Čižinský zve na Letnou: Konec Babiše a Benešové nestačí. Je třeba skončit temné období

„Dlouho to vypadalo, že si v naší zemi politici a lidé, kteří jsou s nimi spojeni, mohou dělat, co chtějí. Brát si peníze z dotací pro poctivé podnikatele, kteří budují od rána do noci svoje firmy. Stavět si za to Čapí hnízda, rybníky a sjezdovky. Lhát a překrucovat fakta,“ začal starosta sedmého obvodu své vyznání.

Navíc si prý tito lidé „vykládali Ústavu podle svých potřeb“ a dokonce dělali „naschvály noblesním a vzdělaným lidem, kteří je strašně moc iritují“.

A výčet hříchů pokračuje: „Vystupovat otevřeně proti našim spojencům, prosazovat zájmy totalitních režimů a být u nich pečení vaření na návštěvách. Běhat za soudci a snažit se je ovlivňovat ve svůj prospěch. Zařizovat stamiliardové jaderné kšefty pro bůhví koho. Podporovat exekuční mafii a její členy mít za poslance,“ vypočítává poslanec, zvolený za KDU-ČSL, ovšem v metropoli reprezentující vlastní hnutí Praha sobě.

A jako vrchol tito lidé „rozsévají zlobu a nenávist“. Protože právě v tomto prostředí se jim daří.

V posledních týdnech se prý ale ukazuje, že tato hydra má své limity. A ukazuje se to díky demonstrantům na náměstích, mezi které se Čižinský suverénně počítá.

Kdyby nebylo těchto demonstrantů, možná už by prý byl v podstatě konec demokracie. „Bez nás na náměstích by nyní již možná byli odvoláni klíčoví státní zástupci. Možná by vyšetřování Čapího hnízda bylo odloženo. Možná by se zametla do kouta zpráva EU o dotacích pro Agrofert. Možná by již Česká televize a Český rozhlas ztratily své novinářské svobody,“ obává se. Právě proto se musí demonstrovat dál, aby se to nestalo.

Čižinského výčet hrůz pokračuje lamentací, že „Andrej Babiš řídí své poslance jak autíčko na dálkové ovládání“. A také „prezident republiky se bude dál snažit za podpory svých nohsledů rozvracet tuto zemi a štvát nás proti sobě“.

Demonstranti podle něj ale všem těmto „politickým demagogům a cynikům“ ukázali, že „vítězství ve volbách neznamená mandát morálně rozvrátit a finančně vyplundrovat naši zemi“. A také, že „sametová revoluce někde uvnitř zůstala“.

Mikuláš Minář z pódia pravidelně požaduje odstoupení Andreje Babiše a Marie Benešové. Podle Čižinského ale demonstrace nemají skončit splněním tohoto požadavku, ale mají mnohem rozsáhlejší ambici. „Bude o katarzi a o naději. O tom, že se blížíme konci temného období a přichází čas začít naši zemi znovu budovat společně,“ vymezil cíl doslova.

Změna podle něj musí být opravdová. Nepostačí odchod Andreje Babiše, je třeba zabránit „návratu starých pořádků“.

„Andrej Babiš je totiž přímým důsledkem marasmu, kterým jsme se brodili více než dvacet let pod střídavou, případně společnou kuratelou ODS a ČSSD. Lidé za těch dvacet let viděli spoustu věcí,“ píše Čižinský. Lidé podle něj museli sledovat, jak mizí desítky miliard do kapes kmotrů, zatímco statisíce rodin se propadaly do bídy a beznaděje kvůli propojení politiků s exekučními mafiemi.

Nestavěly se dálnice a železniční koridory, ale médii běžel jeden korupční skandál za druhým.

„Není divu, že si jako východisko zkusili zvolit Andreje Babiše, byť se nyní ukazuje, že namísto světla na konci tunelu, které pro ně představoval, jde jen o nasvícený marketingový billboard,“ uzavřel starosta „sedmičky“.

Demonstrace podle něj mají být vzkazem pro všechny demokratické strany, aby se intenzivně začaly zbavovat „šíbrů“, ale také „ziskuchtivých cyniků“.

A také by podle něj měly ukázat „naději všem, kdo chtějí naši vlast změnit k lepšímu“. Čižinský sám prý vidí nadšence, kteří v posledních letech vstupují do politiky a „chtějí udělat něco správného pro své město a zemi“. Příkladem je on a jeho hnutí Praha sobě. Nechtějí prý peníze a prebendy. A skutečně se jim daří hýbat věci kupředu.

„Pracovat s tak skvělými lidmi je pro mne čest – a to fakt neříkám jako klišé,“ vyznává se starosta a poslanec. Takoví lidé jsou podle něj energií, kterou musíme využít pro naši vlast.

A takovou energii chce hledat v nedělní demonstraci na Letné.

