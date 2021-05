Čína a Rusko venku? Neváhejme! Dana Drábová o tendru na Dukovany, zcela jasně

Šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a bývalý vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl před kamerami ČT v pořadu Otázky Václava Moravce debatovali o výstavbě nového jaderného bloku v Dukovanech a energetické budoucnosti Česka. Míl konstatoval, že vláda chtěla udržet Rusko ve hře. Teď ale situace Rusku nepřeje, a právě proto je podle Drábové třeba vypsat tendr co nejrychleji, aby Rusko skutečně zůstalo mimo.

Drábová s povděkem kvitovala, že konečně existuje politická shoda na tom, kolik zemí bude do tendru na dostavbu Dukovan pozváno.

„Teď řeknu svůj osobní názor. Jestliže někdo opravdu chceme, aby se tady ten blok postavil, aby na tom byla základní shoda, tak teď je na čase ten tendr vypsat. Ve chvíli, kdy existuje shoda na tom, že nebudou do tendru přizvány Rusko a Čína, tak já bych s tím neváhala,“ upozornila Drábová s tím, že vláda může nechávat jiné země v nejistotě, jak to tedy bude. „Cesta Rusům není uzavřena, ale je přiuzavřena pro toto okno příležitosti... Já už toho hodně pamatuji, a ono to je v tuto chvíli dáno usnesením vlády. A usnesení vlády změníte takhle,“ upozornila Drábová. A luskla prsty.

Jakákoli příští vláda by podle Drábové mohla toto usnesení vlády zbořit.

Míl konstatoval, že na dostavbu Dukovan stačilo oslovit tři země, které by vytvořily dostatečně konkurenční nabídky. Míl má však za to, že tato vláda chtěla udržet ve hře ještě čtvrtého hráče – Rusko. „Myslím si, že se hledala cesta, jak zabezpečit účast čtyř firem v bezpečnostním dotazníku,“ uvedl Míl.

„Od začátku nechápu, co je to za krok," ohodnotila vznik bezpečnostního dotazníku Drábová. „Dokud nebude podepsána smlouva s dodavatelem, tak se může kdokoliv vrátit do hry. Konec konců i ta Čína,“ upozornila Drábová.

Míl upozorňoval, že by měla být stanovena dvanáctiměsíční doba, po kterou by se uchazeči v tendru měli seznamovat s podmínkami, protože když stanovíme příliš krátké lhůty, dopadne Česko podobně neslavně jako Finsko, kde se podepsala s Ruskem smlouva o výstavbě reaktoru v roce 2013, do teď se nezačalo stavět, ale už bylo oznámeno, že se projekt prodraží o 1 miliardu eur.

Drábová upozornila, že nový reaktor v Dukovanech nahradí postupně končící starší reaktory v Dukovanech. Bude na čase debatovat o tom, co v energetice udělat dál, zda postavit nový reaktor i v Temelíně, nebo jít jinou cestou, ale bude třeba to řešit. „Ať zvolíme jakoukoli kombinaci, tak to vždycky bude drahý,“ řekla jasně Drábová.

Míl upozorňoval, že i plynové elektrárny přinesou problémy.

„Ten jaderný blok – sám o sobě jeden – nic velkého nevyřeší,“ upozornil. Podle jeho názoru bude třeba vybrat takového dodavatele, který bude motivován projekt dokončit a v budoucnu vést další debaty o české energetice.

Upozornil také, že Česko vydalo na stavbu Temelína jistou sumu, ale dnes by tutéž elektrárnu mohlo s klidem prodat za dvojnásobek. „Dneska byste tu elektrárnu prodal za dvojnásobek. Po dvaceti letech provozu. Lusknutím prstu,“ konstatoval.

Drábová s Mílem se shodli na tom, že jaderný blok nelze provozovat donekonečna. Svět nemá zkušenosti s provozováním elektráren starších padesáti let, takže svět bude své reaktory postupně odstavovat, a pak vlastně nebudeme mít tu elektřinu odkud dovážet.

Proto podle Drábové musíme mít plán, kde budeme v budoucnu brát elektřinu.

