Co to kecáte? Luděk Sobota odhalil, jak mu nadávali za medaili od Zemana a kdo „rozděluje společnost“

„Komické role přinášejí obrovskou zodpovědnost, že musíte diváky rozesmát. A když diváci neřvou smíchy, je to prohra komika,“ poznamenal Sobota v rozhovoru ke svému údělu komika. Vážnější role jsou podle něj jednodušší.

Ve společnosti podle jeho slov není permanentní blbá nálada. Ale... „Měl jsem velký problém, že jsem dostal vyznamenání prezidenta republiky a najednou mi i někteří mí kamarádi to začali vyčítat. A já jsem jim říkal: Co to kecáte? Vždyť já jsem na to hrdej. A oni, že jsem naivní. Tak tady se něco říká, že se nějak rozděluje společnost, nebo že Zeman rozděluje společnost, ale já si myslím, že on ji nerozděluje, že ji rozdělují lidé sami,“ podotkl. Více se však bavit o politice nechtěl.

Kvůli vyznamenání si „užil“ také herec Ivan Vyskočil. Ten v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz uvedl, že mu přes noviny byl nabídnut milion: „Když to na Hradě před kamerami odmítnu“. „Ten nabídnutý milion, o kterém se ve svém interview zmiňuješ, nebyl od jakéhosi spikleneckého politického ‚deblbloku‘, ale od (jednoho) tvého mnoholetého kámoše, který tě měl dříve rád,“ podotkl pak k celé věci server Pavla Šafra Forum24.cz. Oním nabízejícím byl Josef Kudláček, bývalý vydavatel novin Český deník.

