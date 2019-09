Co za tím je? Doměřil Babišovi daně a takhle skončil

Pořad České televize Reportéři ČT se věnoval řediteli Finančního úřadu v Příbrami Karlu Trefnému, který ve své funkci skončil poté, co jeho úřad doměřil daň firmě z holdingu Agrofert.

Zajišťovací příkazy jsou silným nástrojem finanční správy, který umožňuje během několika minut zabavit podnikatelům veškerý majetek. Přestože se mají používat jen výjimečně na zadržení peněz u daňových podvodníků, stát je v desítkách případů použil nezákonně i proti poctivým firmám. Za tyto chyby zatím nebyl nikdo potrestán. Reportérům ČT se naopak nyní podařilo získat svědectví, které ukazuje, že finanční správa naopak dokáže potrestat úředníka, který žádnou chybu neudělal. Anketa Líbí se vám projevy Grety Thunbergové? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 5544 lidí

Bývalý ředitel Finančního úřadu v Příbrami Karel Trefný v reportáži ukázal na firmu Primagra z holdingu Agrofert, která se mu podle jeho slov stala pravděpodobně osudnou. „My jsme Primagře doměřili daň z přidané hodnoty asi ve výši jeden a půl milionu korun. Společnost se odvolala. V odvolání nebyla úspěšná, takže potom podala správní žalobu. Ve správní žalobě nebyli také úspěšní. Daň uhradili a já jsem vůbec netušil, ani jsem si nemyslel, že by to mohlo mít nějaké následky,“ poznamenal Trefný. Krátce poté však o místo ředitele finančního úřadu přišel. Pod hlavičkou reorganizace byl převelen z Příbrami do Prahy.

„Já jsem vlastně vyjížděl ráno v půl pátý, abych v půl sedmý byl na Smíchově. Oni věděli, že pravděpodobně to nevydržím. Oni věděli, že se dojíždět nedá. Dovolil jsem si doměřit firmu, která patřila do holdingu Agrofert. A mohl bych si dovolit třeba víc, no tak tím pádem jsem se stal osobou neloajální, s kterou není důvod dál spolupracovat,“ poznamenal Trefný, jenž se proti svému přesunu bránil u soudu. A spor s finanční správou vyhrál, na místo ředitele se však již nevrátil. V Příbrami pracuje jako řadový daňový úředník.

Pořad najdete ZDE.



„Samozřejmě jsem věděl, že to je šikana. Že to je důvod k tomu, abych dobrovolně vlastně opustil tu finanční správu, abych nebyl na tom územním působišti v Příbrami,“ poznamenal Trefný, jenž se vymezoval proti plošnému a nekompromisnímu používání zajišťovacích příkazů. To zavedl před pěti lety tehdejší ředitel Finanční správy Martin Janeček. Ten po aféře s jejich nezákonným používáním na konci loňského roku ze své funkce odstoupil. Avšak zatímco Karel Trefný o post regionálního ředitele finanční správy definitivně přišel, Martin Janeček právě takové místo získal a pracuje jako ředitel Finančního úřadu pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích.

autor: vef