Co nadáváte? Sobě nadávejte! Ničení Zemana: Petr Hampl ví víc. Jasně o tom, co bude

Sociolog Petr Hampl má za to, že nastupující vládní koalice pěti stran - ODS, lidovců, TOP 09, Pirátů a STAN - udělá všechno pro to, aby zničila český národ. ,,Neskrývají to a pracují na tom. Nenadávejme jim. Nadávejme sobě, že je neumíme zastavit," varuje Hampl.

V České republice stále vládne kabinet Andreje Babiše (ANO) a nová vláda se teprve formuje, ale Petr Hampl už teď na sociální síti Facebook věští, že pravděpodobná příští vláda koalice SPOLU, tedy ODS KDU-ČSL a TOP 09, udělá spolu s koalicí Pirátů a STAN všechno pro to, aby zničila český národ a český stát. Jako první má být zničen prezident Miloš Zeman. Skrze článek 66 Ústavy ČR, jenž řeší situace, kdy prezident není dočasně schopen vykonávat svou práci, např. ze zdravotních důvodů, takže přesouvá pravomoci hlavy státu na další ústavní činitele, na předsedu vlády a předsedu Senátu.

„Politici globalistických stran se snaží odvolat prezidenta. Všude slyším stížnosti, že jednají amorálně, porušují Ústavu, a že je to nedemokratické. Samozřejmě, že to tak je! No a co? Co jiného jsme mohli čekat? Je to přece boj o moc. Je to BOJ o moc. Ve válce se taky nerozčilujeme, že na nás nepřátelské tanky střílí nečestným způsobem, a že bombardování nedodržuje nějaké normy. Prostě udělají všechno, aby vyhráli, a aby jejich převaha byla nezvratná,“ napsal k úvahám o aktivaci článku 66 Ústavy ČR Hampl.

„Teď se k moci dostávají lidé, kteří dělají všechno, co je v jejich silách, aby úplně zlikvidovali národ a stát jako samostatnou entitu. Neskrývají to a pracují na tom. Nenadávejme jim. Nadávejme sobě, že je neumíme zastavit,“ dodal.

V diskusi pod příspěvkem mu většina diskutujících dala za pravdu a na adresu budoucí vlády i Senátu, kde má už teď koalice většinu, se vyjadřovala velmi kriticky.

„Není se čemu divit. Dostávají se k moci politici třetí cenové skupiny,“ napsal kupříkladu pan Josef Dolejší.

Zazněl však i opačný názor.

„Co to píšete za pitomosti? Jednají podle Ústavy, tak, jak jim nařizuje. Zleman zůstává dále presidentem - bohužel - a dokud nebude zdravotně způsobilý, budou vykonávat jeho pravomoce. Nikdo nemůže za to, že se uchlastal a že ho ruští slouhové nechali dojít do stadia, že musí být na JIP. Nemůžete soudit ostatní podle sebe, vám asi o moc jde, že tak lžete,“ nešetřila ostrými slovy paní Hanka Bučková.

