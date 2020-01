Číňané, Rusové nebo Američané vás zlomí, říká počítačový expert Zandl

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) dostane nového šéfa poté, co vláda odvolala zakladatele úřadu a jeho dosavadního šéfa Dušana Navrátila. Zandl prozradil, že zatím dostává jen obecné rady, a to i od lidí, které nezná. „Ne snad, že by se mi tlačila nějaká jména. Spíš lidi říkají, jak by to výběrové řízení mělo vypadat. Lidé by byli rádi, aby ta volba byla odpolitizovaná,“ prozradil.

Osobně trvá na tom, aby se novým šéfem úřadu stal někdo, kdo se v oblasti digitální bezpečnosti opravdu vyzná. Celou věc by prý urychlilo, kdy by se ředitelem NÚKIB stal někdo, kdo už v úřadu pracuje, ale to by prý záleželo na tom, kdo by se přihlásil.

V tuto chvíli se počítá s tím, že by nový ředitel mohl nastoupit do funkce 1. dubna. „Ale mně to přijde hodně ambiciózní,“ konstatoval Zandl s tím, že si osobně tipuje, že šéf bude vybrán později.

Ve druhé polovině pořadu se vyjádřil také k otázce, zda byl Dušan Navrátil odvolán i proto, že nechal vydat varování před čínskou společností Huawei.

„Určité tlaky z některých míst orientovaných tím východním směrem byly slyšeny v médiích, ale jestli se to nějak projevilo v tom jeho odvolání, k tomu já nemám žádný komentář ani žádný důkaz,“ podotkl Zandl.

Domnívá se, že před čínskou firmou Huawei se z principu musíme mít na pozoru, a to kvůli čínské legislativě. „V Číně máte zákon, že jakákoli firma musí vyjít vstříc čínské vládě a čínským tajným službám,“ varoval Zandl. Nechtěl však říci, zda bychom kvůli tomu měli vyřazovat všechny čínské firmy z výběrového řízení. „Je třeba říci, že řada těch produktů je velmi obtížně nahraditelná,“ upozornil.

Bránit se před útokem hackerů považuje za správné, ale v Česku má podle Zandla tato obrana mezery. „Pokud si ruská, čínská nebo americká tajná služba řeknou, že vás hacknou, tak vás prostě hacknou. Zlomí vás,“ upozornil Zandl.

Psali jsme: Nový ředitel by se měl ujmout vedení kyberúřadu v dubnu Vláda projedná dopady stavebního zákona či výběr šéfa NÚKIB Zeman prý v Číně zpochybnil české tajné služby. Si Ťin-pching ho měl chválit Bartošek chce družit lidovce s ODS a TOP 09. Pak naložil Babišovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.