Chudák milionář! Covid maskuje zlo, řekl Janek Ledecký. A je mela

Asi nikoho nepřekvapí, že po zářijovém videu není zpěvák Janek Ledecký rád, že v Česku je lockdown a nesmí se skoro nic. Mimo jiné musel odložit i vánoční turné, a také 60 koncertů a 18 představení. Jeho finanční ztráta jde dle Blesku do milionů. „Dokud nesvrhneme vládu, tak zřejmě hrát nebudeme. Musíme asi jít do ulic, jinak se tahle země nevzpamatuje,“ řekl Ledecký, ale nesetkal se s dobrou odezvou. Ale podle zpěvákova videa se na ulicích k protestu přidají i policsté.

reklama

Anketa Získají koalice ODS/KDU-ČSL/TOP09 a Piráti/STAN ve volbách sněmovní většinu? Ano 11% Ne 89% hlasovalo: 178 lidí

Zpěvák a herec Janek Ledecký se proslavil na začátku podzimní vlny koronaviru, když vyzýval, aby se duplo na brzdu hysterické kampaně, za kterou podle něj stojí farmaceutické společnosti. „Ty nás tady bombardují vizemi zhroucení našeho zdravotnictví. A k tomu jako koření přidávají ze světa obrázky přeplněných márnic, kopání hromadných hrobů, a to vše jenom proto, aby nás vyděsily. Protože dobře vědí, že tohle je největší kšeft v dějinách farmacie,“ tvrdil tehdy zpěvák.

Farmaceutické firmy dle něho vydělávají na testech a až budou, tak vydělají na vakcínách. „Nejdřív testy. Kdy nám řeknou, že nejsou úplně spolehlivé, ale to víte, děláme to v tlaku, za pochodu, v bojových podmínkách. Příští rok přijdou vakcíny. Ty také nebudou super spolehlivé, ale za to budou povinné. A když nebudou povinné, tak možná zjistíme, že bez té vakcíny nás nepustí ani ke kamarádům na Slovensko,“ pravil tehdy Ledecký.

Psali jsme: VIDEO Janek Ledecký: Korona? Zastavte tu kampaň strachu! Někdo chce vydělat. Je to jinak

Anketa Podporujete masivní snížení daní, které ,,odmávali" poslanci ANO, ODS, SPD, Trikolóry či KSČM? Ano 72% Ne 28% hlasovalo: 4954 lidí

A začal se věnovat novému ministru zdravotnictví Blatnému, jenž na začátku sliboval nový přístup ke komunikaci s veřejností. Podle zpěváka bylo varovné už to, že Blatný zalhal o svém podpisu petice Milionu chvilek pro demokracii. „Místo toho se pustil do vysvětlování tajemného čísla R. Tak abychom to i my, hloupoučtí občané, pochopili. Jakože osvěta. A pak prokázal, že vůbec netuší, o čem mluví,“ pálil Ledecký do Blatného za to, že se dvakrát spletl, když číslo R vysvětloval.

Varovné mělo být podle Ledeckého i to, že za Blatným stojící odborníci Dušek a Černý ho neopravili. „Víte proč? Protože věděli, že s nějakým R se do budoucna vůbec nepočítá. Protože se chystá PES. A zatímco na pochopení a výpočet R stačí první stupeň základní školy, tak PES, to už je jiná liga. Metrika výpočtu indexu, který nás zařadí do jedné z kategorií, zabírá na webu ministerstva zdravotnictví 4 strany a ten výpočet obsahuje tolik proměnných, že prakticky neexistuje způsob, jak ho kontrolovat. Musíme prostě věřit, že to s námi ti autoři PES myslí dobře,“ vysvětlil.

doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Doplnil, že ani jeden z autorů PES prý není lékař. „Nicméně každý lékař vám potvrdí, že vzhledem k té metodice výpočtu je prakticky vyloučené, abychom se dostali do té první kategorie. A pozor, přichází pointa, i kdyby se to nějakým zázrakem podařilo, tak i v té první jsou zásadní a trvalá omezení našich práv a svobod. A žádná nultá už neexistuje.“ Dle Ledeckého to znamená, že omezení zde budou již napořád.

I otázku, v čí prospěch je udržování opatření, Ledecký zodpověděl: „Zatímco se v médiích naprosto vážně řeší debility typu, zda si může pan učitel na část výuky sundat roušku a použít ochranný štít a jestli je fér, zda se otevřou psí kosmetické salony, tak potichu a nenápadně započala první etapa výstavby kanálu Dunaj–Odra–Labe. My neumíme postavit vlak, který by nás do Brna dovezl za méně než 2 hodiny, ani opravit 180 kilometrů D1. A tenhle kanál si ve svém rozsahu a nákladech nezadá se Suezským průplavem a bude dopravovat, dávejte pozor, zejména uhlí. Za třicet let bude uhlí k vidění maximálně v oddělení fosílií Národního muzea,“ kritizoval zpěvák tento záměr.

