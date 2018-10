Co vědí deváťáci o české historii? Výsledky raději nečtěte

Co vědí deváťáci o československých dějinách 20. století? To zkusil prověřit server iDnes.cz v jedné pražské základní škole. A jak se ukázalo, šlo o propadák.

Deváťáci dostali celkem 10 otázek ohledně československé historie. A pouze v jediném případě dokázalo všech 14 zkoušených odpovědět správně. A to na otázku, kdo byl prvním československým prezidentem. Jméno Tomáše Garrigue Masaryka dohromady dali, horší už to bylo s otázkou, kdy vzniklo Československo. 11 zkoušených odpověď znalo přesně, 2 další věděli rok, 1 netrefil ani to.

Co se týče otázky na mnichovskou dohodu, její signatáře dokázali vyjmenovat jen tři žáci. Datum, kdy byla podepsána, už neznal nikdo. Stejně tak nikdo z nich nevěděl, kdy bylo obsazeno Československo Německem, kdy se uskutečnil komunistický převrat a nevěděli ani, kdo byl v čele KSČ během srpnové okupace. Jen stěží uvěřitelné je, že dva deváťáci si mysleli, že v roce 1989 se prvním nekomunistickým prezidentem stal Edvard Beneš.

Jak píše server iDnes.cz, žáků se zastal učitel dějepisu Aleš Vohnický. „Děti by měly znát klíčové události, ale pokud bychom je učili jen data, brzy bychom jim dějepis znechutili,“ uvedl Vohnický.

