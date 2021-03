Covid: Vzkaz lidem, naléhal Libor Bouček. A Babiš dal vzkaz z minulosti

reklama

„Já pevně doufám, že je to poslední lockdown,“ oznámil premiér. Čísla denního nárůstu nově nakažených jsou však podle předsedy vlády stále vysoká a obsazenost nemocnic je alarmující. Proto poděkoval všem, kteří dodržují protikoronavirové restrikce nařízené vládou.

„Ti naši zdravotníci bojují z posledních sil. Pro ně je to těžké trauma,“ pravil premiér s poukazem na to, že zdravotníci nepamatují, že by v mírových dobách umíralo na lůžkách tolik lidí.

„My jsme měli tady PSA, to taky jako moc nefungovalo. Všichni jsme si asi zažili tu dobu a víme, jak by to mohlo fungovat. Já doufám, že po Velikonocích bychom se mohli bavit o návratu dětí do škol," pronesl premiér.

Poté si posteskl nad tím, že Prymula už není hlavní odbornou tváří pandemie v Česku.

„My jsme tady měli velice úspěšnou tvář - pana Prymulu. Bohužel to nedopadlo, to mě strašně mrzí,“ posteskl si Babiš.

Velkou pozornost věnoval maturantům.

„Já jsem s nimi v kontaktu. Já chápu jejich situaci. Ty příběhy jsou skutečně náročné. A ta jejich psychika...," nechal jednu větu Babiš nedokončenou a začal další. „Já se s nimi bavím, ale bohužel se nebavíme o podstatě věci, ale o tom, že s tím přišel Babiš, no tak se to kritizuje. To je každý nějaký životní příběh. Já to čtu a ještě jich mám asi 850. Já si o tom promluvím s panem ministrem a možná bysme to měli řešit i ve Sněmovně. Takže já opakuju, dejme tu úřednickou maturitu, je to výjimečná situace. Jsou to těžké příběhy, já to čtu,“ točil téma dokola Babiš.

Ve čtvrtek se Babiš vydá do Izraele, kde bude jednat o spolupráci mezi oběma zeměmi v boji s pandemií. V této souvislosti zavzpomínal na dobu, kdy Česko patřilo k lídrům v očkování. V myšlenkách se vrátil až do 60. let 20. století. „Bohužel naši předchůdci to zprivatizovali,“ poznamenal k tomu premiér.

„Očkování se zlepšuje. Teď je velká šance, očkování se zlepšuje. Já si myslím, že teď bysme se mohli vrátit do té nálady, která byla v březnu. Všichni jsme na jedné lodi,“ sdělil občanům předseda vlády poté, co ho moderátor Libor Bouček vyzval, aby učinil „vzkaz lidem".

