jejíž syn se nechal očkovat a zemřel? A vy mi řeknete, že to nic nedělá?“ – „Já jsem neříkal, že to nic nedělá,“ ohradil se mikrobiolog. – „Lžete, jste podvodník a lhář,“ řekla mu žena na závěr. – „Ta vakcína byla schválená jen podmíněně, byl to experiment,“ vstoupila do vzrušeného dialogu jedna z poblíž sedících. – „Nebyl to experiment. Bylo to schváleno a všechno bylo úplně v naprostém pořádku na celém světě,“ stál si na svém vědec. – „Máme nahrané všechny vaše odpovědi. Dokud dýchám, tak vás dostanu do vězení,“ pokračovala poblíž sedící přítomná žena. – „Výborně. Jen do toho, jen do toho,“ pobídl Václav Hořejší rozzlobenou ženu a krátce nato ze sálu odešel.

Český profesor se z USA pokoušel zabránit odborníkům mluvit

Po něm dostal slovo biochemik Zdeněk Hostomský, který přiznal, že byl od účasti na tomto semináři zrazován. Na rozdíl od Romana Prymuly, který ji odvolal v reakci na otevřený dopis v USA žijícího českého vědce Zdeňka Hela, jenž vyzval předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou k tomu, aby podnikla kroky, které by zabránily konání této konference na půdě Parlamentu. Podle profesora Hela by to bylo „účelové zneužití veřejné instituce pro propagaci zájmů skupin, jejichž činnost může způsobit celospolečenské škody“, když její protagonisté „dlouhodobě rozšiřují antivaxerské misinformace a lži, například že očkování proti covidu-19 způsobuje neplodnost a výrazně snižuje počet narozených dětí“. Šéfka Sněmovny se ve své odpovědi vyjádřila v tom smyslu, že rozhodování o konání konference není v její působnosti, ale s názory těch, kteří na ní vystoupí, nesouzní.

„Taky jsem dostal dopis od pana profesora Hela. Mně to připadalo trošku neférové, že je to trochu pod vlivem té americké cancel culture, kultury rušení, když se vám někdo nezdá jakožto intelektuální oponent, tak mu zakážete mluvit. A on vyzýval k tomu, aby se tato konference nekonala, protože si myslí, že by lidé jiného než jeho názoru neměli ve Sněmovně promluvit. Já jsem toho názoru, že věda se posouvá během diskusí, během nichž mohou zaznít nehorázné hypotézy, ale že se to časem vytříbí. Jsem skeptický vědec, všechno beru potenciálně vážně, než se ukáže, že to tak není. To je takzvaná vědecká metoda. Byly na mě tlaky, abych podepsal dopis ve stylu Zdeňka Hela, že je nedůstojné pro Sněmovnu, aby tyhle názory vůbec tady vyposlechla. To si myslím, že je špatně,“ uvedl Zdeněk Hostomský.

Příčinná souvislost následku a očkování se těžko dokazuje

Naopak přiznal, že je rád, že takové názory na semináři zazněly. „Musím říct, že jsem byl velice příjemně překvapen všemi předřečníky, neměl jsem s tím žádný problém. Až teď jsem zjistil, že řečníci jsou jedna věc, ale to publikum je nastaveno určitým směrem a chce určité věci slyšet. A pokud je neslyší, tak vyjádří svoji nespokojenost. Emoce k vědě moc nepatří. Když byli lidé očkováním nějak poškozeni, tak se kauzalita, příčinná souvislost, strašně těžko dokazuje. Může se stát, že to tak bylo, ale těžko to říci s jistotou. Také jsem měl problém a váhal, jestli se mám očkovat, ale vůbec by mě nenapadlo, abych si někomu stěžoval. Některé příběhy jsou skutečně srdcervoucí, ale to je hra na čisté emoce, která zkreslí tu vědeckou diskusi a vůbec tam nepomůže. Existuje statistika. Když se očkuje milion lidí, tak u několika jedinců mohou nastat problémy. Mluví se o myokarditidě, že se objevuje zejména u mladších lidí. Ale bylo to očkováním?“ skončil biochemik řečnickou otázkou.

Ve druhém panelu upozornil epidemiolog a vakcinolog Jiří Beran, že se v době covidu vůbec nediskutovalo o tom, kdo je v té vnímavé populaci rizikovou skupinou. „Tu rizikovou skupinu jsme se snažili nějakým způsobem vydefinovat a postupně jsme zjišťovali, že riziková skupina v porovnání se všemi vnímavými na začátku té epidemie je opravdu velmi malá skupinka. Toto poznání bylo nesmírně důležité. Protože epidemiologové si vždy na začátku řeknou, co je důležité, co je příčinou a co je následkem v té epidemii, a snaží se ty následky nějakým způsobem eliminovat, tak stejně tak bylo důležité poznání o tom, co je v této epidemii příčinou a co následkem. Zatímco se nám vtloukalo do hlavy, že příčinou všeho je virus a následkem je šíření viru, pro mě příčinou všeho bylo onemocnění a následkem bylo úmrtí,“ sdělil přítomným profesor Jiří Beran.

Ani kdyby vymřela celá ČR, nezvedl by se PES o jediný bod

Nepochybuje o tom, že pokud bychom se od počátku zabývali úmrtím, tak bychom se dostali k tomu, že bychom věděli, co máme dělat. „Úplně trapné bylo, když onemocněly dvě třídy žáků v jedné škole, tak se zavíraly hranice okresu. Nicméně pokud by zemřela celá Česká republika, ani PES, ani Semafor by se nezvedl o jediný bod. Čili to, že se ignorovalo úmrtí ze všech statistik, bylo na pováženou. Když se podíváme na to, kdo umíral, a já nemám kompletní data, protože jsem soukromá osoba a nemám přístup do databází, ale i tak jsem zjistil, že v roce 2021 zemřelo přibližně 22 tisíc lidí, kteří byli starší 60 let. A tito lidé byli v průměrném věku 74 až 79 let podle měsíce úmrtí. A důležité bylo, že těch 22 tisíc tvořilo jenom 0,8 procenta seniorní populace. To znamená, že ne každý senior starší 60 let patří do rizikové skupiny,“ připomněl epidemiolog.

Proto se začalo hovořit o tom, že existují nějaké další faktory jako chronické nemoci, jako cukrovka, obezita, ischemická choroba srdeční. „Ale tím nejdůležitějším faktorem, který se pominul, ale kterého si všimli ve Švédsku, bylo to, že když je člověk institucionalizován, tak instituce přispívaly každý den k 25 až 26 procentům všech úmrtí v České republice. Čili to byla velmi citlivá skupina obyvatel, která umírala na covid-19. Kdybych mohl tehdy něco navrhnout, tak bych navrhoval skupinu analýz, která by měla jednoznačně definovat, kdo patří do rizikové skupiny. A nemusím těm, kteří se tím zabývají, říkat, že by to měly být základní charakteristiky osoby, místa a času, protože kdo ví, ten tomu rozumí,“ zdůvodnil profesor Jiří Beran.

