Cirkus na jednání Rady ČTK. Rozkoš bez rizika, ulevil si předseda nad estrádou svého kolegy

reklama

David Soukup, předseda Rady ČTK, kritizuje své dva kolegy – Petra Žantovského a Pavla Foltána –, že se nepřipravili na dvě videokonference ČTK vedené v časech koronaviru na dálku.

A jako by to nestačilo, David Soukup dnes lituje nápadu, že by se jednání Rady ČTK měla streamovat.

„Zatímco jsem si na začátku myslel, že to zkulturní zasedání Rady ČTK, tak opak je pravdou. Například pan kolega Foltán to pravděpodobně bere jako prostředek k vlastní exhibici, protože se z toho zasedání snaží dělat cirkus,“ prozradil v rozhovoru pro server iDNES.cz.

„Mám za to, že pan doktor Foltán si uvědomil sílu streamování a začal se projevovat jinak než předtím. Kolega Foltán je takový radní extremista, čím dál tím víc se radikalizuje. To zasedání je pro něj taková rozkoš bez rizika. A já, přestože řídím zasedání, nemám moc možností, jak ho usměrnit, nemohu mu jen tak odebrat slovo. Je volený Poslaneckou sněmovnou stejně jako já a kdybych mu násilně odebral slovo, tak bych bránil jeho demokratickému projevu. A to si nemůžu dovolit. Mám ale strach, aby natáčení jednotlivých zasedání Rady nedehonestovalo práci samotné agentury. Ve finále si lidé ta zasedání pouští jako nějakou grotesku. Proto přemýšlím, že navrhnu kolegům streamování Rady ukončit, abychom ochránili dobrou pověst ČTK,“ pokračoval Soukup.

Po svých zkušenostech s jednáním Rady ČTK za účasti Pavla Foltána dospěl Soukup k závěru, že by práci radních měli vykonávat lidé, kteří fungování médií opravdu rozumí, a navíc by to měli dělat bezplatně jako zcela dobrovolnou činnost. Prý by asi notně prořídly řady uchazečů o tuto práci, ale alespoň by se eliminovali lidé, kteří to dělají pro peníze.

Psali jsme: Hezounké. Šarapatka usvědčil sám sebe a ještě se tím chlubí. Petr Žantovský zaznamenal důkazy Cenzura?! Vše začíná výkřikem zpovykané aktivistky. Petr Žantovský navrhuje razantní řešení „Radní ČT tuto pravomoc nemá.“ Petr Žantovský začal šťourat do činnosti Zdeňka Šarapatky. Zjistil závažný přešlap ,,To bylo Vašíkovi Moravců 7 let..." Hvězda ČT znectila Petra Žantovského s kolegou. Teď si přečte příběh

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.