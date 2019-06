Chudí umělci? To zapomeňte. Národní divadlo před námi tají multimilionové platy, které ti mistři a manažeři kasírují

Rozpočet Národního divadla (ND) tvoří z největší části státní dotace, která v roce 2016 činila přes 710 milionů korun. V roce 2017 to už bylo 742 milionů a pro rok 2018 mělo schváleno 806 milionů korun včetně navýšení platů. To jsou sumy, ze kterých se zbylým divadlům v České republice tají dech. ParlamentníListy.cz byly upozorněny na skutečnost, a to přímo od některých umělců v Národním divadle, že odměny jsou neprůhledné, nejasné, vše se tají a atmosféra uvnitř kulturního svatostánku spěje na bod mrazu. Jak je to ve skutečnosti? Pátrali jsme několik týdnů, zde je výsledek.

„Činohra i opera se na úrovni běžných umělců pohybuje na úrovni almužny. O baletu ani nemluvě. Šéfové pobírají stovky tisíc, my obyčejní herci nebo umělci tak asi plat na úrovni prodavačky v LIDLu," řekl naší redakci zdroj. Ten se samozřejmě rozhodl promluvit pouze pod podmínkou anonymity, jelikož se obává, že přijde o práci. „Působit zde je prestiž, to jistě, ale musíme mít i další činnosti a zaměstnání, jinak bychom nevyšli," doplnil.

ParlamentníListy.cz se o celou věc začaly zajímat zhruba před měsícem. Zajímalo nás, kam přesně se přesouvají stovky milionů a zdali je fakt, že běžní umělci (ve všech oborech tohoto divadla) vystačí sotva přežít. A to se, jak bylo uvedeno výše, ukázalo jako nepřekonatelný problém. Národní divadlo, žijící ze státních dotací, veškerá konkrétní data a jména tají a odmítá je jakkoli sdělit.

Informace o zvláštních poměrech, na které jsme byli upozorněni samotnými zaměstnanci, jsme si nejdříve chtěli na tiskovém oddělení ověřit. To jsme poprvé oslovili 3. června, když nás zajímalo, zda je pravda, že například dirigent a umělecký ředitel Opery Jaroslav Kyzlink má plat zhruba 1,4 milionu korun ročně a zda si připisuje ještě další vystoupení a zkoušky mimo povinnou náplň, čímž získává další peníze nad rámec své smlouvy. Také jsme chtěli vědět průměrnou výši platu zbylých dirigentů a poslední dotaz se týkal galavečeru Silvestr s Mozartem, kde jsme chtěli vědět, zda ho Národní divadlo produkovalo. Po urgenci o dva dny později nám tiskový mluvčí ND Staněk velmi stručně odpověděl: „Projekt SILVESTR S MOZARTEM realizovalo Národní divadlo.“

Na ostatní otázky tento zaměstnanec neodpověděl a ani nevysvětlil, proč k hospodaření s veřejnými prostředky mlčí.

O radu jsme tak požádali Ministerstvo kultury. „Ráda bych Vám vyšla vstříc, ale bohužel netuším, proč Vám v ND na Vaše dotazy neodpověděli," sdělila ParlamentnímListům.cz vedoucí tiskového oddělení Staňkova resortu Martha Häckl.

Využili jsme tedy legální možnosti a prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím jsme naše dotazy poslali znovu.

Zajímali jsme se především o platy a také o to, jaké částky byly jednotlivým umělcům od roku 2016 vyplaceny. A to například ředitelce Opery Národního divadla a Státní opery, hudebnímu řediteli Opery Národního divadla Jaroslavu Kyzlinkovi, hudebnímu řediteli Státní opery Andreasovi Sebastianovi Weiserovi či norskému uměleckému řediteli Opery Peru Boye Hansenovi. Dále jsme chtěli vědět, jaké sumy vydělává umělecký ředitel Činohry Daniel Špinar, tiskový mluvčí ND Tomáš Staněk nebo zástupce umělců, elitní host Opery Vladimír Chmelo.

Národní divadlo má ze zákona na odpověď lhůtu patnáct dní. Na reakci jsme čekali přesně čtrnáct dní.

„Z Vaší žádosti není zřejmé, z jakých důvodů o poskytnutí konkrétních jednotlivých informací Vy osobně žádáte, jak máte v úmyslu s danými informacemi naložit, resp. k jakému účelu,“ stálo ve výzvě. Také jsme byli upozorněni na kritéria, která musí být splněna, aby bylo možné poskytnout informace o platech zaměstnanců. Ta jsou čtyři. Účelem vyžádání informace je přispět k diskuzi o věcech veřejného zájmu, informace samotná se týká veřejného zájmu, žadatel o informaci plní úkoly či poslání dozoru veřejnosti či roli tzv. „společenského hlídacího psa“ a informace musí existovat a být dostupná.

Jediný, kdo byl ochoten uveřejnit výši svého příjmu, byl slovenský barytonista Vladimír Chmelo. Absolvent brněnské JAMU a držitel Ceny Thálie, který je známý také v zahraničí, získal v letech 2016, 2017, 2018 a ke květnu 2019 něco přes milion korun. Průměrně tedy 26 tisíc měsíčně.

Pro porovnání: prodavačka, která v LIDLu vydrží aspoň tři roky, si přijde na 31 tisíc měsíčně.

„Je to přesně, jak jsem říkal. My obyčejní umělci s lety praxe dosáhneme asi tak na 26 tisíc hrubého, šéfové berou tak 100 - 300 tisíc měsíčně, odhaduji, proto to nechtějí sdělit a nikdy se k těm podkladům nedostanete, my se o tom bavíme jen mezi sebou," dodal náš zdroj, který byl z přístupu svého zaměstnavatele znechucený.

Stejně jako je nereálné zjistit platy uměleckých šéfů, je složité dopátrat i takzvaný top management Národního divadla, v jehož čele stojí moskevský rodák Jan Burian, který do KSČ vstoupil před listopadem 1989.

Burian si mimochodem za své poradce vybral neúspěšného prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše nebo ředitele ČT Petra Dvořáka. Veřejnoprávní ČT je ostatně dalším subjektem, který odmítá vydat jakékoli informace o výši platů, odměn či nákladů na vlastní tvorbu.

Tématu se budeme věnovat i nadále. Zajímat nás budou platy uměleckých šéfů, benefity, s nimiž mohou počítat, přesné rozpočty na scénu či scénografii, takzvaný umělecký přínos, za který je prý taktéž vyplácena tučná apanáž, různá hostování, bonusy generálního ředitele, vozový park a řada dalších věcí.

autor: B. Richterová a T. A. Nový