Čím víc nakažených, tím líp. Nemocnice plné zbytečně! Epidemiolog u Xavera

Jako vakcinolog je profesor Jiří Beran nepochybně kapacitou, pokud jde o současnou epidemii covidu-19, s Romanem Prymulou seděl v jedné kanceláři. Včera byl hostem Luboše Xavera Veselého v Českém rozhlasu. Ubezpečil posluchače, že podle dosavadního výzkumu není možné se covidem nakazit dvakrát. Do nemocnic prý směřují i ti, kterých se rodina chce zbavit. „Čím víc lidí prodělá to onemocnění a je jedno v jaké podobě, jestli s plně vyjádřenými symptomy nebo bez, čím více to prodělá, tím lépe pro tu populaci, a tím lépe pro tu kolektivní imunitu,“ řekl také. A prozradil, co mohou dělat ti, kteří si odolnost proti covidu nechtějí vylepšovat sportem.

Na úvod řekl Jiří Beran, že se covidu nebojí. „Sám jsem to onemocnění prodělal a na základě všech relevantních výzkumů, které jsou v současné době, prodělání toho onemocnění v jakékoliv podobě zanechává dlouhodobou ochranu. Z hlediska populačního covid může být určitým problémem, protože on na té individuální úrovni je třeba mírnější nežli chřipka, ale v populaci existuje obrovské množství lidí, které by mohlo onemocnět," vysvětlil profesor a přidal analogický příklad, že kdyby si 9 milionů lidí rozbilo koleno, tak budou nemocnice také zahlcené. „Ju nutné s tím pracovat, ale není nutné to dramatizovat a není nutné, aby se lidé strašně báli," uklidňoval.

Xaver se zeptal i na úmrtnost. Beran uvedl, že s nemocí zemřelo přibližně 700 lidí. Z počtu infikovaných je to prý 0,9 %, ovšem v poslední době se poměr blíží spíše 0,5 %. „Pro srovnání uvádím, že v Evropě jako celku je ta smrtnost 4,5 %, v Jižní Americe 3,5 % a v USA asi 2,7 %,“ přidal vakcinolog kontext a vysvětlil, že to znamená, že onemocnění je pod kontrolou a že Česko má velmi kvalitní zdravotnictví.

Beran dále uvedl, že přibližně 9,5 milionu lidí je na covid-19 vnímavých. Šest milionů z nich si příznaků sotva všimne, u tří milionů to bude s určitými příznaky a asi 2 % by měla být hospitalizována. Toto číslo se bohužel ještě navyšuje, a to kvůli hysterii, uvedl.

„Často se stává to, že někdo starší má komplikovanější průběh, ale jen mírně komplikovanější. A v tu chvíli ta rodina řekne, že se nechce infikovat, ať si ho odvezou do nemocnice, ať se o něho starají v nemocnici. A potom jsou ty nemocnice mírně zaplněné významným počtem takovýchto lidí. Kdyby tam měli být skutečně jenom ti, co tam patří, tak ten počet těch nemocných v nemocnici je nižší,“ popsal scénář, který vede k zaplněným nemocnicím. Moderátor také poznamenal, že Beranovi se zřejmě splní předpověď, že vakcína bude asi tak na Ježíška.

Další otázka směřovala na Beranovo doporučení, že by se lidé měli bránit proti covidu sportem. Xaver poznamenal, že ne všichni mají na sport čas, ne všem se chce a ne všichni mohou sportovat. Beran opáčil, že není potřeba chodit hned do posilovny, ale pouze zvýšit podíl přirozeného pohybu během dne. Tedy chodit, případně plavat nebo jezdit na kole, aby nedocházelo k vyčerpání. Stačí podle něho i málo, tedy vynechat jednu zastávku na cestě do práce nebo se jít projít o víkendu.

Nejčastější otázkou, kterou vakcinolog dostává, je prý, zda je možné prodělat covid vícekrát. Podle Berana to možné není a lidé by neměli věřit tomu, co si přečtou „někde na internetu“, ale měli by se podívat na publikace prestižních institucí. Vysvětlil, že buňky si virus pamatují a jsou schopny proti němu zasáhnout.

Od Xavera přišel dále dotaz na kolektivní imunitu a lékař vysvětlil základní princip, že pokud je u určitého procenta lidí vytvořena ochrana před virem, tak zabrání viru dále cirkulovat. Doplnil, že potřebný podíl v populaci se liší nemoc od nemoci. U spalniček je to až 95 %, u chřipky stačí „pouhých“ 75 %.

Dále vakcinolog potvrdil, že kolektivní imunitu na chřipku má přibližně 9,5 milionu lidí, zatímco stejné číslo je stále citlivé na covid. „Čím víc lidí prodělá to onemocnění a je jedno v jaké podobě, jestli s plně vyjádřenými symptomy nebo bez, čím více to prodělá, tím lépe pro tu populaci, a tím lépe pro tu kolektivní imunitu,“ říká Jiří Beran.

Pokud jde o ministry zdravotnictví, podle Berana Vojtěch vedl resort velmi dobře a velmi dobře ho prý povede i Prymula. Prozradil, že s ním dříve seděl v jedné kanceláři, takže se dobře znají a když by dal nějakou radu, tak by nad ní Prymula zauvažoval a dal ji k posouzení klinické skupině.

Co se týče médií, Beran uznal, že ohledně covidu se občas píší hlouposti, ale podle něho je mnohem horší vytváření pocitu strachu, než že občas nějaká hloupost vyjde. A největší hloupost? „To bylo především to, že to můžeme prodělat několikrát, a pak to, že se uvádějí velká čísla úmrtnosti seniorů, která jsou dneska úplně minimální,“ pravil vakcinolog Jiří Beran.

