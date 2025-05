Marková: Zpráva o stavu Joe Bidena

Já sama jsem tu mockrát dávala videa a články o tom, že „strýček Joe“ prostě není v pohodě. Že není v pohodě, když zdraví duchy, že není v pohodě, když neví, že jeho syn už je dávno mrtvý, že není v pohodě, když evidentně neví, kde je a kam kráčí. Že sice zakopnout na schodech letadla může každý, ale není normální padat z každých druhých schodů. Že mluví divně a jsou chvíle, kdy to vypadá, že mu radí vzdálené hlasy z naslouchátka. A že jsou taky chvíle, kdy tomu naslouchátku špatně rozumí, a tak z Ukrajiny klidně udělá Irák, Afghánistán, Vietnam nebo cokoliv jiného, protože prostě jede po paměti, tedy tam, kam mu v dané chvíli zrovna sahala.

Bylo to něco, co bylo naprosto evidentní, a přesto se podařilo vytvořit narativ, že lžou všichni, kdo tvrdí, že Biden už není schopen vládnout, natož vládnout další funkční období. Celá demokratická strana, všechna média i „nezávislí“ influenceři udělali lháře a proruské dezinformátory z nás všech, kdo jsme tvrdili opak. Jak by řekl Foltýn, byli jsme svině. Mysleli si, že jim to projde. Mysleli si, že to Joe ještě nějak ustojí a oni budou vládnout tak, jako poslední minimálně rok. Jenže Joe to neustál. Figurka padla, sen se zhroutil.

Ale ještě zajímavější než to, že jim to málem prošlo, je, jak to najednou hází jeden na druhého. Všechny postihla kolektivní slepota, za všechno mohou prý média, Joe sám, případně jeho manželka. To zlý ošklivý Joe, ano ten, který byl již za hranou senility, je všechny oblafl, podvedl a klamal. A jak to jako udělal? Oni z nás normálně dělají idioty znovu a znovu se najdou tací, kteří těm podvodníkům věří. Dva z nich, v rámci toho, aby se z toho kolosálního podvodu vyvinili, teď dokonce napsali knihu o tom, v jak hrozném stavu Joe byl. Paradox.

Jedním z těch šikulů je hvězda CNN Jake Tapper, který sám předtím všechny úvahy o Bidenově slabé mentální kondici sváděl na ruskou propagandu, zakopával je do autu, dehonestoval a urážel hosty, kteří se prezidentovo zdraví pokusili zpochybňovat. Jednoho hosta dokonce vyhnal ze studia s tím, že nemá diplom na to, aby někoho označoval za senilního. Krysy opouštějí loď a zobou z jiné ruky, která teď určuje směr. Miloš Zeman měl o novinářích pravdu.

A nejsmutnější oběť? Asi sám Joe Biden. Do loňského roku zcela zdravý jinoch na vrcholu mentálních a fyzických sil. Od letoška podvodný vetchý senilní stařeček, prostoupený metastázemi rakoviny, s osudem, který by si nikdo asi nepřál. Ale nejhorší je, že tenhle stařeček měl být podle té ulhané pravdoláskařské chátry zase nejmocnější loutkou světa. Jen aby mohla vládnout jeho prostřednictvím dál. To je hodně strašidelné. A ještě strašidelnější je, když si uvědomíme, že i my máme své poslušné loutky.

