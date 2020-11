Covid a další: Lžete. Já? Vy ne. Jan Ruml se srazil s Hamáčkem. Ten se divil

V rámci omezených oslav výročí 17. listopadu 1989 se v Událostech komentářích sešli dva ministři vnitra, jeden současný a jeden bývalý, tedy Jan Hamáček a Jan Ruml. Měl se probírat rok 1989, ale disident tepal vládu, že nemá důvěru a že nevysvěluje opatření. A doufal, že další volby ANO nevyhraje. "Já jsem chtěl lidem poradit, aby tentokrát opravdu volili uvážlivě. Aby kriticky mysleli, aby nebyli řízeni tím obrovským PR, aby volili důvěryhodné politiky, morální autority a tak dále. Já vím, že je to těžká cesta, ale naše společnost se jí musí prokousat, protože když se to neudělá, tak tady budeme živořit dalších 20 let," tvrdil. Hamáček si přeje, aby se volby vrátili k soutěži idejí od soutěže v tom, kdo udělá větší "bugr".

Moderátor Jakub Železný začal omluvou, protože se mu u roušky přetrhlo poutko. „Já nevím, jestli mám rovnou ukázat vám, ale takhle se nám to stává s těmi rouškami," ukazoval již zbytečnou roušku Hamáčkovi, ale ten hned kontroval: „Ta nebude ze skladu ministerstva vnitra."

Ruml měl srovnat politiku dnes a na začátku nekomunistického Československa. „Tehdy šlo hlavně o svobodu a demokracii,“ uvedl hned zkraje. Ale bohužel se prý vytratil zájem o veřejné dění. „Dneska vlastně sklízíme plody nezájmu o svobodu a demokracii,“ řekl. I Hamáček měl hodnotit, ale podotkl, že tehdy mu bylo jedenáct let. „Ale ty Havly, Klause a Zemany jste vnímal jako malý kluk,“ povzbuzoval ho Železný.

„Samozřejmě, tam se formoval ten politický systém. Nejdřív Občanské fórum, které se logicky muselo rozpadnout, fenomén Václava Klause, vznik ODS, velké překvapení Občanského hnutí, které mělo spoustu ministrů, ale vůbec se nedostali do Parlamentu, to byly ty začátky, politická scéna se začala polarizovat, dělit na levici a pravici. Ale co je asi neporovnatelné, je role médií a možná sociálních sítí. Kdyby byly v roce 1989–1990 sociální sítě, kdoví jak by to dopadlo, to je asi největší rozdíl,“ mínil Hamáček.

Dále se řešilo logo Občanského fóra, které designér Pavel Šťastný opatřil rouškou pro smajlíka. „Když jsem se na to podíval, říkal jsem si, jestli je to ta koronavirová rouška nebo spíš náhubek,“ uvažoval moderátor. „Je pravda, že ta dnešní doba tkví v tom, že lidé musí nosit roušky, musí dělat věci, které nechtějí dělat, že nemají tolik svobody, aby mohli přesvědčivě svědčit o tom, že jsou občany této země,“ připustil Ruml, ale dodal, že jde o to, kdo lidem bere svobodu. „A že tato vláda nemá vůbec žádnou důvěru v občanech této země, protože je chaotická, lže a lidé to prostě vnímají velmi úkorně. To, že jim vláda neříká pravdu a že není schopná obhájit své kroky.“

Železný namítl, že je přece svoboda vyjadřování a každý se může i teď vyjádřit, ale Ruml se ozval, že je zákaz shromažďování. „Jakmile nemáte možnost se shromažďovat a společně vytvářet tu občanskou společnost, která by byla jednou hrází proti této vládě, tak ta svoboda je velmi okleštěná,“ vysvětlil.

Na to Hamáček poznamenal, že čekal diskusi o 17. listopadu a ne klasický duel vláda vs. opozice a Železný se bránil, že chtěl jen paralely mezi dneškem a dobou sametové revoluce, ale Hamáček oponoval, že srovnávat současnou a tehdejší vládu jde jen těžko. „Doufám, že to nikdo tak nemyslel, že někomu dáváme náhubky. Rouška není náhubek, to je základní předpoklad pro to, abysme se z té pandemie dostali. Je to symbol oslav v době koronaviru, rozhodně to není náhubek. A ty řeči, že někomu lžeme, já bych uvítal, jestli pan Ruml ví, že jsem někomu lhal v době pandemie, tak ať mi to řekne a můžeme si to říct na rovinu,“ vyvracel Hamáček Rumlova slova a ještě dodal, že kdyby vláda skutečně neměla důvěru, tak by byla Sněmovnou odvolána.