Neopomenul zmínit i dostavbu Dukovan, kde vidí u Hradu záměr svěřit zakázku čínské nebo ruské firmě. „Teď se na pozadí covidové hysterie chystá, že dostavba Dukovan, což je ten největší český strategický byznys 21. století, se upeče s Ruskem anebo s Čínou.“

Fotogalerie: - Žerty z prezidenta

Upozornil na (nyní již schválené) prodloužení nouzového stavu, které je odůvodňováno počtem hospitalizovaných a zemřelých s covidem-19 a připomenul své předchozí video, v němž apeloval, aby se prostředky a energie na „nesmyslné testování“ použily na ochranu nejohroženější skupiny populace.

„25. října vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví ústy odstupujícího ministra, že ten počet pozitivně testovaných není zase až tak důležitý, že se musíme snažit ochránit zejména dědečky a babičky v LDN a domovech seniorů. A že se s tím musí začít co nejdřív. Všimli jste si, že se o tom úplně přestalo mluvit? Natož aby se to provedlo? Protože vláda prostě potřebuje naplnit ta covidová oddělení a udržet to děsivé číslo denních zemřelých. Jenom tak se jí podaří prosadit prodloužení nouzového stavu.“

Dle Ledeckého při schválení prodloužení nouzového stavu už zbývá jediné – vyjít do ulic. „Já věřím, že když to uděláme, tak se k nám tentokrát policie přidá, protože jim také záleží na budoucnosti naší země a jsou to mimochodem také rodiče, kteří nechtějí, aby z jejich dětí vyrostlo pologramotné, online připojené stádo.“

Jak informoval deník Blesk, opatření Ledeckému způsobují nemalé finanční ztráty. Ani on nemůže koncertovat po České republice a naplánovaná vystoupení musí rušit. Včetně vánočního turné. „Jezdím nepřetržité vánoční turné a letos bude přetržený. Mám ho naplánované a už je i de facto vyprodané,“ svěřil zpěvák Nedělnímu Blesku. „Problém je, že překládat vánoční turné na jaro moc nejde,“ postěžoval si a řekl, že prosincové termíny přeložil na další rok.

„Nic nenasvědčuje tomu, že by cokoli bylo možný. Dokud nesvrhneme vládu, tak zřejmě hrát nebudeme. Musíme asi jít do ulic, jinak se tahle země nevzpamatuje,“ prohlásil zpěvák, což se ostatně shoduje s jeho prohlášením ve videu. Zrušit už musel 60 koncertů a 18 představení v divadle. U těchto představení je Ledecký také koproducentem a investorem, čímž se jeho finanční ztráta zvyšuje. „Řádově jsou to miliony korun,“ uvedl.

Dodejme, že tyto miliony Ledeckému u čtenářů Blesku nepřidaly a dotyční se to nezdráhali dát na facebooku najevo. „Smutné, že se tu ohání nějakými miliony, věřím, že na tom není vůbec špatně. Ale co mají říkat lidi, kteří přišli ne o miliony, ale o své nejbližší!“ reagovala Jaroslava Jonasová.

„Na rozdíl od ostatních je asi milionářem, na rozdíl od jiných chudáků tak nemám o něj strach, že to nepřežije a měl by naopak pomoci druhým, ale radši bude typ, který hlavně myslí sám na sebe,“ obviňoval Ledeckého Míla Flor. „To si někdo lehce vydělává miliony a ještě to hlásá veřejně. Většina lidí si to nevydělá za život. Myslím poctivě,“ mínila Elena Havlíčková.

„Janek Ledecký přišel kvůli covidu o miliony a já přišla kvůli covidu o iluze, že tihle umělci jsou obyčejní lidé jako my. Bohužel jsem se mýlila. Obyčejní lidé se musí spokojit s tím, co mají, ale naše rádoby celebrity jen brečí, jak přišli na buben,“ komentovala Dana Moravcová.

Psali jsme: Otevřít vše. Profesor Beran: Covid mělo až 5 milionů Čechů. Vakcína? Jinak Nový úder Fialovi. ODS by se měla probrat. Nebezpečí Vedení Pirátů získalo souhlas členů k jednání o koalici se STAN Ministerstvo sepsalo nové zdůvodnění nošení roušek. To první mu hodil na hlavu soud

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.