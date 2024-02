Cizinci sem, Češi ven z práce. Zaorálek bije na poplach

Lubomír Zaorálek, někdejší ministr zahraničí a zkušený sociální demokrat, uhodil na vládu Petra Fialy (ODS). Popsal, co má pětikoalice ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN v plánu a varoval, že pokud tato vláda ve svých plánech něco nezmění, jen prohloubí stagnaci Česka. Část vládní pětikoalice prosazuje zavedení výpovědi bez udání důvodů. Ale vyhozený zaměstnanec by měl zároveň dostat na odchodnou až 9 svých platů.

Lubomír Zaorálek se na sociální síti Facebook rozhodl popsat, kde vidí základní problém české ekonomiky. Vyčinil při té příležitosti českým miliardářům Danielovi Křetínskému a Pavlovi Tykačovi.

„Hlavní ekonomický problém České republiky je, že jsme přestali růst. Proč? Protože v této zemi nemáme žádné investice. Už delší dobu tady žádná strategická investice nepřišla. Prostě proto, že na to nemáme připravenou infrastrukturu. Deset let nikdo čekat nebude. A co se týče velkých nadnárodních společností, tak místo, aby tady investovaly, tak 370 miliard korun za rok odplouvá v dividendách mimo. A dokonce i čeští podnikatelé, kteří vydělali, jako je pan Tykač nebo Křetínský, tak ti dnes masivně investují jeden ve Francii, druhý ve Velké Británii. Takže Investice do země neproudí, a co se týče zacházení s tím nejcennějším, co máme, s prací, tak tady pokračuje politika levné práce,“ zahřměl Zaorálek.

Poté se obul do vlády Petra Fialy a nařkl ji, že se rozhodla vést Česko špatným směrem a přilákat do země „dezorientované cizince“ místo toho, aby se postarala o zlepšení situace českých zaměstnanců.

„Vezměte si poslední návrhy a představy vlády. Vyhodit člověka z práce bez udání důvodu, taková by měla být úprava zákoníku práce. A zároveň vytvořit podmínky pro to, jak do země získat cizince. To znamená, že se nad zaměstnanci získá obrovská moc. A zase to povede k tomu, že se bude pokračovat v té politice levné práce. Díky přílivu dezorientovaných cizinců. A protože nejsou investice, tak se nebude modernizovat. Takže nebude vysoká přidaná hodnota. A nebudou se vytvářet předpoklady pro to, aby rostly mzdy. A přitom právě rostoucí mzdy a spotřeba jsou významným tahounem ekonomiky,“ konstatoval.

A hned přidal ještě jeden slovní úder.

„Takže místo toho, abychom postavili naši budoucnost na investicích a levné energii jako předpokladech toho, že se dostaneme z tohoto zmrazeného růstu, tak místo toho pokračujeme v politice levné práce. A v politice, která sem nepřitáhne prostředky, které by umožnily zásadní modernizaci české ekonomiky. A jestli se tohle nezmění, tak ta stagnace bude pokračovat,“ uzavřel varovně Zaorálek.

S návrhem na zavedení výpovědi bez udání důvodu přišli členové Národní ekonomické rady vlády (NERV). Podle České televize však tento návrh u některých členů vládní pětikoalice narazil. ODS, TOP 09 a STAN argumentují nutností uvolnit pracovní síly na pracovním trhu. Šéf státní kasy Zbyněk Stanjura v souvislosti s tímto návrhem upozorňuje, že se zároveň musí zvýšit i odstupné.

„To je klíčový parametr. Nemůžeme říct, že bude výpověď bez udání důvodů a nebude domluvené solidní odstupné,“ vysvětlil ministr financí. Podle představ koalice by měli lidé jako odstupné dostat až 9 platů.

„Dovedu si představit i přímé podání výpovědi bez udání důvodu, ale s tím, že budou ošetřeny ty skupiny obyvatel, které jsou ohroženy,“ doplnil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Piráti a lidovci se však staví proti.

„Takové změny nedopustíme bez toho, aby tam bylo dostatečné jednoznačné vyvážení pro lidi,“ dodala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti).

Místopředseda SPD Radim Fiala zašel ještě dál.

„Dát někomu výpověď bez udání důvodů, znamená mít z toho člověka otroka,“ řekl předseda poslaneckého klubu, místopředseda hnutí Radim Fiala (SPD).

