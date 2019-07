Co jsme si, to jsme si! říkají v ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Chtějí spolu na Babiše

Opoziční strany před nadcházejícími sněmovními volbami v roce 2021 jednají o spolupráci. Chtějí totiž ukončit vládu hnutí ANO. Společně s předsedou ODS Petrem Fialou o tom uvažují STAN a TOP 09. Kdo váhá, jsou lidovci, a kdo odmítá, jsou Piráti. Píše to dnešní Právo.

„Chci sestavit vítězný tým, abychom porazili Andreje Babiše ve volbách do Sněmovny 2021. Abychom mohli udělat nutné reformy: v boji s byrokracií, ve školství, v digitalizaci, v penzích, abychom snížili daně. Abychom stavěli dálnice,“ říká předseda ODS Petr Fiala, jenž by se rád stal po volbách premiérem.

Kdo však chce jít dál svou vlastní cestou, jsou Piráti. Podle předsedy jejich poslanců se o myšlenku koalice stran antibabiš zasazuje právě sám premiér Babiš, neboť chce figurovat jako oběť všeobecného spiknutí. Na opačné straně než Piráti je Vít Rakušan, předseda hnutí STAN, který právě myšlenku společné koalice prosazuje a snaží se na ni přimět i lidovce. Ti jsou opatrní.

„Musíme to důkladně zvážit, ale problém je, že středopravice je nemocná svou rozdrobeností. Kdybychom se dokázali dohodnout, tak nabídneme voličům alternativu s potenciálem mít premiéra,“ řekl Právu místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek. „Naší odpovědností je možná potlačit některé historické křivdy, které můžeme cítit, a snažit se hledat spíš to, co nás spojuje, než rozděluje,“ dodal předseda strany Marek Výborný.

A z topky se pak ozývá, že by strany měly zapomenout na staré křivdy a najít společnou řeč. „Lidé ocení, že se spojíme, protože spoustě z nich se nelíbí, že z politiky děláme jen kolbiště a neumíme najít společnou řeč,“ uvedla Markéta Pekarová Adamová z TOP 09.

Připraven na zteč!

