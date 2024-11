Čí hlasy počítat? V Pensylvánii demokraté přiznali, že porušili nařízení soudu

Anketa Prospěje České republice vítězství Donalda Trumpa? Prospěje 88% Neprospěje 6% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 18064 lidí

Letos byl senátor volen mj. i ve státu Pensylvánie – a tam se schyluje k velkému dramatu. Podle serveru televize CNN nepůjde o nic menšího než o přepočítávání hlasů. Podle serveru konzervativní televize Fox News tam demokraté otevřeně přiznávají, že započítávají podvodné hlasy.

Vítězem klání byl sice vyhlášen republikán Dave McCormick, který stál proti úřadujícímu senátorovi Bobovi Caseymu, ale demokraté údajně počítali diskvalifikované hlasovací lístky v rozporu se zákony státu a se soudními příkazy.

„Kritická otázka však zní, které hlasy by se měly počítat? Nejvyšší soud v Pensylvánii před volbami rozhodl, že do oficiálních výsledků by neměly být zahrnuty poštovní lístky bez formálně požadovaných podpisů nebo dat. Demokratičtí úředníci ve Filadelfii a v okolních okresech Bucks, Center a Montgomery však tento soudní příkaz ignorovali,“ upozornila televize Fox News.

Úředníci odhadují, že ve státě Keystone zbývá sečíst méně než 80 tisíc prozatímních hlasovacích lístků, což jsou méně než dvě procenta hlasů, uvedl Philadelphia Inquirer. I když šance, že by Casey mohl dorovnat ztrátu hlasů, je malá.

Demokraté trvají na tom, že ve snaze započítat všechny hlasy jednají v dobré víře a domnívají se, že odmítnutí něčího hlasu kvůli administrativní chybě porušuje jejich ústavní práva. Například v okrese Montgomery se úředníci 30 minut radili, zda by se mělo započítat asi 180 provizorních hlasovacích lístků bez tajných obálek. Předseda demokratické rady Neil Makhija hlasoval pro přijetí hlasovacích lístků, aby voliči nebyli zbaveni volebního práva. Ale další členové rady, včetně jednoho demokrata a republikána, hlasovali pro odmítnutí hlasovacích lístků na radu místních právníků, kteří určili, že zákon jasně říká, že by se neměly počítat.

„Ujasněme si, co se tady děje: Demokraté v Pensylvánii se drze snaží porušit zákon tím, že se pokoušejí sčítat ilegální hlasovací lístky. Dělají to, protože chtějí ukrást křeslo v Senátu,“ napsal na platformě X předseda republikánského národního výboru Michael Whatley. „To je přesně ten druh levicového vměšování do voleb, které podkopává důvěru voličů,“ dodal.