Ruml upřesnil, že nemyslel konkrétně Hamáčka, ale že ve vládě se lže: „Vy třeba nelžete. Ale jste odpovědný za ten chaos, který vzniká naprosto nepromyšlenými kroky, kdy jednou rozhodnete tak, druhý den jinak. A za to někdo nese nějakou odpovědnost. A protože jste v té vládě, tak tu odpovědnost nesete taky.“ Odpovědnost Hamáček neodmítl, ale stále chtěl příklad vládní lži a dodal, že měnící se opatření jsou normální a stejně tak se prý postupuje v jiných státech EU nebo v Británii.

Moderátor chtěl toto téma již ukončit, po pauze se tedy zeptal na disciplinovanost Čechů v nošení roušek. Ale Ruml prohlásil, že disciplinovanost záleží na tom, jak vláda opatření zdůvodňuje a v tom je podle něho obrovský problém. „Teď bude další nouzový stav vyhlášen na další měsíc, ale vláda neřekla nejen poslancům, ale ani veřejnosti, proč si myslí, že to má být na měsíc. Proč má tímhletím způsobem vláda fungovat, když nikdo neví, co bude za pár dní?“

Hamáček opakoval, že nouzový stav potřebují ke zvládnutí epidemie a k podstatnému snížení čísel. A dodal, že i nejnižší stupeň kvůli omezování mezilidských kontaktů nouzový stav vyžaduje. Doplnil, že se musí řídit zákonem a už prý zpracovává novelu.

Ruml ovšem namítl, že vláda je pod kontrolou Parlamentu, pod kontrolou veřejnosti a pod kontrolou médií. „A když si vyhlásí nouzový stav na měsíc, tak ty kontrolní prvky těchto všech institucí prostě nemůžou řádně fungovat. Protože ten Parlament má vědět, proč ten nouzový stav je na tak dlouho a má právo vědět, co se v kterékoliv chvíli toho nouzového stavu děje.“ Hamáček uvedl, že vláda žádá 30 dní, protože si myslí, že to minimálně 30 dní bude trvat, a pokud Sněmovna nebude souhlasit, tak dá 14 dní. Doplnil, že Parlament ve funkci nijak omezen není, i interpelace fungují.

U interpelací se Ruml zastavil nad chováním premiéra Babiše, který např. o Olze Richterové (Piráti) řekl, že je nechutná, ale Hamáček odpověděl, že na to si měli pozvat Andreje Babiše.

Na konec načal Železný téma policie a Hamáček chválil jejich výkon ve ztížených podmínkách. Ruml chválil sebe: „Mým prvním úkolem, když jsem nastoupil na ministerstvo vnitra, bylo, aby se lidé přestali policie bát. A myslím, že se mi to docela podařilo. Že lidé pak našli nějaký vztah k té policii a dneska myslím, že ten vztah je korektní z obou stran, jak ze strany občanstva, tak ze strany policie. A za to jsem chtěl panu Hamáčkovi poděkovat, abych jenom nekritizoval.“

Na závěr Ruml zadoufal, že příští volby už hnutí ANO nevyhraje, že vyhraje tzv. demokratická opozice. „Já jsem chtěl lidem poradit, aby tentokrát opravdu volili uvážlivě. Aby kriticky mysleli, aby nebyli řízeni tím obrovským PR, aby volili důvěryhodné politiky, morální autority a tak dále. Já vím, že je to těžká cesta, ale naše společnost se jí musí prokousat, protože když se to neudělá, tak tady budeme živořit dalších 20 let,“ vzkázal.

Hamáček obecně soudil, že volby rozhodnou voliči, ale prohlásil, že být proti někomu není politický program. Chtěl by, aby se politika vrátila od marketingu k soupeření idejí na ose levice a pravice. „Do toho souboje idejí a ne toho, kdo bude dělat větší bugr.“ „Hlavně to musí být slušný lidi. Kam se ta slušnost vytratila, to vůbec nevím. Zvlášť politici by měli být slušnými lidmi, protože jestli chtějí, aby opět získali tu důvěru té společnosti, tak prostě musí tu slušnost prokazovat dnes a denně,“ ozval se Ruml. Železný se ptal, zda to není jen idealismus a nostalgie, ale Ruml si trval na tom, že slušnost vyvěrala z každého politika a každý nesl odpovědnost za to, co říká. „A dneska, jak se můžete hádat s marketingovým mágem? Jestliže vám něco píše marketingový tým, tak máte pocit, že ta slušnost zalezla někam pod zem,“ prohlašoval.

