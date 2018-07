Co Donald Trump řekl o Merkelové, se kancléřce líbit nebude. Příznivcům uprchlíků také ne

Tucker Carlson nejprve mluvil o americkém politickém establishmentu. „Jejich pohled je takový, že Spojené státy jsou ve věčném konfliktu s Ruskem, které je hlavním globálním nepřítelem, a každý, kdo tomu nevěří, je zrádcem Spojených států. Proč si myslíte, že ve Washingtonu napříč oběma stranami panuje takový konsensus?“ ptal se Carlson Trumpa.

„Je to neuvěřitelné, protože když se podíváte na první a na druhou světovou válku, tak nepřítelem bylo Německo. A ve druhé světové válce ztratilo Rusko padesát milionů lidí a pomohlo nám vyhrát válku. Nedávno jsem si říkal, že Rusko nám skutečně pomohlo. Nejsem proruský, nejsem pro-ničí. Chci pouze bezpečí pro tuto zemi. Nechci jaderné zbraně, nebo aby o nich lidé vůbec přemýšleli. Víte, Rusko a USA dohromady kontrolují přes 90 procent světového jaderného arzenálu. Být zadobře s Ruskem, a to ne pouze z tohoto důvodu, to je dobrá věc,“ řekl Trump.

„Jsou tedy hlavním protivníkem?“ zajímalo Carlsona. „Jsou vojensky silní, ale jejich ekonomika je mnohem menší než třeba ta čínská. Nechci používat slovo „protivník“, můžeme spolupracovat a všem se může dařit a můžeme žít v míru. Myslím si, že je to velmi důležité. Na váš pořad se velmi často dívám a vidím, jak hovoříte o úžasné velikosti Číny. Podívejte se na rozsah věcí, kterých v poměrně krátkém čase dosáhli. Je to částečně způsobeno i špatným vedením Spojených států, nechali jsme je toho dosáhnout,“ reagoval Trump. Podle něj Američané umožnili Číňanům vydělat stovky miliard dolarů.

„Tak, NATO. NATO bylo vytvořeno především proto, aby zabránilo Rusům v invazi do západní Evropy. Domnívám se, že si nemyslíte, že nyní nehrozí, že by západní Evropa byla napadena Ruskem. Jaký je tedy dnes smysl NATO?“ zeptal se Tucker Carlson.

„Ano, to byl ten účel NATO. A to je v pořádku, ale evropské země musí platit. Oni neplatili a jiní prezidenti pořádali projevy, pak odjeli a k ničemu nedošlo. To, že neplatí, není žádná novinka. Děje se to již dlouhou dobu. Takže jsem tam před pár dny odcestoval a řekl jsem: „Pánové, musíte platit! Protože my nebudeme platit mezi 70 a 90 procenty výdajů. A myslím si, že těch 90 procent je skutečné číslo. Nebudeme platit 90 procent nákladů na obranu Evropy a k tomu nás navíc ještě Evropská unie ničí v oblasti obchodu. Ztratili jsme loni na obchodu 151 miliard dolarů. Neberou naše produkty od farmářů, neberou naše auta. A když už ano, tak nás zdaní mnohem více, než my daníme je,“ stěžoval si Trump.

„Členství v NATO zavazuje jednotlivé státy k obraně napadeného člena aliance, takže řekněme například, že Černá Hora, která se připojila loni, bude napadena. Proč by měl můj syn letět do války v Černé Hoře, aby tu zemi chránil před útokem?“ ptal se Tucker Carlson.

„Rozumím, co říkáte, kladl jsem si tu samou otázku. Víte, Černá Hora je malá země s velmi silnými lidmi. Jsou tam velmi silní a agresivní lidé. Vybudí se agrese a jste ve třetí světové válce. Nezapomínejte, jsem v úřadu jen něco málo přes rok a půl. Před několika dny jsem ale ovládl konverzaci a řekl: „Musíte zaplatit.“ A generální tajemník NATO řekl, že kvůli prezidentu Trumpovi jsme minulý rok měli navíc 44 miliard dolarů pro NATO. A tento rok to bude ještě o mnoho více. Bylo to nefér, oni dlouho neplatili, a nejen že my jsme platili většinu nákladů, ale někteří neplatili vůbec. To si přidejte do té rovnice s Černou Horou,“ reagoval Trump.

„Když jste tolik cestoval po Evropě, napadá vás nějaké místo, kterému masová imigrace uprchlíků pomohla?“ ptal se Tucker Carlson. „Ani jedno,“ reagoval hbitě Trump. „Imigrační politika Evropy je katastrofální. Ničíte Evropu, ničíte evropskou kulturu, kriminalita v těch oblastech roste a měli byste s tím něco dělat, to jsem jim řekl. To nejsem já, jen se podívejte na statistiky, čísla hovoří jasně,“ dodal Donald Trump.

„Jaká lekce z toho plyne pro nás?“ zeptal se Tucker Carlson za americké diváky. „Musíme být mnohem důraznější na hranicích. Nyní jsme na hranicích silnější než kdykoli předtím. Do projektu zdi dáme asi 5 miliard dolarů, už jsme začali v San Diegu v Kalifornii, zatím šlo o 1,6 miliardy dolarů. V té oblasti je zeď takřka hotová,“ řekl Trump.

„Když jste se potkal s Angelou Merkelovou, s Vladimirem Putinem, sledoval jste je a mluvil jste s nimi. Kdo z nich podle vás dělá z perspektivy jejich občanů lepší práci pro svou zemi?“ zeptal se Tucker Carlson. „Angela byla superhvězda, než umožnila milionům lidí přijít do Německa, to jí velmi ublížilo. Jak víte, v každých volbách byla neporazitelná. Když ty miliony lidí prošly Německem, mnohdy šly i do dalších zemí. Maďarsko je nepřijímá a mnoho lidí by je nepřijalo. Šlo o velkou migraci. Nechci říkat, kdo je lepší a kdo horší, ale řeknu toto, imigrace jí velmi, velmi ublížila,“ řekl Trump.

„Čína je velice velkou a bohatou zemí. Kolik byste řekl, že Čína přijala migrantů?“ zeptal se Carlson. „Řekl bych, že žádné,“ vypálil Trump. „Co takhle zeptat se na Japonsko, na Jižní Koreu, na jiné země, které jsou velice úspěšné?“ pokračoval Trump. „Je zde tlak na tyto země, aby přijímaly miliony uprchlíků?“ ptal se Carlson. „Tlak, nemyslím si, že lidé, kteří o tom rozhodují, by vůbec chtěli marnit svůj čas takovým telefonátem. To by bylo bez šance. Zeptejte se Japonska, kolik uprchlíků vzali v posledních dvaceti letech. Můžete je spočítat na prstech jedné ruky,“ reagoval Trump.

