Čínská CEFC se sídlem v Praze výrazně posílila kapitál

Kolem čínské investiční skupiny, kterou ve střední Evropě zastupuje Jaroslav Tvrdík, je v poslední době živo. Zahraniční média přinesla informace o tom, že šéf skupiny Jie Ťien-ming je čínskými orgány prověřován. CEFC v tiskové zprávě odmítla, že by byl zadržen, o čemž zahraniční média také psala.

Firma se teď snaží dát najevo, že je ekonomicky silná a stabilní. Stejně tak může navýšení kapitálu souviset s akvizicí podílu v ruské ropné firmě Rosněfť ve výši 14 procent. V Česku skupina vlastní fotbalový klub Slavia a drží podíly v J&T Finance Group, aerolinkách Travel Service, Pivovarech Lobkowicz či strojírnách ŽĎAS.

„Naše investiční portfolio je stabilizované a financování aktiv transparentní. Během dvou a půl let jsme se stali jednou z předních investičních společností působících na trhu,“ uvedla výkonná viceprezidentka CEFC Group (Europe) Company Marcela Hrdá. CEFC Europe spravuje nyní v ČR aktiva přes 1,5 miliardy eur. „Naše investiční projekty jsou ziskové a míra zadlužení patří k nejmenším v ČR ve srovnání s velkými investičními skupinami, které na zdejším trhu působí,“ dodala.

Jie Ťien-ming je mimo jiné také poradcem prezidenta Miloše Zemana. Česká hlava státu propaguje vybudování tzv. Nové hedvábné stezky z Číny až do západní Evropy, jejíž část by mohla vést i přes Českou republiku. Sobotní Lidové noviny k tomu poznamenávají, že do společnosti CEFC vstoupil čínský stát. „Jím ovládaný správce majetku Huarong Asset Management koupil 36,2 procenta akcií dceřiné společnosti CEFC Hainan,“ píše deník. Může to znamenat, že čínský stát teď bude více kontrolovat ekonomickou expanzi skupiny.

Většina médií hodnotí situaci čínské firmy CEFC jako velmi špatnou

