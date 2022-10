Činy, ne kecy! Gazdík hájil komunikaci vlády

reklama

Gazdík na svém profilu na ParlamentníchListech.cz odpovídal na dva dotazy týkající se školství, které spadá do jeho gesce. Čtenářka Zita chtěla po Gazdíkovi vysvětlení, co jako ministr školství udělá pro to, aby učitelé měli na školní pomůcky a aby neodcházeli ze škol, jak se prý divačka dozvěděla na TV Nova.

„Odpovím Vám, i když už nejsem ministrem,“ poučil čtenářku poslanec. „Přiznám se, že nevím, co ´říkala‘ Nova. Platy učitelů se nadále zlepšují a věřím, že to tak půjde i nadále – jde o kvalitu výuky pro naše děti. Zájem o učitelskou profesi reálně teď spíše stoupá,“ uvedl Gazdík, že je všechno přesně naopak.

Více peněz podle něj navíc neřeší základní problémy českého školství, ačkoliv trvalé navyšování mezd je cílem Fialovy vlády. „Problémy jsou možná trochu jinde než jen v penězích – ano, do školství jako do priority této vlády by mělo jít peněz bezesporu víc. Ale nevím o tom, že by školy ‚neměly na pomůcky‘. Problém je možná v tom, že jsem viděl výborné školy, ale pak i školy bez fantazie a snahy. Ale hlavně: vážíme si učitelů jako společnost? To přece zdaleka není jen o penězích,“ překvapil svou odpovědí Gazdík.

Podle čtenářky Lenky je sice fajn, že Gazdík odpovídá na dotazy na ParlamentníchListech.cz, to ale nezmění, že současná vláda má příšernou komunikaci, ze které se prý zdá, že jsou jí občané a jejich problémy ukradení.

Problémy s komunikací Gazdík připouští, ale jinak prý vláda dělá všechno pro to, aby lidé krize zvládli, a na lidi určitě nekašle. „Připouštím, že vláda jako celek občas komunikuje neobratně i to, co se jí objektivně daří. Ale odmítám, že by ‚kašlala na lidi‘. Opakovaně říká, že nikoho nenechá na holičkách a praktické kroky to přece jasně ukazují. Víte, můžete mít pocit, že vláda pořád netroubí do světa, že všechno pro všechny zařídí. Ale než slova, nebo dovolíte-li, kecy, jsou důležitější činy,“ prohlásil Gazdík.

