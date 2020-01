Čínská vláda to zvládá. Strach mám, ale snažíme se žít. Čech promluvil o obavách z koronaviru

Čech žijící 700 kilometrů od Wu-chanu, od epicentra nebezpečného koronaviru, se rozhodl promluvit; prozradil, že sice má určité obavy, ale zatím se i s rodinou snaží dělat všechno pro to, aby mohl zůstat v Číně. Co ho k tomu vede? Podívejte se sami.

V Číně ve městě Čchung-čching vzdáleném 700 km od centra nákazy ve Wu-chanu žije Čech Jan Linha. Moderátor internetové televize DVTV Martin Veselovský se svého hosta na dálku zeptal, zda se on a jeho rodina cítí v ohrožení.

„Neřekl bych úplně v ohrožení, máme prostě v povědomí ta opatření, a že bychom se cítili v ohrožení, si úplně nemyslím,“ uvedl pan Linha.

„Neřekl bych úplně v ohrožení, máme prostě v povědomí ta opatření, a že bychom se cítili v ohrožení, si úplně nemyslím," uvedl pan Linha.

Lidem se odsunul nástup do práce po zimních prázdninách až na 10. února a pravděpodobně dojde k dalšímu posunu, existují určitá omezení, co se týče návštěv jiných komunit, ale prozatím se prý v ohrožení necítí. O přesunu do Čech zatím s rodinou nepřemýšlel. „Upřímně, jsme o tom ještě neuvažovali nijak detailně. Na druhou stranu tu ta varianta je, ale zatím jsme tady a snažíme se najít varianty, jak to přečkat přímo tady v Čchung-čchingu. Je to z toho důvodu, že v České republice nemáme zázemí v podobě domu nebo práce," uvedl host internetové televize.

V Čchung-čchingu ubylo v ulicích aut i lidí a lidé se chrání, ale město žije dál. „Nebydlím ve Wu-chanu, ale co jsem viděl záběry, tak tam je ta situace o dost horší. Přímo v Čchung-čchingu je to tak, že se lidé smí navštěvovat jen v rámci sídlišť, kde žijí. Vládní nařízení momentálně zakazuje zajíždět na sídliště, kde nemáte bydliště. Jsou zavřeny také restaurace, takže lidé jsou odkázáni na jídla, která si přinesou ze supermarketů.

Občas se prý stává, že jsou v obchodech vykoupeny některé suroviny. V supermarketech se navíc pohybují lidé s teploměry a scanují nakupující na dálku. „Protože teplota je prvním příznakem onemocnění,“ uvedl pan Linha. Pokud by byla někomu teplota naměřena, bude odvezen speciálním týmem do nemocnice sanitkou.

„Svým způsobem mám strach, ale snažíme se držet všech regulí a současně žít tak, jak je nám to příjemné,“ prozradil český rodák s tím, že lidé sice musí nosit masky, ale jemu osobně to nevadí. „Co se týče úřadů tady, tak to zvládají naprosto skvěle. Lidi mají dostatečnou informovanost, takže já si myslím, že tady je to na bravurní úrovni,“ ocenil práci čínské vlády pan Linha.

I v Číně se ale najdou lidé, kteří si prý „hrají na frajery, myslí si, že maskou nic nevyřeší“ a věří, že zrovna jim se koronavirus vyhne.

